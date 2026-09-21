Teatro Ambra Jovinelli, James Franco in Desert Film

Dal 29 settembre al 4 ottobre

Il Teatro Ambra Jovinelli di Roma apre il 29 settembre la nuova stagione 2026/2027 con un grande evento, Desert Film, performance teatrale scritta dalla star James Franco, sul palco con Blaine Kern.

Desert Films è una performance teatrale dal vivo con protagonisti James Franco e Blaine Kern, parte di una serie di narrazione cinematografica che esplora la natura e il prezzo della fama.

Questo lavoro riprende il personaggio ispirato a Robert Blake dal film Highway, presentandolo come una misteriosa manifestazione che affronta un giovane attore – rapito e legato – e pronuncia un monologo inquietante sulla seduzione e le trappole della celebrità.

La performance sfuma intenzionalmente il confine tra cinema e teatro, realtà e finzione, creando un’esperienza intima e perturbante in cui il pubblico ha la sensazione di assistere a qualcosa di crudo e immediato – quasi come se una scena cinematografica prendesse vita sul palcoscenico.

“Uno dei miei principali interessi è Hollywood – leggo ogni libro possibile sui film del passato, su quelli contemporanei, e sulle star, i registi, i montatori, i direttori della fotografia e gli sceneggiatori nel corso della storia di questo mezzo – anche gli scenografi. Amo profondamente l’arte e il mestiere del cinema e le persone che vi si dedicano. Sono anche molto interessato alle storie che riguardano Hollywood come una sorta di dipendenza, storie in cui le persone amano Hollywood così tanto che qualcuno finisce addirittura per morire a causa della sua vicinanza al “calore” di Hollywood” commenta James Franco. Lo spettacolo sarà in scena fino al 4 ottobre e poi in tour. Info e dettagli su www.ambrajovinelli.org.

SPETTACOLO IN INGLESE SOVRATITOLATO IN ITALIANO

TOURNÉE ITALIANA

dal 15 al 26 settembre 2026 Piccolo Bellini – Napoli

27 settembre 2026 Teatro Cucinelli – Solomeo (PG)

dal 29 settembre al 4 ottobre 2026 Teatro Ambra Jovinelli – Roma

dal 6 al 7 ottobre 2026 Saloncino Poli – Firenze

dall’8 all’11 ottobre 2026 Teatro Menotti – Milano