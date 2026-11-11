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Dai Pazzi al noir. E per Capodanno?

Redazione
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La Compagnia delle Seggiole

“Qualcuno volò sul nido del cuculo” di Dale Wasserman
Stagione 2022/2023 Piccolo Teatro
Al Teatro Martinitt Di Milano esordisce una minirassegna di stand-up comedy
Capodanno a teatro con L’Acqua Cheta
Drammaturgie dal mondo – Prima tappa: la Cina
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