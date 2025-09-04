La forza dell’arte, il silenzio della memoria: due viaggi teatrali straordinari
Frida Kahlo: il ritratto spezzato torna a grande richiesta con due repliche straordinarie: 9 e 10 settembre 2025 – Villa Bardini, Firenze
Uno spettacolo scritto da Fiammetta Perugi e diretto da Sabrina Tinalli: un viaggio tra parole, musica e pittura per raccontare l’anima irriducibile di Frida Kahlo, capace di trasformare il dolore in arte e la sofferenza in resistenza.
Dopo le repliche di luglio, torna anche Sepolte Memorie con un nuovo appuntamento straordinario: Sabato 11 ottobre 2025 – Cimitero Monumentale della Misericordia di Santa Maria all’Antella
Un viaggio teatrale suggestivo, scritto da Fiammetta Perugi e diretto da Sabrina Tinalli, che accompagna il pubblico tra le storie e i segreti di una famiglia dell’Ottocento, guidati dal Genius Loci del Cimitero.
Vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti per continuare a vivere insieme un anno di emozioni, teatro e bellezza.
Due repliche straordinarie per “Frida Kahlo: il ritratto spezzato” a Villa Bardini
Dopo il grande successo di giugno, Frida Kahlo: il ritratto spezzato torna a Villa Bardini con due repliche straordinarie il 9 e 10 settembre 2025. Un viaggio teatrale tra parole, musica e pittura, per raccontare la vita irriducibile di una delle artiste più amate di sempre.
La Compagnia delle Seggiole, in collaborazione con la Venerabile Confraternita di Misericordia di Santa Maria all’Antella e il CRAL già Banca Toscana, è lieta di annunciare un nuovo appuntamento straordinario di “Sepolte Memorie”, il viaggio teatrale inedito e suggestivo all’interno del Cimitero Monumentale dell’Antella.
Dopo le repliche di luglio, lo spettacolo torna eccezionalmente sabato 11 ottobre 2025, con due viaggi teatrali serali che riporteranno il pubblico indietro nel tempo, alla fine dell’Ottocento.