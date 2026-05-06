Roma Summer Fest 2026, ritorna l’estate musicale della Fondazione Musica per Roma nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Due mesi di programmazione da giugno a settembre e più di 70 spettacoli

La rassegna Roma Summer Fest 2026, prodotta dalla Fondazione Musica per Roma, è stata presentata oggi dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dall’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, dall’Ad di Musica per Roma Raffaele Ranucci, con la partecipazione straordinaria di Serena Brancale, Levante e IL TRE.

Con oltre due mesi di programmazione da giugno a settembre e più di 70 spettacoli, il Festival si conferma uno degli appuntamenti centrali dell’estate culturale della Capitale e uno dei cartelloni più importanti a livello europeo, capace di coniugare qualità artistica, apertura internazionale e attenzione alle nuove generazioni. Il cuore del festival è la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, uno degli spazi più rappresentativi della cultura contemporanea romana che accoglie migliaia di spettatori, ma il programma si estende anche quest’anno con alcune date alla Sala Santa Cecilia e alla Casa del Jazz, creando un dialogo tra spazi e pubblici differenti e ampliando l’esperienza del festival.

“Roma Summer Fest trasforma per tutta l’estate la città in un grande palcoscenico, – ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri – che con un cartellone ampio e trasversale che riunisce artisti italiani e internazionali di primo piano. La rassegna, prodotta dalla Fondazione Musica per Roma, è la più grande d’Europa, con oltre 70 eventi e più di due mesi di programmazione, e consolida il ruolo del Parco della Musica come tappa centrale nei circuiti della musica dal vivo, capace di attirare pubblico da tutta Italia e dall’estero e di generare un indotto significativo. Saranno due mesi ricchi di appuntamenti e sono certo che saranno un nuovo grande successo dell’Auditorium e di tutta la città.”

“Sono passati 24 anni dall’apertura dell’Auditorium Parco della Musica, – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio – era il 21 aprile 2002 con l’inaugurazione della Sala Sinopoli. Da allora questo spazio è riuscito ad integrare la sua proposta culturale insieme a quella degli altri luoghi della città, ad arricchirla e ad intrecciare le sue attività con nuovi spazi, aperti al pubblico in questi mesi, e che concorrono come fu per l’Auditorium all’epoca, a trasformare Roma. In questa evoluzione c’è molta trasversalità: il Roma Summer Fest con i suoi 70 appuntamenti e i tanti e artisti coinvolti riesce a raccontare i cambiamenti con i suoi diversi linguaggi, perché parla a tutti, ai diversi pubblici di Roma, ai suoi quartieri e alle sue borgate. Siamo felici che questo festival continui su questa striscia di terra così feconda grazie al talento degli artisti che vi partecipano e che ringrazio”.

“Il Roma Summer Fest – ha dichiarato l’Ad della Fondazione Musica per Roma Raffaele Ranucci – si conferma un osservatorio privilegiato sulla contemporaneità musicale, capace di svilupparsi in modo continuo e di trasformare Roma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Unire generi e generazioni è il nostro obiettivo più importante per continuare a trasformare l’Auditorium Parco della Musica in un luogo che parli al mondo e al pubblico di domani: i nostri giovani. Siamo molto contenti, infatti, che il 30% degli acquisti è rappresentato da under 30, mentre oltre il 10% proviene dall’estero. Numeri che confermano la capacità del Festival di parlare alle nuove generazioni e di rafforzare il posizionamento internazionale di Roma come grande capitale della musica dal vivo”.

UN FESTIVAL TRASVERSALE

L’edizione 2026 rafforza la sua identità nella varietà, proponendo un cartellone con una forte presenza di band storiche e icone della musica internazionale come Ben Harper & The Innocent Criminals, John Legend, Anastacia, Europe, Johnny Marr (The Smiths), Village People, Kool & The Gang, Marilyn Manson, Wilco, Noa, Goran Bregovic, Marisa Monte, della musica italiana come Niccolò Fabi, Alice, Subsonica, Elio e le storie tese, Fiorella Mannoia, Levante, Nicola Piovani, del jazz come Stefano Bollani, Pat Metheny, Diana Krall, Marcus Miller accanto alle voci più nuove e originale del panorama musicale come Kneecap, Marco Castello, Mac DeMarco, Bresh, Frah Quintale, Two Door Cinema Club, La Niña, Capo Plaza, Il Tre, Tony Boy costruendo un racconto coerente della scena musicale contemporanea.

