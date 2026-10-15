Teatro Valle, la riapertura con Francesco Piccolo che rievoca Pirandello

Lo spettacolo inaugurale La sera della prima. Sei personaggi in cerca d’autore al Teatro Valle racconta la turbolenta e storica prima pirandelliana del 1921. Dal 16 al 18 ottobre

Il Teatro Valle di Roma, gioiello architettonico del Settecento, riapre dopo sedici anni di attesa con il racconto del suo più clamoroso fiasco: in La sera della prima. Sei personaggi in cerca d’autore al Teatro Valle, Francesco Piccolo, in scena il 16, 17 (ore 20.00) e 18 ottobre (ore 17.00), rievoca il disastroso debutto, il 9 maggio 1021, del testo di Pirandello destinato poi a diventare un capolavoro della drammaturgia contemporanea.

Il racconto di Francesco Piccolo, fra i più popolari sceneggiatori e scrittori italiani, si concentra sul racconto di quella burrascosa, storica serata che cambiò per sempre la scena mondiale.

Abbattendo la quarta parete, l’opera, che avrebbe rivoluzionato per sempre la storia del teatro, aveva sconvolto la platea delle grandi occasioni e la critica provocando una reazione sdegnosa. Con piglio squisitamente narrativo, Piccolo ricostruisce che cosa accadde in quelle ore concitate, racconta la reazione di Pirandello, dei critici e degli spettatori.

Uno spettacolo “necessario” che si svolge esattamente dove è iniziata una rivoluzione che ha segnato il teatro contemporaneo e che invita il pubblico a riflettere sulla potenza eversiva dell’arte.

La storia del Teatro Valle diventa materia viva e la sua riapertura si lega simbolicamente al momento in cui lo stesso palcoscenico ha contribuito a rivoluzionare il linguaggio teatrale: la storica riapertura del Teatro Valle arriva dopo 16 anni di attesa segnando anche la storia culturale e un evento di straordinaria rilevanza civica, politica e artistica con l’intervento di restauro e recupero, promosso e finanziato da Roma Capitale e curato dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Il Valle diventa il ponte ideale tra l’eredità pirandelliana e la sua identità come Casa della Drammaturgia Contemporanea che nel corso della nuova stagione intreccerà nuove drammaturgie, memoria e indagine psicologica con particolare dedizione alle voci femminili e internazionali della scena contemporanea. Info e dettagli www.teatrodiroma.net

Fabiana Raponi