Along Time, la musica applicata di Stefano Mainetti  con Luca Pincini e Gilda Buttà

Da Vinci Classics pubblica l'antologia che celebra il sodalizio artistico fra il compositore e i musicisti

Along Time: la celebrazione di un sodalizio artistico, consolidato dal tempo, tra il compositore Stefano Mainetti e i musicisti Luca Pincini e Gilda ButtàDa Vinci Classics

pubblica l’antologia Along Time che esplora la Musica applicata di Stefano Mainetti, tracciando non solo il suo percorso artistico, ma anche il sodalizio umano e professionale con il violoncellista Luca Pincini e la pianista Gilda Buttà, già interpreti di molte colonne sonore presenti nell’album.

Along Time è un viaggio nel tempo, tra anni di esperienze, vita privata e professionale, e quella forma d’arte intangibile e sublime che è la musica, in particolare la Musica applicata, di cui il compositore pluripremiato Stefano Mainetti e il duo Luca Pincini e Gilda Buttà sono figure di riferimento.

«Questa antologia racconta soprattutto l’incontro di tre anime – dice Stefano Mainetti – la cui sensibilità artistica e umana si è intrecciata nel corso del tempo e ha resistito al suo trascorrere, come allude il titolo dell’album». Gilda Buttà e Luca Pincini, già protagonisti di molte partiture qui presenti, vantano carriere eclettiche, con collaborazioni e registrazioni che spaziano dal grande schermo al teatro, fino alla Musica assoluta. Mainetti, il cui catalogo conta, dagli anni Ottanta a oggi, oltre cento colonne sonore, ha scelto i due straordinari interpreti per eseguire alcune delle sue partiture scritte per il cinema, il teatro, la televisione. L’album contiene inoltre un brano che esula dal mondo della musica per immagini, “Tango per Maria”, scritto nel 2004 per la nascita della figlia. Along Time non è solo un’antologia, ma la celebrazione di un legame unico, che oltrepassa il solo aspetto artistico, in cui le visioni compositive di Mainetti incontrano l’intensità esecutiva dei due musicisti, creando un dialogo profondo e irripetibile tra autore e interpreti.

Track list

[1 ] The Testament, from the symphonic project “The world of promise” (USA, 2007)

[2 ] Orgoglio, dalla serie televisiva “Orgoglio” (ITA, 2003) [3 ] Kiki De Montparnasse, dal musical play “Follia” (ITA, 2018) [4 ] La Dolce Ala della Giovinezza, dallo spettacolo teatrale “La dolce ala della giovinezza” (ITA, 2021) [5 ] Come Pietra Paziente, dallo spettacolo teatrale “Come pietra paziente” (ITA, 2021) [6 ] Follia, dal musical play “Follia” (ITA, 2018) [7 ] Timing, dal cortometraggio “15 Seconds” (ITA, 2008) [8 ] Rendering Revolution, dal progetto sinfonico “Rendering Revolution” (ITA, 2017) [9 ] Frida Kahalo, dallo spettacolo teatrale “Frida Kahlo” (ITA, 2016) [10] Il Settimo Sogno, dal musical play “Follia” (ITA, 2018) [11 ] Alexandra Del Lago, dallo spettacolo teatrale “La dolce ala della giovinezza” (ITA, 2021) [12] The Shooter, dal film “The Shooter” (USA, 1995) [13] Tango per Maria, dedicato a mia figlia Maria (ITA, 2004) [14] L’Assassino è quello con le scarpe gialle, dal film “L’Assassino è quello con le scarpe gialle” (ITA, 1994)

