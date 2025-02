Teatro dell’Opera di Roma, Anna Netrebko è Tosca  

Dal 1° al 6 marzo con la direzione di Daniel Oren, Yusif Eyvazov come Cavaradossi e Amartuvshin Enkbath nei panni di Scarpia.Prosegue la mostra ‘Tosca 125. Oltre la scena’

Ls straordinaria Anna Netrebko è Tosca al Teatro dell’Opera di Roma in scena dal 1 marzo (ore 20,00 diretta su Radio3 Rai) fino al 6 marzo diretta da Daniel Oren.

La star russa veste i panni della protagonista del più romano dei capolavori di Giacomo Puccini nello storico allestimento della prima assoluta, del 14 gennaio del 1900.

La ripresa della Tosca a marzo prosegue la celebrazione dei 125 anni dell’opera che ha debuttato il 14 gennaio 1900 al Costanzi, festeggiata lo scorso gennaio anche alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In scena naturalmente la Tosca del primo allestimento storico, nella versione ricostruita dalla fondazione capitolina (del 2015) in collaborazione con l’Archivio Storico Ricordi a partire dagli originali bozzetti e da allora in scena regolarmente al Costanzi con la regia di Alessandro Talevi. L’allestimento tradizionale, ormai un classico per il Costanzi con le scene e i costumi originali di Adolf Hohenstein ricostruiti rispettivamente da Carlo Savi e Anna Biagiotti nei Laboratori di Via De’Cerchi e la regia che si attiene esclusivamente alle indicazioni didascaliche del libretto rispettando sulla scena la Roma di Puccini.

«Non ho mai smesso di ammirare la sottigliezza e la cura dei particolari con cui Puccini crea i suoi scenari – spiega Talevi – e il modo in cui richiedono costantemente un’indagine psicologica profonda da parte di cantanti e regista».

Accanto ad Anna Netrebko, star nel ruolo di Tosca, Yusif Eyvazov nel ruolo di Cavaradossi e Amartuvshin Enkbath nel ruolo di Scarpia. Nelle repliche del 2 e del 5 marzo i rispettivi ruoli verranno interpretati da Yolanda Auyanet, Luciano Ganci e Gabriele Viviani. Il resto del cast include Gabriele Sagona come Cesare Angelotti, Domenico Colaianni nel ruolo del Sagrestano e Saverio Fiore come Spoletta. Orchestra e Coro, diretto da Ciro Visco, sono del Teatro dell’Opera di Roma. Con la partecipazione della Scuola di Canto Corale.

Proseguono gli eventi legati al 125º anniversario della prima assoluta dell’opera con la mostra Tosca 125: Oltre la scena (fruibile gratuitamente prima e durante gli intervalli degli spettacoli) con documenti, bozzetti, fotografie, manufatti e costumi provenienti dall’Archivio Storico Ricordi e dalle proprie collezioni, per un percorso espositivo in sette tappe, che mostra le origini di Tosca, illustrando il lavoro di Puccini e il modo in cui furono concepite scene e costumi Un vero e proprio focus di avvicinamento e approfondimento del dramma coadiuvato anche da contributi audiovisivi che svela come il Teatro dell’Opera di Roma abbia ridato vita, nei propri laboratori e sul proprio palcoscenico, alla prima Tosca.

Tosca 125 è curata da Giuliano Danieli, Maria Pia Ferraris, Pierluigi Ledda e Alessandra Malusardi, ed è frutto della collaborazione istituzionale tra Teatro dell’Opera di Roma e Archivio Storico Ricordi, con l’apporto di LeviDigiLab – Fondazione Ugo e Olga Levi per i contenuti audiovisivi.

La prima di sabato 1° marzo, ore 20.00, è trasmessa in diretta su Radio3 Rai, poi quattro le recite previste, domenica 2 marzo, ore 16.30, martedì 4 marzo, ore 20.00, mercoledì 5 marzo, ore 20.00, giovedì 6 marzo, ore 20.00.

Il capolavoro di Puccini sarà ripreso nella versione della prima assoluta anche in un ulteriore periodo della Stagione in corso, dal 9 al 13 maggio 2025: sul podio James Conlon che dirige Anna Pirozzi nel ruolo di Tosca, Luciano Ganci in quello di Cavaradossi e Claudio Sgura come Scarpia. Info: www.operaroma.it

Fabiana Raponi