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La settimana
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3–7 agosto · ore 21.15 · ingresso gratuito
La magia della radio torna nelle piazze
Giunto alla nona stagione, Grillo Swing rende omaggio al mitico Grillo Canterino e alle musiche e canzoni di Odoardo Spadaro. Un viaggio tra atmosfere d’epoca, teatro, comicità e musica, per ritrovare una Firenze ironica, popolare, elegante e sempre sorridente.
Tornano personaggi entrati nell’immaginario collettivo, dalla Sora Alvara a Gano, da i’ duro di San Frediano a Porvere, dall’Iris all’Amneris: voci e figure che ancora oggi fanno sorridere e riconoscere Firenze nella propria memoria
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Si comincia questa sera
Lunedì 3 agosto · Parco di Villa Vogel
Quartiere 4 · Arena Estiva · Via Canova
Inizio ore 21.15 · ingresso gratuito
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Una sera in ogni quartiere
Tutto il calendario della settimana
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Cinque quartieri, un’unica città
Tutti gli appuntamenti fanno parte dell’Estate Fiorentina 2026 del Comune di Firenze e sono realizzati con il coinvolgimento dei cinque Quartieri.
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Segnate questa data
Il 29 agosto, il decimo anno a Santo Spirito
Dopo la settimana del Grillo Swing, un altro appuntamento speciale ci attende nel cuore di Firenze: tornano le letture dedicate a Sant’Agostino nel Chiostro di Santo Spirito.
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Grazie di essere parte del viaggio
Portate con voi qualcuno che ancora non ci conosce
Gli spettacoli di questa settimana sono gratuiti: è l’occasione ideale per invitare amici, familiari e conoscenti a scoprire la Compagnia delle Seggiole. E se il viaggio vi piacerà, raccontatelo: il teatro cresce soprattutto attraverso il passaparola.
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Vivi il teatro nei luoghi della storia
Consulta il calendario completo e scegli il tuo prossimo viaggio con la Compagnia delle Seggiole.