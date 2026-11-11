Dai Pazzi al noir. E per Capodanno?

La Compagnia delle Seggiole
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TEATRO A FIRENZE
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2026
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LE STORIE CONTINUANO
Dai Pazzi al noir.
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VENERDÌ 20 NOVEMBRE · ORE 21:00
Tre sorelle. Un piano pericoloso.
Firenze, 1969. Betta e Gingi vogliono salvare la sorella Dianora da un uomo violento. La soluzione che immaginano è decisamente estrema: commettere un omicidio e farla franca.
Digitale Purpurea è una commedia noir che intreccia tensione, ironia e colpi di scena, affrontando senza scorciatoie la violenza domestica e il riscatto femminile.
Il testo di Caterina Baronti, con la regia di Chiara Macinai, torna al Teatro Niccolini con un cast rinnovato. Una storia ambientata nel passato, con domande che parlano ancora al presente.
Teatro Niccolini · Via Ricasoli 3, Firenze
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UNO SGUARDO AL 31 DICEMBRE
È già il caso di pensare a Capodanno?
Secondo noi sì. Anche perché il 31 dicembre ha il vizio di arrivare puntuale.
Quest’anno potete risparmiarvi la domanda dell’ultimo minuto — «E stasera che si fa?» — e regalarvi una serata tutta fiorentina.
Al Teatro Niccolini torna L’Acqua Cheta di Augusto Novelli: vernacolo, equivoci, risate e quella Firenze di una volta che sa ancora farci compagnia. Un modo speciale per salutare il 2026 e dare il benvenuto al 2027.
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L’Acqua Cheta al Niccolini
31 dicembre 2026 · ore 19:00 e 22:00
3 e 6 gennaio 2027 · ore 17:00
Il brindisi sceglietelo voi. Alla risata pensiamo noi.