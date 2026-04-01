IUC, Gabriele Strada sostituisce Alexander Lonquich

Martedì 14 aprile . ore 20.30 in Aula Magna della Sapienza di Roma

A causa di un infortunio, il Maestro Alexander Lonquich è stato costretto a cancellare la sua esibizione prevista il 14 aprile per l’81° stagione dell’Istituzione Universitaria dei Concerti.La IUC augura al Maestro Lonquich pronta guarigione e desidera ringraziare Gabriele Strata che lo sostituirà, martedì 14 aprile alle 20.30 in Aula Magna, con un programma interamente dedicato a Franz Schubert.Gabriele Strata

, che ha debuttato alla IUC lo scorso maggio, è riconosciuto per la sensibilità e la profondità delle sue interpretazioni e per il suo approccio estremamente personale e riflessivo al repertorio pianistico. Questa maturità artistica ha attirato l’attenzione internazionale di pubblico e critica al Concorso Fryderyk Chopin di Varsavia nel 2025, dove la rivista Gramophone ha elogiato la forza della sua personalità musicale e la limpidezza del suo pensiero interpretativo. Poco dopo, la chiamata per sostituire all’ultimo momento Maria João Pires nel Concerto per pianoforte n. 27 di Mozart, sotto la direzione di Kent Nagano, segna un momento decisivo nella sua carriera.

Nel 2025 è stato nominato artista in residenza per tre anni dagli Amici della Musica di Firenze, entrando a far parte di una delle istituzioni musicali più prestigiose d’Italia. In questa veste, si esibisce regolarmente in recital e concerti di musica da camera al Teatro della Pergola.

Premiato in numerosi concorsi internazionali, si è distinto nel 2024 al Concours International de musique de Montréal, dove ha ottenuto la Medaglia d’Argento, il Premio del Pubblico e il Premio per la Musica da Camera, dopo aver vinto il Primo Premio e il Premio del Pubblico al Concorso Internazionale di Rio de Janeiro l’anno precedente. Nel 2018 ha inoltre vinto il Premio Venezia.

Già attivo sulla scena internazionale, è ospite regolare in Europa, America e Asia, esibendosi in alcune delle sale più prestigiose, tra cui la Berliner Philharmonie, la Wigmore Hall e il Barbican Centre di Londra, il Concertgebouw di Amsterdam, il Teatro La Fenice di Venezia, la Sala Verdi del Conservatorio di Milano, la Maison Symphonique di Montréal e la Minato Mirai Hall di Yokohama.

Il suo repertorio spazia dalla musica barocca alle opere contemporanee, delineando un artista rigoroso, curioso e profondamente impegnato nella trasmissione dell’espressione musicale.

Formatosi con Boris Berman, Benedetto Lupo e Julia Mustonen-Dahlkvist, ha conseguito un Master of Music presso la Yale University all’età di 19 anni, prima di proseguire gli studi presso la Guildhall School of Music & Drama di Londra e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, dove ha ottenuto il diploma con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale.

Gabriele Strata è stato insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana in riconoscimento dei suoi eccezionali meriti artistici, ed è vincitore del premio “Una vita nella musica – Giovani”, conferito dal Teatro La Fenice di Venezia. _____________________________

Per informazioni e biglietteria

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

Biglietti: € 25 – 20 – 15

Under 30 € 8

Istituzione Universitaria dei Concerti

I CONCERTI DELL’AULA MAGNA

Martedì 14 aprile . ore 20.30

GABRIELE STRATA pianoforte

Franz Schubert (1797-1828)

Minuetto in do diesis minore D. 600 e Trio in mi maggiore D. 610

Drei Klavierstücke D. 946

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Minuetto in la maggiore D. 334

Sonata in la maggiore D. 959