Teatro Ar.Ma, Revolution e Il triangolo del Bermuda Hotel

Sabato 17 e Domenica 18 Ottobre a Roma il weekend si tinge di ironia, storia e travolgente comicità

Un fine settimana ricco di emozioni, riflessioni e tante risate quello in programma all’Ar.Ma Teatro (Via Ruggero di Lauria 22, Roma). Sul palco di Prati/Trionfale andranno in scena due spettacoli che sapranno conquistare il pubblico tra satira sociale e comicità brillante.1. “REVOLUTION!” – Sabato 17 e Domenica 18 Ottobre

Scritto e diretto da Claudia Clementi, Revolution! è una commedia brillante che affronta con ironia e leggerezza le dinamiche familiari, i rapporti umani, l’amore e la rabbia verso una società ingiusta.

Chi di noi non ha mai pensato: “A questo punto ci vorrebbe una bella rivoluzione!”? Tra discriminazioni, disoccupazione, guerre e prevaricazioni, che cosa abbiamo fatto davvero?

La vicenda segue un padre, una madre, una figlia, una cuoca e un barbiere rivoluzionario attraverso tre epoche storiche cruciali:

La Parigi di fine Settecento;

La Roma sotto l’occupazione nazista;

La Roma dei movimenti giovanili di fine anni ’60.

Tra molteplici déjà vu e la presenza inquietante e bizzarra di un’oca, lo spettacolo pone al pubblico una domanda fondamentale: qual è, secondo voi, la vera Revolution?

Cast (in ordine di apparizione): Marco Principi, Federica Graziani, Simona Scelza, Laura De Micco, Massimo De Vitis.

Audio e Luci: Diego Placidi

Contributo Video: Marcello Colombini

Orari Spettacoli:

Sabato 17 Ottobre ore 21:00

Domenica 18 Ottobre ore 17:30

Info e Prenotazioni:

Email: ⁠infoarmateatro@gmail.com⁠

Tel: 393 8700982 / 06 51964061

2. “IL TRIANGOLO DEL BERMUDA HOTEL” – Domenica 18 Ottobre (Ore 21:00)

A grande richiesta torna in scena, per un’imperdibile replica, la compagnia Asociali in Compagnia con la commedia Il Triangolo del Bermuda Hotel.

Prendete una moglie birichina e il suo focoso amante. Aggiungete un goccio di marito annoiato e noioso. Metteteli in una camera d’albergo e shakerate bene: il risultato è un cocktail comico talmente micidiale da far morire… dal ridere!

Adattamento e Regia: Fulvio Calderoni

Con: Loredana Senia, Andrea Bagnulo, Roberto Manzi

Grafica: Ivo Bevilacqua

Orario Spettacolo: Domenica 18 Ottobre 2026, ore 21:00

Ingresso: €15

Info e Prenotazioni:

WhatsApp: 333 932 9662

Email: ⁠nottesl@libero.it⁠

INFORMAZIONI GENERALI

Luogo: Ar.Ma Teatro – Via Ruggero di Lauria 22, Roma