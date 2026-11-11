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Supermagic Impossibile, 23ª edizione del più grande spettacolo di magia d’Europa

Redazione Roma
Redazione Roma
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Dal 21 gennaio al 7 febbraio 2027 a Roma, dal 12 al 14 febbraio 2027 a Milano

Il più grande spettacolo di magia d’Europa torna con Supermagic Impossibile, la 23ª edizione che riunisce i migliori illusionisti del mondo per vivere un’indimenticabile esperienza oltre i confini della realtà possibile.

Supermagic Impossibile è uno straordinario viaggio in un mondo dove ciò che sembra impossibile prende vita, superando i limiti della realtà e dando forma a ciò che l’immaginazione può solo sognare.
I più grandi illusionisti, trasformisti, prestigiatori, manipolatori e talenti magici provenienti da tutto il mondo si incontrano per creare un universo di grandi illusioni, divertimento, poesia, intense emozioni e sorprendenti effetti visivi.
Supermagic Impossibile è il luogo in cui i sogni sembrano trasformarsi in realtà, dove l’impossibile smette di essere un limite e diventa un’esperienza da vivere. Un universo sospeso tra ciò che conosciamo e ciò che non riusciamo a spiegare, per celebrare il fascino dell’illusione e l’arte della magia.
La 23ª edizione di Supermagic presenta un cast completamente rinnovato con oltre 18 artisti di fama internazionale, protagonisti di un’esperienza teatrale unica.
Per più di 2 ore, adulti e bambini saranno coinvolti in un susseguirsi di grandi illusioni, effetti speciali, momenti poetici, comicità e sorprese, in uno spettacolo capace di emozionare e di restituire tutta la forza della magia dal vivo.
Supermagic non è solo uno spettacolo, ma è un’esperienza capace di risvegliare negli adulti il piacere di lasciarsi sorprendere e di regalare ai più piccoli momenti di autentica meraviglia.
Con 130 artisti di fama mondiale e oltre 300.000 spettatori nelle precedenti 22 edizioni, Supermagic si conferma come il più grande spettacolo di magia d’Europa. Riconosciuto dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques come “Migliore spettacolo di magia”, Supermagic è uno spettacolo unico nel suo genere, spesso imitato ma mai eguagliato.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI
www.supermagic.it/supermagic-impossibile-2027
Facebook: www.facebook.com/SupermagicFestival
Instagram: www.instagram.com/SupermagicFestival
Biglietti a partire da 26€ su Ticketone.it e al numero 892.101
Auditorium della Conciliazione • Via della Conciliazione, 4 – Roma

Rappresentazioni da lunedì al venerdì ore 21:00, sabato ore 16:00 e 21:00, domenica ore 15:00 e 18:30

Teatro Repower • Via Giuseppe di Vittorio, 6 – Assago (MILANO)

Rappresentazioni venerdì ore 21:00, sabato ore 16:00 e 21:00, domenica ore 15:00 e 18:30

Per prenotazioni gruppi e persone con disabilità
biglietti@supermagic.it • +39 3516794272
dal lunedì al venerdì 16:00-20:00

AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE • Roma
dal 21 gennaio al 7 febbraio 2027
TEATRO REPOWER • Milano
dal 12 al 14 febbraio 2027

SUPERMAGIC IMPOSSIBILE
23ª edizione del più grande spettacolo di magia d’Europa

Con

MAG MARIN • Spagna (Campione spagnolo d&#39;illusionismo), JOSEPHINE LEE • Inghilterra (Pluripremiata illusionista britannica), ANDRÉ BLAKE • Germania (Vicecampione tedesco d’illusionismo), READ CHANG • Corea del Sud (Vicecampione del mondo di magia), SOS &amp; VICTORIA • Germania (Guinness World Record nel Trasformismo), CHARLIE MAG • Spagna (Campione europeo di magia), RAFFAELLO CORTI • Italia (L’anti- prestigiatore Faccestamagia)
e altri grandi artisti.

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