Dopo il successo della prima stagione, torna al TAM Teatro Arcimboldi di Milano il cartellone che celebra la grande danza, una proposta che rinsalda il profondo legame tra il TAM e i grandi classici, capace di offrire agli spettatori una visione solida e coerente del panorama coreutico globale.

La scelta di offrire un abbonamento dedicato si è rivelata vincente ed apprezzata dal pubblico, tanto che il cartellone questa volta offrirà ben cinque spettacoli, con una riduzione del 40% sul totale dei biglietti, tra i più amati del balletto e con una novità assoluta.

Aprirà la Stagione ancora una volta TAM BALLET, nata due anni fa dalla collaborazione tra il TAM Teatro Arcimboldi Milano e la ventennale esperienza di Caterina Calvino Prina nel mondo della danza, con l’obiettivo comune di creare, presentare, preservare e ampliare il grande repertorio della danza classica, attraverso spettacoli entusiasmanti e una programmazione di altissima qualità.

Il 4 ottobre, alle 18.00, infatti, il sipario di aprirà su Don Quixote: ispirato all’omonimo capolavoro di Miguel de Cervantes, “Don Quijote de la Mancha”, balletto entrato nella storia dal debutto al Teatro Bolshoi nel 1869, nella leggendaria coreografia di Marius Petipa sulle musiche di Ludwig Minkus.

In questo allestimento, la Spagna prende vita in un’esplosione di colori e ritmi, sospesa tra sogno e realtà: la grazia si alterna alla virtuosità, la leggerezza alla potenza tecnica, in un susseguirsi di danze di carattere, slanci atletici e momenti di lirismo rarefatto. Le avventure di Don Chisciotte e del fedele Sancho Panza diventano così il pretesto per un viaggio teatrale in cui comicità, poesia e spettacolarità si fondono senza soluzione di continuità.

Accademia Ucraina di Balletto sarà di scena con l’amatissimo Schiaccianoci, che torna a grande richiesta, dopo i ripetuti sold-out delle scorse stagioni, in doppia data: il 14 novembre alle ore 21.00, e il 15 novembre alle 15.00.

Anche quest’anno, dunque, si rinnova l’appuntamento degli allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto, proprio con il balletto classico del periodo natalizio, riproposto nella versione più tradizionale secondo la tecnica e i principi con i quali vengono formati gli studenti dell’ormai conosciuta accademia meneghina.

La straordinaria carica interpretativa e la tecnica impeccabile dei ballerini, il preparatissimo corpo di ballo, l’emozione e il coinvolgimento delle note suonate dal vivo, le magnifiche scenografie, i costumi raffinati ed eleganti, daranno vita ad un’esperienza indimenticabile.

Non poteva mancare il titolo per eccellenza del repertorio classico: Il Lago dei Cigni, messo in scena da Tam Ballet, addirittura con quattro repliche, l’11/12/13 febbraio 2027 alle 21.00 ed il 14 febbraio alle 19.00.

Novità assoluta sarà Cenerentola, una produzione del tutto inedita, sia nelle musiche, che nelle coreografie, dedicata ad una delle fiabe più amate di sempre, portato sul palco da Tam Ballet.

Il balletto, basato sulla celebre favola di Perrault, viene portato in vita da TAM Ballet in una produzione elegante, vivace e ironica, arricchita dalle raffinate coreografie di Caterina Calvino Prina, su musiche inedite di Antonio Ignoto.

Pensato per un pubblico di tutte le età, Cenerentola emoziona e incanta, trasportando grandi e piccoli nel cuore pulsante della fiaba. Tra la comicità delle sorellastre, l’eleganza della protagonista e la magia della Fata Madrina.

Chiuderà il Cartellone Le Corsaire, questa volta di Accademia Ucraina di Balletto, sul palco l’8 maggio, alle ore 20.30 e il 9 maggio alle 17.00, balletto del repertorio classico ricco di spunti interpretativi e tecnici, che invita il pubblico a conoscere un balletto meno presentato sui palcoscenici italiani, nonostante la sua bellezza e ricchezza artistica.

Un cartellone di altissimo livello e una formula d’abbonamento imperdibile che, insieme alla magia della musica dal vivo, rendono questa stagione l’occasione perfetta per immergersi nella bellezza senza tempo del balletto classico.

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