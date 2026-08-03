FirenzeSpettacolo

La settimana del Grillo Swing

Redazione
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LA COSCIENZA DI ZENO di Italo Svevo
Bouquet of Madness
Cuori di Terra. Memoria per i sette fratelli Cervi
“Rossini Flambè”Opera buffa in cucina
“Il coro di Babele” a Zō Centro Culture Contemporanee
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