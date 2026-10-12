Teatro Quirino, Sei personaggi in cerca d’autore

Dal 20 ottobre al 1 novembre
Dal 20 ottobre al 1 novembre il Teatro Quirino apre la stagione con Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello con la regia si Guglielmo Ferro.
Nei Sei personaggi in cerca d’autore, l’ambientazione assume un ruolo fondamentale perché rompe, fin da subito, l’illusione teatrale. Luigi Pirandello indica che la scena deve rappresentare il teatro “così com’è”, privo di finzione scenografica: Teatro come luogo reale, non come costruzione illusoria. L’obiettivo è far percepire allo spettatore, non uno spettacolo compiuto ma una prova in corso, aperta e vulnerabile, in cui qualcosa di imprevisto (l’irruzione dei sei personaggi) invade lo spazio concreto del palcoscenico. Il palcoscenico del Quirino diventa così una vera e propria dichiarazione poetica: il teatro si mostra senza maschera proprio mentre mette in discussione ogni maschera. In questo modo, Pirandello rompe radicalmente la tradizione e coinvolge lo spettatore in una riflessione profonda sul rapporto tra realtà e finzione. Il palcoscenico reale diventa quindi lo spazio di scontro tra attori e personaggi, rendendo visibile la crisi del teatro e, insieme, quella dell’identità. Interprete ideale del Padre è Cesare Bocci, in grado di restituire la complessità del personaggio: una doppiezza sospesa tra razionalità e tormento, tra bisogno di verità e consapevolezza della finzione, configurandosi
così come un vero e proprio portavoce del pensiero pirandelliano.
ORARI
MAR 20 OTT 21.00
MER 21 OTT 21.00
GIO 22 OTT 17.00
VEN 23 OTT 21.00
SAB 24 OTT 17.00
DOM 25 OTT 17.00
MAR 27 OTT 21.00
MER 28 OTT 19.00
GIO 29 OTT 17.00
VEN 30 OTT 21.00
SAB 31 OTT 21.00
DOM 1 NOV 17.00
SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE
di Luigi Pirandello
regia GUGLIELMO FERRO
PERSONAGGI DELLA COMMEDIA DA FARE
Il padre Cesare Bocci
La madre Melania Giglio
La figliastra Marta Gastini
Il figlio Filippo Rusconi
Il giovinetto Laura Capitani
La bambina Nicole Pietrarelli – Laura Rita
Madama Pace Serena Marinelli
GLI ATTORI DELLA COMPAGNIA
Il direttore-capocomico Mario Scaletta
La prima attrice Beatrice Coppolino
Il primo attore Alfio Belfiore
L’attrice giovane Anastasia Bonarrigo
Il direttore di scena Enrico Spelta
Il suggeritore Domenico Sorrentino
Attrici della compagnia Cristina Conigli
Letizia Garaffa Marta Pappalardo
Giuliana Pizzuti Umberta Somma
Scene FABIANA DI MARCO Costumi ALESSANDRA BENADUCE Consulenza musicale MASSIMILIANO PACE Foto RICCARDO BAGNOLI Segretaria di produzione LUDOVICA BELSITO Assistente alla regia CARLA LANZETTA Ufficio Stampa CINZIA D’ANGELO Direttore di scena VINCENZO SELLITTO Luci SACHA DONNINELLI Sarta FRANCESCA TOMASI Sartoria SIS HANDMADE – SORELLE BENADUCE