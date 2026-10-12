Teatro Vittoria, Contagio

Il 13 e il 14 ottobre a Roma

Il 13 e il 14 ottobre 2026 il Teatro Vittoria di Roma ospita Contagio di Enzo Ferrara.

Una grave epidemia sta creando panico e caos. Il virus trasmette convinzioni politiche, religiose o altri ideali da una persona all’altra. Tre persone di tre diverse idee politiche vengono rinchiuse, come cavie, in un ambulatorio per studiare una soluzione. Costretti ad una convivenza forzata i tre si contageranno l’un l’altro. Ma è stato il virus?

Note di Regia:

Contagio è una commedia satirica scritta 15 anni fa, ma si adatta perfettamente al giorno d’oggi. la commedia evidenzia le difficoltà comunicative che ci possono essere quando persone con idee opposte si ritrovano a dover convivere e collaborare. un virus “surreale” è la premessa che costringe i tre personaggi in un ambulatorio claustrofobico, in quarantena, lontani dal mondo e sempre sotto osservazione.

le idee politiche rappresentate, nella figura dell’anarchico individualista, della manager liberal e del comunista, vengono messe sotto analisi, spesso comicamente, per ricercare quelle che sono le contraddizioni tra idee e vita reale. sebbene le tipologie politiche in scena siano oggi poco diffuse, l’infermiere rappresenta “l’uomo qualunque”, che non vuol dire però senza idee politiche, anzi, è proprio in lui che si condensano le più negative.

L’interpretazione è quella di un moderno paragone tra la democrazia e un virus. In entrambi i casi l’importante è coinvolgere più gente possibile.

Si può pensare al prepotente che sottomette l’ingenuo, al politico che, con l’inganno, induce alla sua idea, ad un educatore che con la forza inculca i suoi precetti, come ad atti di contaminazione?

Un finale a sorpresa chiude lo spettacolo.

Info e biglietti su teatrovittoria.it