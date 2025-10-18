Rapporto Aiam, più di 11mila concerti promossi in Italia e all’estero

Il presidente Pollice: "siamo 249 soci e contribuiamo al Pil del Paese, ascoltate le nostre proposte". Spettacoli di musica classica e jazz quasi la metà di quelli censiti da Siae

Oltre 2 milioni di spettatori, più di 11mila concerti in mille città in

Italia e all’estero, quasi 50mila lavoratori impiegati e 112 milioni di

entrate: questi i principali numeri del Rapporto AIAM 2024 sulle

attività musicali in Italia e all’estero illustrato,

nella sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, dal presidente

di Aiam, Francescantonio Pollice per il terzo anno consecutivo.

Alla presentazione sono intervenuti il Sottosegretario di Stato alla

cultura Gianmarco Mazzi, che ha aperto i lavori; Valentina Gemignani,

Capo di Gabinetto del Ministro della Cultura, Federico Mollicone,

presidente Commissione Cultura Camera; Antonio Parente, direttore

generale Spettacolo del MiC; il Ministro Plenipotenziario Filippo La

Rosa, Vice Direttore Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale –

MAECI, il senatore Luca Pirondini, Vicepresidente Commissione Cultura

Senato della Repubblica e Matteo Orfini, Componente Commissione Cultura

Camera dei Deputati, oltre a numerosi esponenti del mondo della cultura

e delle istituzioni.

“L’AIAM riunisce ben 249 realtà ed è, per questo Ministero, un

interlocutore autorevole – dichiara il Sottosegretario di Stato alla

cultura, Gianmarco Mazzi – attraverso il suo lavoro e le sue analisi,

contribuisce a dare visibilità e profondità a un comparto complesso e

vitale del nostro sistema culturale. La musica, lo abbiamo visto dai

numeri, è anche un motore economico: il suo impatto industriale,

produttivo e occupazionale ne fa un settore strategico – conclude – per

la crescita della Nazione”.

“Questa ricerca non è solo una lente di ingrandimento sulla mole di

lavoro che in Italia e in ben cinque continenti i nostri soci svolgono

quotidianamente nella promozione della musica e degli artisti italiani,

ma anche lo strumento che mettiamo nelle mani di chi, a livello

amministrativo e politico, ogni anno ci eroga quasi 19 milioni di euro

attraverso il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal vivo per vagliarne

la qualità. I numeri del nostro rapporto dimostrano inconfutabilmente

che siamo un investimento certo per il nostro Paese, perché in grado di

alimentare un circuito culturale, sociale ed economico e di contribuire

allo sviluppo del PIL nazionale, generando utile in termini di

fiscalità, oneri previdenziali e contributivi scaturenti dall’attività

diretta, indiretta e indotta del lavoro musicale. Le nostre attività non

sono a totale carico dello Stato, poiché riceviamo erogazioni

comunitarie, statali, regionali e di enti locali, per un totale

complessivo di oltre 62 milioni di euro ai quali si aggiungono quasi 50

milioni di entrate da privati di cui la metà è rappresentata dalla spesa

del pubblico, e ancora sponsor e contributi, fondazioni bancarie, Art

Bonus e corrispettivi da enti privati – ha spiegato il Presidente di

AIAM, Francescantonio Pollice – Con questa occasione presentiamo anche

le nostre osservazioni sul codice dello Spettacolo il cui testo, atteso

da anni, rappresenta un elemento concreto per la definizione delle nuove

normative che disciplineranno il sostegno allo spettacolo dal vivo da

parte dello Stato”.

I NUMERI DEL RAPPORTO AIAM

1) SPETTATORI

Anche nel 2024, è continuata la crescita, già registrata nei due anni

precedenti, di spettatori ai concerti organizzati da soci AIAM con ben

2.155.898 presenze. Il numero degli spettatori somma sia la musica

classica che il jazz. L’incremento degli spettatori emerso dalla ricerca

AIAM è assolutamente in linea con quanto certificato dalla SIAE nel suo

annuale rapporto. Confrontando i dati relativi al numero complessivo

degli spettatori di classica e jazz del Rapporto SIAE 2024 emerge che

gli spettatori agli eventi AIAM rappresentano oltre il 44% del totale

(sempre per quanto riguarda musica classica e jazz).

2) COSTO LAVORO

Il costo complessivo del lavoro, comprendente gli oneri previdenziali e

contributivi sulle retribuzioni erogate, è di 72.968.733,86 di euro pari

al 59,29% rispetto al totale dei costi. Se si confronta questa cifra con

quelle assegnate ai soci AIAM dal FNSV la spesa per il lavoro

rappresenta percentualmente il 394,66% in più rispetto al FNSV e il

119,96% in più rispetto al totale dei fondi pubblici assegnati. Anche

questi dati confermano dunque la natura d’investimento dell’intervento

statale in quanto le attività promosse dall’AIAM producono redditi

quattro volti superiori al contributo del FNSV. Va aggiunto poi che se

l’ammontare del FNSV assegnato ai membri dell’AIAM viene diviso per il

numero di lavoratori impiegati emerge che lo Stato interviene con 387,76

euro a lavoratore cifra che rappresenta, con ogni probabilità, il costo

più basso dell’intero settore dello spettacolo.

3) I CONCERTI

Va infine sottolineato che il numero dei concerti organizzati dai membri

dell’AIAM (11.551) è assolutamente significativo in quanto, rispetto ai

19.463 concerti classici e ai 7.141 concerti jazz censiti nell’Annuario

SIAE che complessivamente sono 26.604, gli 11.551 promossi dell’AIAM

rappresentano il 43,42% del numero complessivo dei concerti organizzati

in Italia. L’offerta di concerti dei soci AIAM si è articolata, in

maniera omogenea per tutti i mesi dell’anno e si è caratterizzata anche

per il decentramento dell’offerta musicale che vede coinvolti ben 1.004

comuni di tutte le province d’Italia, con una netta prevalenza del

numero degli eventi al Nord rispetto al Centro e al Sud. Importante la

copertura territoriale all’estero: l’attività concertistica all’estero

realizzata da alcuni soci AIAM, in particolare dal CIDIM Comitato

Nazionale Italiano Musica ETS, che promuove a livello internazionale il

talento italiano, registra nel 2024 l’organizzazione di 248 concerti in

93 città molte delle quali capitali di ben 38 stati di tutti i

continenti.

“Infine, siamo qui – ha concluso Pollice – anche lanciare un appello

alle istituzioni affinché venga aumentata la capienza del Fondo

Nazionale Spettacolo dal Vivo. AIAM rappresenta 249 organismi in

rappresentanza di orchestre, complessi strumentali, società di concerti,

festival, centri di produzione, enti di formazione e di promozione

musicale, organizzatori di corsi e concorsi, tutte istituzioni impegnate

professionalmente nella diffusione della cultura musicale in Italia e

nel mondo. AIAM ritiene che, sulla base dei propri risultati, sia

necessario un cambio di passo che renda omogenea sull’intero territorio

nazionale la filiera musicale, attraverso l’adozione di opportuni

indirizzi politici che ribaltino l’attuale sproporzione fra

l’investimento in formazione e quello in produzione e distribuzione che

sta causando inoccupati o disoccupati e l’abbandono del settore da parti

di tanti giovani musicisti formati. Proponiamo, infine, che il governo

s’impegni per la promozione di un piano nazionale per la costruzione di

nuove sale da concerto in tutta Italia e soprattutto nelle città ancora

sprovviste”.