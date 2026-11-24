Mercoledì 25 novembre 2026

Diario intimo di una tormentata vicenda artistica e dei difficili rapporti col regime sovietico, i quindici Quartetti per archi sono – insieme e forse ancor più delle Sinfonie – il più importante gruppo di opere di Dmitrij Shostakovich, che sempre più si sta rivelando uno dei compositori più rappresentativi del ventesimo secolo. Composti in un ampio arco di tempo, dal 1938 al 1974, questi Quartetti riflettono i drammatici avvenimenti di quegli anni. Le esperienze personali del compositore si intrecciano inestricabilmente alle vicende storiche di quegli anni, le tragedie della guerra e la gioia per vittoria e la pace, la repressione dello stalinismo e la fine del terrore e il recupero di qualche margine di libertà.

Roma Sinfonietta ha affidato l’esecuzione integrale di questa serie di quindici capolavori al Quartetto Guadagnini, uno dei migliori in Italia. Fondato nel 2012, si è rapidamente affermato come una dei quartetti più interessanti della sua generazione. Ha vinto numerosi premi internazionali e la Critica Musicale Italiana gli ha attribuito il Premio Farulli, come miglior giovane gruppo di musica da camera. Sono invitati dalle più importanti istituzioni musicali italiane, europee, americane e del vicino ed estremo oriente. Hanno partecipato a vari programmi radiofonici e televisivi della RAI, tra cui “Musica da camera con vista” e “Visionari” condotto da Corrado Augias”.

Il prossimo concerto della loro esecuzione della serie completa dei quartetti di Shostakovich si svolgerà mercoledì 25 novembre 2026 nell’Auditorium “Ennio Morricone” dell’Università di Roma “Tor Vergata” (Macroarea di Lettere e Filosofia, via Columbia 1) nell’ambito della stagione dei concerti di Roma Sinfonietta. Sono in programma, il Quartetto n. 12 op. 133 e il Quartetto n. 13 op. 138, preceduti da una breve introduzione all’ascolto di Anna Rollando. Sono stati composti a poca distanza di tempo, tra il 1968 e il 1970, quando il controllo della censura sull’arte si stava attenuando e il musicista russo testava le innovazioni provenienti dall’occidente. Non era però interessato ai tecnicismi e allo sperimentalismo delle avanguardie di quegli anni e inglobò le novità del linguaggio musicale del tempo in una visione sempre corposa e realistica dell’arte, capace di suscitare sentimenti di vibrante umanità.

Il Quartetto n. 12 inizia in tono lirico e malinconico e si conclude con un ampio ‘crescendo’, tra i più esaltanti scritti da Shostakovich, come a riaffermare la sua fiducia nella vita, nonostante le avversità. Il Quartetto n. 13 ha invece un carattere cupo ed elegiaco ed è caratterizzato dall’ampio ruolo riservato alla viola: è infatti dedicato al violista del Quartetto Beethoven, prediletto da Shostakovich. È in un unico ampio movimento, che inizia con un tema in tempo lento affidato alla viola, mentre la sezione centrale è veloce e agitata, con gli esecutori che percuotono la cassa armonica degli strumenti con il legno dell’archetto, creando un effetto ritmico spettrale. Ma le ultime battute ritornano al tempo lento iniziale.

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Biglietti: intero euro 12,00; ridotto per personale universitario e over 65, euro 8,00; studenti euro 5,00.

I biglietti si possono prenotare telefonando allo 06 3236104 o inviando una mail a romasinfonietta@libero.it. Oppure si possono acquistare direttamente presso la sede del concerto a partire da 30 minuti prima dell’inizio.

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