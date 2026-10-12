Una Striscia di Terra Feconda, Gabriele Coen/ Donatella Patino Quintet “Respiro” in concerto

Martedì 13 ottobre 2026 ore 21,00

Il festival Una Striscia Di Terra Feconda,martedì 13 ottobre, alle 21,00, al Teatro Tor Bella Monaca, Gabriele Coen/ Donatella Patino Quintet “Respiro”. Il concerto ripercorre, insieme alla rilettura coreografica di Donatella Patino, “Respiro, musica e danza in dialogo”, le tappe più importanti della attività compositiva di Gabriele Coen, ma anche le musiche per il teatro e la danza. In questa formazione la musica si arricchisce dell’interpretazione improvvisativa e coreografica che esplora i simbolismi legati all’atto del respiro. Un dialogo continuo in cui suono e movimento si scambiano costantemente il ruolo di guida creando suggestioni e paesaggi sonori coinvolgenti. Ogni respiro è un tempo. Ogni suono è spazio d’ascolto. Donatella Patino collabora da tempo con Gabriele Coen, interessato al lavoro sull’intercodice con particolare attenzione all’Incontro tra suono e gesto.

Sassofonista, clarinettista, compositore, didatta, Gabriele Coen si dedica da sempre all’incontro tra jazz e musica etnica, in particolare mediterranea e est-europea. Già fondatore dei KlezRoym con cui ha inciso 6 dischi per l’etichetta CNI, nel 2001 ha dato vita al gruppo “Gabriele Coen Atlante Sonoro” con cui fonde il linguaggio jazzistico con la musica etnica. Nel 2005 inizia la sua attività con il progetto “Jewish Experience” con cui ha inciso quattro lavori di cui due per la prestigiosa etichetta newyorchese di John Zorn, la Tzadik Records. Come compositore e interprete ha realizzato insieme a Mario Rivera diverse colonne sonore per il cinema tra cui “Notturno Bus” (2007) di Davide Marengo, “Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio” (2010) di Isotta Toso e “Tornare” (2020) di Cristina Comencini.

A gennaio 2020 è uscito il cd “Leonard Bernstein Tribute” per la rinomata etichetta Parco della Musica Records. A gennaio 2023 è uscito il lavoro Gabriele Coen Quintet “Sephardic Beat”, sempre per Parco della Musica Records. A novembre 2025 è uscito il nuovo capitolo discografico: “Dialoghi” di Ziad Trabelsi e Gabriele Coen (Moonlight Records/IRD, 2025).

Da sempre affascinata dalla relazione tra movimento e suono, Donatella Patino, privilegia nei suoi spettacoli la musica dal vivo. Il suo linguaggio è caratterizzato dalla ricerca di un movimento fluido e dinamico. Affianca all’attività di interprete quella di autrice creando coreografie e performance con i più importanti musicisti della scena contemporanea e jazz fra cui ricordiamo: Paolo Damiani, Sylvano Bussotti, Vittorio Gelmetti, Massimo Coen, Musica Verticale, Michelangelo Lupone, Enrico Cocco, Gabriele Coen. Inoltre, con gli artisti Renato Mambor, Achille Pace e soprattutto con Giustina Prestento. Le sue coreografie sono state presentate nei più prestigiosi ambiti teatrali e musicali (Parco della Musica, Teatro Petrella, Discoteca di Stato, Palazzo Mediceo di Seravezza, Teatro Greco di Agrigento, Teatro Olimpico, Teatro Vascello, Teatro Salauno (ora Teatro Basilica) Rai International. ll suo lavoro è presente nella Piattaforma della Danza di Romaeuropa Festival. Insegna composizione e ricerca del movimento nei programmi di formazione per danzatori del MiC.

La manifestazione è ritenuta dalla critica specializzata tra le più originali e innovative in Europa, nella graduatoria nazionale relativa alla Qualità’ Artistica dei 19 Festival storici, stilata dal Ministero della Cultura, Una striscia di terra feconda risulta al secondo posto in Italia. Nel 2022 il festival ha vinto il Premio Gender Equality assegnato dalla Federazione nazionale del jazz italiano, per la consistente presenza di artiste donne nel programma.

La rassegna fa parte delle più importanti reti europee di jazz, EJN e I-JAZZ.

Diverse prestigiose istituzioni italiane sostengono il festival: il Ministero della Cultura , la la Regione Lazio, il Comune di Roma (Municipio II), Zetema, la SIAE (main sponsor), la Fondazione Musica per Roma – Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz, Institut Français in Italia- Ambasciata Francese a Roma, la Fondazione Nuovi Mecenati, Goethe Institut, il Museo Macro, RAI Radio 3 (media partner), il Centro di Produzione Insulae Lab, MIDJ, Puglia Sounds, Azienda Speciale PalaEXPO, Promu, Musica Jazz, il Teatro di Tor Bella Monaca, I-jazz, il Conservatorio di Salerno, il Conservatorio di Bari, il Conservatorio di Frosinone, la Scuola Saint Louis, i Comuni di Santa Marinella e Velletri

INFO: 349 2643452