Enrico Onofri, i prossimi impegni con la Münchener Kammerorchester

Tre eventi in tre giorni: il 13 ottobre presenta il nuovo album Beethoven & the Italians; il 14 ottobre dirige la Münchener Kammerorchester a Ravensburg e il 15 ottobre a Monaco di Baviera, in occasione dell’inaugurazione della nuova stagione dell’orchestra

Tre eventi in tre giorni: il 13 ottobre presenta il nuovo album Beethoven & the Italians; il 14 ottobre dirige la Münchener Kammerorchester a Ravensburg e il 15 ottobre a Monaco di Baviera, in occasione dell’inaugurazione della nuova stagione dell’orchestra

Enrico Onofri torna in Germania per tre importanti appuntamenti con la Münchener Kammerorchester, del quale è direttore associato. Martedì 13 ottobre alle 18, presso Ludwig Beck a Monaco di Baviera, presenterà il nuovo album Beethoven & the Italians – registrato con la MKO e pubblicato da Harmonia Mundi – in dialogo con Reinhard Brembeck, storico critico musicale del quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung.

Il 14 ottobre Onofri dirige l’orchestra al Konzerthaus di Ravensburg, con un programma che accosta l’Ouverture dal Guillaume Tell di Gioachino Rossini, il Concerto per corno n. 1 in mi bemolle maggiore di Richard Strauss con Ben Goldscheider come solista, l’ouverture da Olimpie di Gaspare Spontini e la Sinfonia n. 7 in la maggiore di Ludwig van Beethoven.

Il giorno successivo sarà al Prinzregententheater di Monaco per inaugurare la nuova stagione della Münchener Kammerorchester, intitolata HEIMAT(EN) e dedicata all’esplorazione musicale dell’Europa del XIX secolo. Al centro del programma di quest’ultimo concerto le relazioni tra Beethoven e i compositori italiani del suo tempo, tema che ispira anche il nuovo progetto discografico. «Si tratta del culmine di un ampio e personale lavoro sulle sinfonie di Beethoven – del quale il cofanetto include la Quinta, la Sesta e la Settima – e in particolare sul rapporto tra Beethoven e tre compositori italiani del suo tempo: Rossini, Cherubini e Spontini. Due ouverture di Rossini e Spontini saranno quindi protagoniste, insieme alla Settima Sinfonia di Beethoven, del concerto di apertura della nuova stagione della Münchener Kammerorchester, congiuntamente al Concerto per corno di Strauss – solista lo straordinario Ben Goldscheider», sottolinea il Maestro.