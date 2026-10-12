Teatro Quirino, Sei personaggi in cerca d’autore

Dal 20 ottobre al 1 novembre

Dal 20 ottobre al 1 novembre il Teatro Quirino apre la stagione con Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello con la regia si Guglielmo Ferro.

Nei Sei personaggi in cerca d’autore, l’ambientazione assume un ruolo fondamentale perché rompe, fin da subito, l’illusione teatrale. Luigi Pirandello indica che la scena deve rappresentare il teatro “così com’è”, privo di finzione scenografica: Teatro come luogo reale, non come costruzione illusoria. L’obiettivo è far percepire allo spettatore, non uno spettacolo compiuto ma una prova in corso, aperta e vulnerabile, in cui qualcosa di imprevisto (l’irruzione dei sei personaggi) invade lo spazio concreto del palcoscenico. Il palcoscenico del Quirino diventa così una vera e propria dichiarazione poetica: il teatro si mostra senza maschera proprio mentre mette in discussione ogni maschera. In questo modo, Pirandello rompe radicalmente la tradizione e coinvolge lo spettatore in una riflessione profonda sul rapporto tra realtà e finzione. Il palcoscenico reale diventa quindi lo spazio di scontro tra attori e personaggi, rendendo visibile la crisi del teatro e, insieme, quella dell’identità. Interprete ideale del Padre è Cesare Bocci, in grado di restituire la complessità del personaggio: una doppiezza sospesa tra razionalità e tormento, tra bisogno di verità e consapevolezza della finzione, configurandosi

così come un vero e proprio portavoce del pensiero pirandelliano.

ORARI MAR 20 OTT 21.00

MER 21 OTT 21.00

GIO 22 OTT 17.00

VEN 23 OTT 21.00

SAB 24 OTT 17.00

DOM 25 OTT 17.00

MAR 27 OTT 21.00

MER 28 OTT 19.00

GIO 29 OTT 17.00

VEN 30 OTT 21.00

SAB 31 OTT 21.00

DOM 1 NOV 17.00

SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE

di Luigi Pirandello

regia GUGLIELMO FERRO

PERSONAGGI DELLA COMMEDIA DA FARE

Il padre Cesare Bocci

La madre Melania Giglio

La figliastra Marta Gastini

Il figlio Filippo Rusconi

Il giovinetto Laura Capitani

La bambina Nicole Pietrarelli – Laura Rita

Madama Pace Serena Marinelli

GLI ATTORI DELLA COMPAGNIA

Il direttore-capocomico Mario Scaletta

La prima attrice Beatrice Coppolino

Il primo attore Alfio Belfiore

L’attrice giovane Anastasia Bonarrigo

Il direttore di scena Enrico Spelta

Il suggeritore Domenico Sorrentino

Attrici della compagnia Cristina Conigli

Letizia Garaffa Marta Pappalardo

Giuliana Pizzuti Umberta Somma

Scene FABIANA DI MARCO Costumi ALESSANDRA BENADUCE Consulenza musicale MASSIMILIANO PACE Foto RICCARDO BAGNOLI Segretaria di produzione LUDOVICA BELSITO Assistente alla regia CARLA LANZETTA Ufficio Stampa CINZIA D’ANGELO Direttore di scena VINCENZO SELLITTO Luci SACHA DONNINELLI Sarta FRANCESCA TOMASI Sartoria SIS HANDMADE – SORELLE BENADUCE