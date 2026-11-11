Dai Pazzi al noir. E per Capodanno?

Prima di tutto un grande grazie. Poi un appuntamento da segnare subito in agenda: Digitale Purpurea , venerdì 20 novembre al Teatro Niccolini. E, già che ci siamo, una domanda sul 31 dicembre…

A quanto pare, per questa Congiura i complici non sono mancati.

Tutte le repliche sono già sold out , comprese le due rappresentazioni offerte da Fondazione CR Firenze . Grazie per aver accolto con tanto entusiasmo il nostro viaggio nella Firenze del Rinascimento.