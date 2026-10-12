REF 2026, Anni Luce – Un osservatorio sul teatro italiano

Al Mattatoio dal 13 al 21 ottobre la sezione dedicata al teatro

Dal 13 al 21 ottobre, Romaeuropa Festival presenta al Mattatoio la settima edizione di Anni Luce, a cura di Maura Teofili,

la rassegna dedicata alla creatività delle nuove generazioni, con uno sguardo rivolto al futuro della scena teatrale italiana. Il programma riunisce Gruppo Uror, Usine Baug, Progetto Orlando e Giovanni Onorato, protagonisti di un percorso che attraversa linguaggi e visioni differenti, tra nuove drammaturgie, sperimentazione e riletture di testi classici e degli archetipi della mitologia. Accanto agli spettacoli, la rassegna ospita Powered by REF, il progetto di affiancamento e sostegno dedicato ad artiste e artisti under 30, e un incontro con Rai Radio 3, confermandosi uno spazio di confronto e valorizzazione delle nuove voci della scena contemporanea.

Ad aprire il programma il 13 e il 14 ottobre è Baraonda del Gruppo Uror, fondato da Evelina Rosselli e Caterina Rossi. Liberamente ispirato all’Ubu Cocu di Alfred Jarry, lo spettacolo esplora le dinamiche del potere attraverso una macchina scenica in cui violenza, gioco e dominio si intrecciano in una dimensione grottesca e assurda. Segue Noir di Usine Baug, un’indagine teatrale dalle atmosfere true crime sulla scomparsa del documentarista Angel Forloi, che cerca di dare forma all’assenza trasformandola in una riflessione sull’ansia e sul senso di impotenza del presente. Conclude ASTERIONE di Giovanni Onorato e Andrea Veneri, uno spettacolo per performer e musicista che, attraverso un’esperienza immersiva nel buio, rilegge la figura del Minotauro mettendone in luce la solitudine e l’alterità. Ispirato anche alle suggestioni letterarie di Borges e Cortázar, il lavoro invita a confrontarsi con le zone meno visibili e pacificate dell’esperienza umana.

Il programma prosegue il 20 e 21 ottobre con Orlando di Progetto Orlando, collettivo nato nel 2022 da un nucleo di ventitré giovani della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi. Lo spettacolo rilegge l’Orlando furioso di Ludovico Ariosto attraverso un immaginario contemporaneo, tra caos, musica e atmosfere da rave, seguendo le avventure dei personaggi dalla fuga di Angelica fino alla follia di Orlando e al celebre viaggio sulla Luna.

Cuore dell’impegno di Anni Luce nella promozione della giovane ricerca teatrale italiana è Powered by REF, il progetto che sostiene artiste e artisti under 30 attraverso percorsi di tutoraggio e residenze, accompagnandoli nello sviluppo dei propri lavori fino alla presentazione di studi all’interno del Festival.

L’edizione 2026, in programma il 16 e 17 ottobre, è realizzata in collaborazione con Carrozzerie | n.o.t. e si avvale di una rete di partner che contribuiscono alle diverse fasi del percorso. Twain e Settimo Cielo collaborano alla gestione delle residenze, mentre ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio, per Spazio Rossellini, polo culturale multidisciplinare regionale, Teatro Biblioteca Quarticciolo, 369gradi e Cranpi partecipano alle attività di sostegno e tutoraggio.

I tre progetti selezionati per Powered by REF 2026 presentano in due serate condivise gli studi emersi dal percorso di affiancamento, affrontando questioni urgenti del presente attraverso linguaggi e prospettive differenti e dimostrando un’attenzione particolare all’indagine della psiche umana e alle sue zone più oscure.

Davide Pascarella, affiancato dal tutor Pau Palacios, drammaturgo e performer della compagnia catalana Agrupación Señor Serrano, presenta This is not an airport, in un primo studio del progetto che affronta il suicidio e le forme invisibili dell’abbandono attraverso una scrittura che intreccia materiali raccolti online e confessioni pubbliche. Con È pericoloso leggere i giornali, Annachiara Vispi e Sofia Russotto, accompagnate dalla tutor Linda Dalisi, socia fondatrice di Stabile Mobile Compagnia Antonio Latella, immaginano un futuro distopico in cui i femminicidi vengono trattati come un’epidemia e le donne sono sottoposte a misure restrittive in nome della prevenzione. Attraverso performer e schermi, il lavoro riflette sulla rappresentazione della violenza di genere e sul rischio che il controllo venga confuso con la tutela. Elegia di un cinghiale ferito di Matteo Di Somma e Violetta Ghersina, col tutoraggio di Marco D’Agostin, vincitore premio UBU nel 2018 e nel 2023, chiude la terna di spettacoli selezionati. Attraverso parola, musica e video lo studio cerca di dare una forma al trauma, ricostruendo a dieci anni di distanza la relazione tra un adolescente e un uomo ormai adulto ed interrogandosi sul confine tra desiderio e violenza, memoria e ferita.

Completa Anni Luce l’assemblea pubblica, costruita in collaborazione con Rai Radio 3 nell’ambito di un ciclo di incontri pensato per entrare nel cuore delle opere e incontrare da vicino gli artisti protagonisti del Festival. L’incontro, intitolato Osservatorio di futuri possibili, è una convocazione ad artisti e pubblico delle nuove generazioni. Con la moderazione di Lorenzo Pavolini e Serena Spanò interverranno le compagnie protagoniste della sezione: Gruppo Uror, Usine Baug, Giovanni Onorato, Progetto Orlando, assieme a Davide Pascarella, Annachiara Vispi con Sofia Rossotto, Matteo Di Somma con Violetta Ghersina, le artiste e gli artisti selezionati dal bando Powered by REF.

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ROMAEUROPA FESTIVAL

ANNI LUCE

13-21 ottobre

Gruppo Uror | Usine Baug | Giovanni Onorato| Progetto Orlando

15 ottobre

incontro pubblico in collaborazione con RAI RADIO 3

Anni Luce – osservatorio di futuri possibili

Mediano Lorenzo Pavolini e Serena Spanò

16-17 ottobre

Powered by REF

Matteo di Somma – Violetta Ghersina | Davide Pascarella | Annachiara Vispi – Sofia Russotto