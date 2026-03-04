Italia Green Film Festival, il nuovo concorso video

I video possono essere inviati entro il 31 marzo 2026

“Italia Green Film Festival”, la competizione internazionale di film, lungometraggi, cortometraggi e docufilm provenienti da tutto il mondo, a tematica ambientale e sociale, in rampa di lancio. L’edizione 2026 si svolgerà, con i suoi appuntamenti più importanti, a Roma tra aprile e maggio, quando ci sarà la serata delle premiazioni presso il Teatro Argentina, ma già a partire da questo mese di febbraio sono previsti incontri di sensibilizzazione e informazione, soprattutto nelle scuole della capitale. Il Festival, infatti, mette al centro, con le sue opere cinematografiche di grande impatto emotivo ed educativo, temi fondamentali come l’emergenza climatica, il problema della plastica nei mari, la tutela della biodiversità, ma anche problemi sociali quali violenza di genere, coesione sociale, morti bianche e tanto altro.

Nuovo concorso video

Per questa nuova edizione, inoltre, il Festival lancia un nuovo concorso video chiamato “L’albero della vita”, aperto ai professionisti del settore, ma anche ai singoli cittadini romani che vogliano raccontare in 2 minuti come un albero, un luogo verde abbia segnato la propria vita. i video dovranno essere inviati tassativamente entro il 31 marzo 2026 all’indirizzo mail: igff.press@gmail.com.

«La nostra città – spiega Il Direttore Artistico, Pierre Marchionne – è una delle capitali europee più verdi e dove la ricchezza arborea ha segnato lo sviluppo del città, ma non solo questo, spesso il patrimonio verde e in particolare gli alberi hanno segnato anche la vita di ciascuno di noi con ricordi di vita vissuta all’ombra di die tanti giganti verdi che arricchiscono la nostra città».