La rassegna si apre il 13 giugno con la cantante, compositrice e polistrumentista italiana Serena Brancale che fonde jazz, soul ed elettronica in uno stile personale e contemporaneo e si conclude il 12 e 13 settembre con il ritorno di Dissonanze, il festival simbolo della cultura elettronica contemporanea che ha annunciato una line up d’eccezione di nomi come Björk e Peggy Gou. Tra gli highlights di quest’anno le quattro serate consecutive di Ludovico Einaudi (19–22 giugno), l’unica data italiana di Danny Elfman che esegue le musiche dei film di Tim Burton (1.07), la partenza del tour di John Legend (2.07), la presenza di DJO, progetto musicale di Joe Keery, attore e cantautore statunitense celebre per aver interpretato il ruolo di Steve Harrington nella serie Stranger Things (24.08).

ROCK POP METAL

Il rock, il pop e il metal internazionale rappresentano uno dei pilastri della programmazione. Si comincia il 16 giugno con Genesis – One Night with the Orchestra, un progetto rock sinfonico di Martin Levac alla voce e Nick D’Virgilio alla batteria, che rilegge in chiave orchestrale i grandi classici della band in una dimensione sinfonica di forte impatto emotivo. Il 29 giugno segna il ritorno di Ben Harper & The Innocent Criminals, una delle voci più autentiche della musica americana contemporanea con il suo inconfondibile mix di blues, rock e folk. Il 2 luglio John Legend porta sul palco A Night of Songs & Stories, uno spettacolo intimo tra musica e racconto personale. Il 6 luglio arriva Anastacia, interprete dalla voce potente e riconoscibile, mentre il 7 luglio gli Europe riportano dal vivo il loro rock epico e melodico che ha segnato gli anni ’80. L’11 luglio i Dogstar sulle scene dopo oltre vent’anni con un nuovo progetto tra alternative rock e rinnovata energia. Non passa inosservato uno dei membri del gruppo, il bassista, l’attore Keanu Reeves. Il 13 luglio i Village People trasformano il concerto in una festa collettiva tra hit senza tempo e immaginario pop, mentre il 14 luglio Marilyn Manson porta in scena una performance intensa e visionaria, tra industrial rock ed estetica provocatoria. Il 17 luglio Johnny Marr, storico membro degli Smiths, offre un live che mette al centro il suo inconfondibile linguaggio chitarristico. Il 21 luglio arrivano i Kool & The Gang, leggende del funk e della disco capaci di travolgere il pubblico con groove irresistibili. Il 24 luglio Pink Floyd Legend – The Wall porta in scena uno spettacolo monumentale che ricostruisce fedelmente uno dei capolavori della storia del rock. Il 29 luglio Fantastic Negrito, vincitore di tre Grammy Award consecutivi, propone un live energico tra blues viscerale e racconto personale. Il 31 agosto i Wilco, tra le band di culto della scena americana, offrono un viaggio tra tradizione e sperimentazione. Il 1° settembre spazio al pop internazionale filippino di BINI per l’unica data italiana del loro tour, tra le realtà più dinamiche della scena asiatica, mentre il 9 settembre i Judas Priest, pionieri dell’heavy metal, chiudono con la loro energia leggendaria.

JAZZ INTERNAZIONALE

Ampio spazio è dedicato anche alla jazz internazionale, con protagonisti assoluti della scena contemporanea. Il 29 giugno Stefano Bollani guida gli All Stars in una serata all’insegna dell’improvvisazione, del virtuosismo e della libertà espressiva. Il 5 luglio il maestro della chitarra Pat Metheny porta sul palco la sua visione innovativa del jazz, capace di fondere tecnica e lirismo. Il 15 luglio Diana Krall incarna eleganza e intensità vocale, mentre il 18 luglio Jacob Collier, accompagnato dalla Naonis Orchestra, esplora territori tra jazz, pop e sperimentazione con un approccio unico. Il 20 luglio Marcus Miller unisce tecnica e groove in un altro omaggio a Miles Davis a 100 anni dalla nascita e il 25 luglio Gregory Porter conquista con la sua voce calda e profonda.

MUSICA ITALIANA

Tra i grandi protagonisti della musica italiana, il 15 giugno Niccolò Fabi apre con un concerto intimo e narrativo, che attraversa i brani più amati del suo repertorio. Il 12 luglio i Subsonica celebrano il loro percorso unendo elettronica e rock in uno stile inconfondibile. Il 26 luglio Alice rende omaggio a Franco Battiato con un progetto intenso e raffinato. Il 30 luglio Angelina Mango è protagonista di un live che nasce dal progetto Caramé, tra racconto personale e partecipazione del pubblico, mentre il 31 luglio Elio e le Storie Tese confermano il loro stile unico, tra virtuosismo musicale e ironia surreale. Il 29 agosto Tony Pitony propone un progetto dissacrante che gioca con i codici del rock e della comicità. Il 3 settembre Sal Da Vinci porta sul palco un live tra repertorio popolare e nuovi bravi, mentre il 4 e 5 settembre Fiorella Mannoia presenta Anime salve, un omaggio a De André e Fossati. Il 7 settembre Levante propone la sua musica dalla scrittura intensa e identitaria, e il 10 e 11 settembre I Cani segnano il ritorno di una delle voci più influenti dell’indie italiano.

