Teatro India/Teatro India, arriva la primavera per le Nuove Generazioni:

Gli appuntamenti del Teatro di Roma per piccoli e grandi spettatori

La primavera teatrale si colora e fiorisce con prossimi spettacoli in programma nel mese di marzo:

Link di ABC- Allegra Brigata Cinematica (7 e 8 marzo),

Écoute pour voir di Chiara Frigo/Zebra Cultural Zoo (7 e 8 marzo)

L’albero dei bottoni di Daniel Gol (21 e 22 marzo)

ONCE UPON A TIME-museo della fiaba di Emanuela Dall’aglio (21 e 22 marzo)

Fiorisce la primavera teatrale per le nuove generazioni con tanti appuntamenti nel mese di marzo sui palcoscenici del Teatro India e del Teatro Torlonia, che si animeranno con proposte pensate per sorprendere, colorare e stimolare la curiosità dei piccoli spettatori e delle loro famiglie.

Si parte dal Teatro India il 7 e l’8 marzo con due spettacoli che fondono teatro, danza e musica: Link (alle ore 16) ed Écoute pour voir (alle ore 17).

Link è uno spettacolo di teatro-danza di Serena Marossi e Alessandro Nosotti che indaga la distanza dall’altro, l’abbraccio, il contatto come bisogno, il restare chiusi – come a creare una bolla – per poi uscire e scoprire cosa c’è fuori, ritrovare sé stessi diventati “nuovi”. Protagonisti sono due personaggi che partono da uno stato “embrionale” in cui non esiste spazio di divisione: sono uguali, quasi due gemelli che si muovono come un unico corpo. Poi si giunge inevitabilmente a un grande distacco e a un vuoto da colmare per affrontare il mondo. La storia di una crescita inevitabile con i suoi cambiamenti che fanno diventare ogni giorno diversi, grandi, grandissimi ed improvvisamente ancora piccoli.

Écoute pour voir, invece, è un’idea originale di Emmanuel Jouthe per uno/a spettatore/spettatrice, un/a performer, un iPod e due paia di cuffie. Un progetto di Médiation Culturelle della compagnia Danse Carpe Diem nato a Montréal nel 2009. Nel 2022 ha vinto il prestigioso premio Prix à la Collaboration Internationale de Cinars e dopo aver attraversato numerose città e continenti arriva in Italia a cura di Chiara Frigo. Écoute pour voir è un’esperienza artistica che unisce attraverso la condivisione di una canzone. Connessi tramite il movimento, interpreti e spettatori/spettatrici danno vita a incontri singolari, dove ogni breve scambio si trasforma in un dialogo intenso, un’interazione al tempo stesso unica e intima.

Il 21 e il 22 marzo ci si sposta al Teatro Torlonia con un appuntamento speciale che unisce due diversi momenti in un’unica, intensa esperienza teatrale, fondendo sogno, riflessione e viaggio nella galassia delle emozioni: con un unico biglietto il pubblico, infatti, potrà assistere a entrambi gli spettacoli L’albero dei bottoni (in doppia replica alle ore 17 e ore 18) e ONCE UPON A TIME-museo della fiaba (alle ore 17:30 e ore 18:30).

L’albero dei bottoni è uno spettacolo ideato, scritto e diretto da Daniel Gol che insegna che esistono amori inaspettati e incondizionati che oltrepassano gli anni, il tempo e la distanza. Si fondono immagini, suoni e pensieri a intessere un viaggio nel nostro mondo emotivo, in un racconto simbolico, dove ciascuno può trovare uno stralcio della propria storia, un angolo della propria esperienza. Una pioggia di bottoni come anni di vita trascorsa, perché il legame tra una nonna e sua nipote può scavalcare la nostalgia e mettere le radici nei giochi e nei ricordi dei momenti vissuti insieme.

Il mondo delle fiabe è, invece, protagonista di ONCE UPON A TIME-museo della fiaba, un’installazione-spettacolo di Emanuela Dall’aglio con la complicità di Veronica Pastorino. Un vero e proprio museo in cui la professoressa Gallina Cicova accompagna il pubblico con brevi racconti e inediti esperimenti e lo conduce in questo viaggio nel quale le fiabe prendono forma attraverso la grande potenza evocativa degli oggetti ritrovati e catalogati. Una scienziata, la professoressa Gallina Cicova, gira il mondo, si introduce nelle fiabe, ma solo quando sono finite per non disturbare, raccoglie i reperti che trova, e li custodisce in questo insolito museo che si arricchisce ad ogni tappa. Sono cimeli, tracce e profumi appartenenti alle più note fiabe e favole della tradizione; ci sono una scarpa di strega, i sassolini bianchi per non perdersi nel bosco, la mela avvelenata di Biancaneve, e molto altro.

Domenica 22 marzo, inoltre, è prevista un’apertura straordinaria: dalle ore 10:00 alle ore 13:00, il Museo della fiaba sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito e accessibile ai bambini a partire dai 4 anni, offrendo anche ai più piccoli la possibilità di scoprire i tesori della professoressa Cicova (L’ingresso è consentito a 40 persone alla volta per 20 minuti).

Programma degli spettacoli:

7 – 8 marzo 2026 ore 16

Teatro India

Link

C’è un abbraccio invisibile che ci legherà per sempre

Dedicato a Valeria Frabetti

Una produzione di ABC- Allegra Brigata Cinematica

Coreografia e danza: Serena Marossi e Alessandro Nosotti

Disegno luci e consulenza musicale: Simone Moretti

Consulenza drammaturgica: Angelo Facchetti (Teatro Telaio) e Samanta Cinquini Costumi: Balaustio

Musiche originali: Danielle Griselda

Sviluppo vocalità: Antonello Cassinotti

Supervisione alla coreografia: Martine Bucci

Cura della produzione e distribuzione: Raffaella Basezzi Co-produzione Festival Danza Estate

Con il supporto di TRAC Centro di residenza teatrale pugliese

Dai 5 anni

7 – 8 marzo 2026 ore 17

Teatro India

ÉCOUTE POUR VOIR

Chiara Frigo/Zebra Cultural Zoo

da un’idea originale di Emmanuel Jouthe/ Danse Carpe Diem

con Andrea Basile, Alessia Cappello, Adriana Ciancio, Carlotta Da Ros, Stefano Massari, Edoardo Pipitone, Giorgia Rambaldi, Samuele Satta, Claudia Tortora

dai 6 anni

21 – 22 marzo 2026 ore 17 e 18

Teatro Torlonia

L’albero dei bottoni

Uno spettacolo ideato, scritto e diretto da Daniel Gol

Con Daniela Tusa

dai 7 anni

21 – 22 marzo 2026 ore 17:30 e 18:30

Teatro Torlonia

ONCE UPON A TIME

museo della fiaba

uno spettacolo di Emanuela Dall’aglio

con la complicità di Veronica Pastorino

in collaborazione Associazione Micro Macro con Emanuela Dall’aglio

dai 7 anni