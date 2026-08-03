La settimana del Grillo Swing

Cari amici, da questa sera e per cinque giorni il Grillo Swing attraversa Firenze: una tappa in ogni quartiere, cinque spettacoli a ingresso gratuito e un’intera settimana per ritrovare la magia della radio, le canzoni popolari e l’ironia più autentica della nostra città.

3–7 agosto · ore 21.15 · ingresso gratuito La magia della radio torna nelle piazze Giunto alla nona stagione, Grillo Swing rende omaggio al mitico Grillo Canterino e alle musiche e canzoni di Odoardo Spadaro. Un viaggio tra atmosfere d’epoca, teatro, comicità e musica, per ritrovare una Firenze ironica, popolare, elegante e sempre sorridente. Tornano personaggi entrati nell’immaginario collettivo, dalla Sora Alvara a Gano, da i’ duro di San Frediano a Porvere, dall’Iris all’Amneris: voci e figure che ancora oggi fanno sorridere e riconoscere Firenze nella propria memoria