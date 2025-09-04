La Compagnia delle Seggiole

La forza dell’arte, il silenzio della memoria: due viaggi teatrali straordinari Frida Kahlo: il ritratto spezzato torna a grande richiesta con due repliche straordinarie:

9 e 10 settembre 2025 – Villa Bardini, Firenze

Uno spettacolo scritto da Fiammetta Perugi e diretto da Sabrina Tinalli: un viaggio tra parole, musica e pittura per raccontare l’anima irriducibile di Frida Kahlo, capace di trasformare il dolore in arte e la sofferenza in resistenza. Dopo le repliche di luglio, torna anche Sepolte Memorie con un nuovo appuntamento straordinario:

Sabato 11 ottobre 2025 – Cimitero Monumentale della Misericordia di Santa Maria all’Antella

Un viaggio teatrale suggestivo, scritto da Fiammetta Perugi e diretto da Sabrina Tinalli, che accompagna il pubblico tra le storie e i segreti di una famiglia dell’Ottocento, guidati dal Genius Loci del Cimitero. Vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti per continuare a vivere insieme un anno di emozioni, teatro e bellezza.