CLASSICA CONTEMPORANEA, COLONNE SONORE E WORLD MUSIC

La programmazione si arricchisce con classica contemporanea, colonne sonore e world music. Dal 19 al 22 giugno Ludovico Einaudi propone quattro serate immersive tra pianoforte e minimalismo, creando paesaggi sonori di grande suggestione. Il 27 giugno Mari Froes alla Casa del Jazz rappresenta la nuova scena brasiliana con una voce delicata e contemporanea, mentre in cavea le due attrici argentine Laura Esquivel e Brenda Asnicar, saranno protagoniste dello show Il mondo di Patty. Il 1° luglio Danny Elfman porta sul palco le celebri colonne sonore dei film di Tim Burton, mentre il 4 luglio Ambrogio Sparagna continua a valorizzare la tradizione popolare italiana con l’Orchestra Popolare Italiana. L’8 luglio Goran Bregović travolge il pubblico con la sua orchestra e le sonorità balcaniche, il 20 luglio Suzanne Vega presenta il suo ultimo album Flying with Angels, il 23 luglio Serena Rossi propone SereNata un viaggio musicale legato alla tradizione napoletana, il 26 luglio Patrick Watson torna tra sonorità indie-pop e suggestioni cinematografiche alla Casa del Jazz, mentre il 28 luglio Noa, voce intensa che ha collaborato con artisti internazionali, presenta un progetto che fonde pop, jazz e sonorità mediorientali. Il 2 settembre gli Hermanos Gutiérrez costruiscono atmosfere cinematiche con le loro chitarre, seguiti in Sala Santa Cecilia il 4 settembre dal premio Oscar e artista residente della Fondazione Musica per Roma Nicola Piovani e l’11 settembre da Marisa Monte, icona della musica brasiliana.

ALTERNATIVE, INDIE ELETTRONICA

Grande attenzione anche alle sonorità alternative, indie ed elettroniche. Il 17 giugno i Kneecap portano un hip hop crudo e identitario, seguito il 23 giugno da Marco Castello, che mescola ironia, jazz e pop in uno stile personale. Il 28 giugno Mac DeMarco, figura di culto dell’indie internazionale, propone il suo inconfondibile sound lo-fi mentre il 30 torna a Roma Devendra Banhart con il suo stile eclettico che mescola psichedelia, testi surreali e influenze latine. Il 10 luglio Bresh e il 19 luglio Frah Quintale rappresentano le nuove traiettorie del pop italiano tra urban e melodia. Il 22 luglio i Two Door Cinema Club celebrano i 15 anni del loro album di debutto Tourist History. Il 28 luglio La Niña torna dal vivo con il Furèsta Ita Tour, intrecciando tradizione e sperimentazione, mentre il 29 luglio Capo Plaza conferma la forza della scena rap. Il 24 agosto grande attesa per Djo, l’artista che unisce musica e immaginario cinematografico. E ancora il 6 settembre Il Tre e l’8 settembre Tony Boy, nuove voci della scena italiana.

FESTIVAL DISSONANZE

Dopo la celebrazione dei 25 anni dalla sua fondazione lo scorso anno, ritorna il 12 e 13 settembre la nuova edizione del Festival Dissonanze “New Chapter”, l’inizio di un nuovo capitolo di pura sperimentazione sonora, performance live e DJ set che attraversano il panorama globale della musica elettronica con una lineup che include artisti come Björk (dj set), Peggy Gou, Daphni, Donato Dozzy, Floating Points, Honey Dijon e molti altri nomi della scena elettronica internazionale.

EVENTI EXTRA

Accanto alla musica, il festival propone una sezione di eventi extra che amplia l’offerta culturale con spettacoli e incontri. Tra gli ospiti Maurizio Battista (18 giugno), Stefano Nazzi (24 giugno), l’evento solidale Pane al pane – Artisti per Sant’Egidio con Elio Germano (25 giugno), Paolo Ruffini (30 giugno), Max Giusti (16 luglio), Massimo Recalcati (8 settembre), Pablo Trincia (14 settembre) e Vincenzo Salemme (15 settembre) protagonisti di appuntamenti che spaziano tra comicità, narrazione e riflessione contemporanea.

Fondazione Musica per Roma ringrazia i suoi main sponsor Banca del Fucino ed Enel, oltre a Frecciarossa di Trenitalia (Gruppo FS) in qualità di treno ufficiale della manifestazione. RDS 100% Grandi Successi radio partner di Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.