Teatro India, torna la danza contemporanea con un dittico di spettacoli

18 - 19 - 21 - 22 novembre 2026

La stagione del Teatro India prosegue nel segno della coreografia contemporanea con un dittico di spettacoli che si alterneranno sul palcoscenico: il 18 e 19 novembre va in scena Bodies on Glass, progetto nato dal sodalizio tra il pianista Andrea Rebaudengo e il coreografo Diego Tortelli, con le partiture dal vivo di Philip Glass a guidare l’azione dei danzatori Cristian Cucco e Thomas Van de Ven, in una ricerca coreografica che oscilla tra rigore e improvvisazione, presenza ed evanescenza, come un’impronta lasciata su una superficie trasparente; il 21 e 22 novembre si passa ad Amae no Kōzō, creazione di Eliana Stragapede e Borna Babić (compagnia Paper Bridge, già interpreti per Peeping Tom) che, ispirandosi al concetto giapponese di amae (il bisogno di cura e affidamento) e kōzō (struttura), indaga la fragilità delle relazioni umane e la dipendenza affettiva attraverso un linguaggio fisico, intenso e di forte impatto emotivo.

Ad aprire il percorso è proprio il dialogo tra musica e danza di Bodies on Glass (18 e 19 novembre), scaturito dall’incontro tra il pianista Andrea Rebaudengo e il coreografo Diego Tortelli. Le partiture iconiche di Philip Glass, eseguite dal vivo, diventano il terreno su cui i corpi costruiscono e ricostruiscono continuamente la propria presenza. Accanto ai due danzatori Cristian Cucco e Thomas Van de Ven, che condividono da anni il suo percorso artistico, il coreografo sviluppa una ricerca fondata su memoria e fiducia, giocando con quegli elementi che permettono alla coreografia di oscillare tra struttura e improvvisazione, precisione e rischio. Come nella musica di Glass, caratterizzata da una ritmicità ipnotica e da processi compositivi in continua trasformazione, anche la danza mette in evidenza il farsi dell’opera più che il suo esito definitivo. I corpi scorrono sulle note come su una superficie trasparente e fragile, lasciando tracce destinate a dissolversi nell’istante stesso in cui appaiono. Bodies on Glass è un’esperienza sospesa tra presenza e scomparsa, in cui la danza si imprime nella memoria dello spettatore come un’impronta fragile, delicata, cristallina ed effimera sul vetro.

Si prosegue con Amae no Kōzō (21 e 22 novembre), spettacolo di Eliana Stragapede e Borna Babić, fondatori della compagnia Paper Bridge ed ex interpreti della compagnia Peeping Tom. Il titolo prende ispirazione dal concetto giapponese di amae, descritto dallo psichiatra Takeo Doi come il desiderio di affidarsi all’altro e di riceverne amore, cura e indulgenza. Il termine kōzō significa, invece, “struttura” o “anatomia”. Dall’incontro di questi due termini nasce una riflessione sulla natura profonda della dipendenza affettiva e dei legami umani. La performance attraversa il territorio complesso delle relazioni, dove vicinanza e distanza, bisogno e libertà, cura e autonomia convivono in un equilibrio fragile e mutevole. In scena, due corpi si cercano, si sostengono, si trattengono e si allontanano, dando vita a un paesaggio in continua trasformazione. Ogni incontro apre nuove possibilità di connessione, ma anche nuove forme di resistenza; ogni gesto mette in luce il delicato equilibrio tra il desiderio di appartenere e la necessità di preservare la propria individualità. Con una scrittura coreografica intensa e fisica, Amae no Kōzō esplora la vulnerabilità dell’essere insieme, interrogando ciò che ci unisce, ci trasforma e, talvolta, ci costringe a lasciar andare.

Fondazione Teatro di Roma _www.teatrodiroma.net

Teatro India Lungotevere Vittorio Gassman, 1 (già Lungotevere dei Papareschi) – Roma

Biglietteria: tel. +39 06 877 522 10 – biglietteriaindia@teatrodiroma.net

Biglietti: €18, ridotto €12

Orari spettacoli:18 -19 – 21 -22 novembre sempre ore 20:00