Data di uscita: 31 gennaio 2025 Da Vinci Publishing – Ean 0746160918167 – 1 CD

Stefano Mainetti

Compositore e direttore d’orchestra frequenta a Roma il Conservatorio di Santa Cecilia dove conclude il corso di Composizione con lode e menzione d’onore. Studia direzione d’orchestra con Cesare Croci ed Ennio Nicotra. Ha un Master in Musica per film ed è laureato in Scienze Politiche con una tesi pubblicata sull’influenza del culto wagneriano. Ha insegnato Composizione applicata al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma ed è uno dei fondatori dell’ACMF, Associazione Compositori Musica per Film. È stato allievo di Giorgio Caproni, uno dei maggiori poeti italiani del ‘900 che con il suo insegnamento non convenzionale ha influenzato la sua formazione musicale e artistica. Tra le sue opere figurano le colonne sonore di The Shooter di Ted Kotcheff, Silent Trigger e Tale of the Mummy (miglior colonna sonora al 18° Fantafestival), entrambe dirette da Russell Mulcahy. Ha inoltre vinto il premio CineMusic del Ravello Festival per la miglior colonna sonora della serie televisiva Rai Orgoglio. È uno dei compositori dell’album Abbà Pater, realizzato per celebrare il Giubileo del 2000, che ha ottenuto 5 dischi d’oro e 2 di platino. Sue le musiche per The Word of Promise, audiodramma statunitense della Bibbia con le voci di quattro Premi Oscar. Il suo lavoro per il disco Alma Mater gli è valso una nomination come “Album dell’Anno” ai Classic Brit Awards. Mainetti è compositore e co-produttore di Tu es Christus, album dedicato alla beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, con la partecipazione di Andrea Bocelli e Plácido Domingo. È inoltre autore dell’opera Rendering Revolution, esperienza di “musica aumentata” presentata al MAXXI di Roma, che ha ricevuto la menzione d’onore dal Conservatorio di Santa Cecilia per l’elevato valore scientifico e artistico.

Gilda Buttà

A sei anni ha iniziato gli studi con il padre violinista, diplomandosi con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Milano, all’età di sedici anni, sotto la guida di Carlo Vidusso. La carriera concertistica l’ha portata a suonare per le più importanti istituzioni, sia come solista sia in formazioni cameristiche, in tutta Europa, Stati Uniti, Sud America, Giappone, Corea, Cina, Russia e Israele. Con il violoncellista Luca Pincini, suo marito nella vita e partner artistico, c’è un’intesa speciale, basata tanto sulla curiosità quanto sul rigore delle scelte musicali. Gilda Buttà per oltre 30 anni ha collaborato con Ennio Morricone, registrando il pianoforte nella maggior parte delle colonne sonore di film quali La leggenda del pianista sull’oceano (Novecento), Canone inverso, Love affair – Un grande amore, Gli intoccabili, Frantic, Casualties of war – Vittime di guerra, Il papa buono, Bugsy e molti altri. Ha affiancato Morricone negli importanti concerti in tutto il mondo: Radio City Music Hall e ONU di New York, Herodes Atticus di Atene, Royal Albert Hall di Londra, Tokyo International Music Forum, Palazzo del Cremlino di Mosca, Arena di Verona, Auditorium Parco della Musica di Roma, National Teatro di Rio de Janeiro, Piazza San Marco a Venezia, Piazza del Duomo a Milano, Festival di Lubiana, Teatro alla Scala di Milano. È anche assidua interprete della Musica assoluta di Morricone, che le ha dedicato la composizione “Catalogo” (ed. Suvini Zerboni 2000).

Luca Pincini

Dopo essersi avvicinato alla musica da bambino grazie al padre, ha studiato violoncello con insegnanti quali Rocco Filippini, Franco Maggio Ormezowsky e Misha Maisky. Laureato con lode, si è perfezionato nelle accademie di Santa Cecilia di Roma e Chigiana di Siena. È stato Primo Violoncello nelle maggiori orchestre italiane, come il Teatro La Fenice di Venezia, il Maggio Musicale di Firenze, il Teatro dell’Opera di Roma, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Dedito agli stili, alle sperimentazioni e alle contaminazioni più disparate, si è esibito in tutto il mondo. Egli stesso è autore di composizioni originali. Con la moglie, la pianista Gilda Buttà, si esibisce nel repertorio più sconfinato.

Per decenni, come solista, ha affiancato Ennio Morricone, eseguendo sia la sua Musica assoluta sia quella per il cinema (Il fantasma dell’Opera, Il Papa buono, Canone inverso, Perlasca, Vatel, La sconosciuta, La migliore offerta…) e seguendolo nei concerti in tutto il mondo (Radio City Music Hall e ONU di New York, Herodes Atticus di Atene, Royal Albert Hall di Londra, Tokyo International Music Forum, Palazzo del Cremlino di Mosca, Arena di Verona, Auditorium Parco della Musica di Roma, Teatro Nazionale di Rio de Janeiro, Piazza San Marco a Venezia, Piazza del Duomo a Milano, Festival di Lubiana…). Lo stesso Morricone gli ha dedicato la composizione Monodia per violoncello solo. Insegna violoncello al Conservatorio Statale di Musica “L. Refice” di Frosinone.