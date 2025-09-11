Roma, Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, dal 23 settembre al 30 novembre 2025

Lezioni di Creatività Contemporanea – II edizione

5 incontri con 5 protagonisti della creatività contemporanea

Dal 23 settembre al 30 novembre 2025 tornano le Lezioni di Creatività Contemporanea, il ciclo di incontri promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, dalla Fondazione De Sanctis e dalla Fondazione Musica per Roma.

Cinque appuntamenti per esplorare la creatività contemporanea attraverso il racconto di cinque protagonisti del mondo delle arti visive, della fotografia, dell’architettura, del design e della moda, che analizzeranno il processo creativo, le fonti di ispirazione e l’impatto culturale di progetti e lavori.

Ad aprire la seconda edizione della rassegna sarà Pietrangelo Buttafuoco, martedì 23 settembre 2025 alle ore 19.30. Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia, scrittore e giornalista, racconterà la visione curatoriale di Koyo Kouoh, recentemente scomparsa, alla quale era stata affidata la direzione della Biennale Arte 2026.

Il programma proseguirà giovedì 9 ottobre con Carlo Ratti, urbanista di fama internazionale e docente al MIT, seguito da Maurizio Marinella, lunedì 3 novembre, stilista e imprenditore, noto interprete della tradizione sartoriale italiana. Lunedì 24 novembre sarà la volta del fotografo Olivo Barbieri, le cui opere fanno parte di importanti collezioni pubbliche e private a livello internazionale. La rassegna si concluderà domenica 30 novembre con Vincenzo Castaldo, direttore creativo di Pomellato, profondo conoscitore del linguaggio contemporaneo del gioiello e della moda.

Così il Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, Angelo Piero Cappello: “Dopo il successo della prima edizione, le Lezioni di Creatività Contemporanea tornano a confermare il ruolo centrale che la nostra Direzione Generale intende attribuire alla riflessione pubblica sulla creatività, intesa come leva culturale, sociale ed economica. Attraverso il confronto con figure autorevoli del panorama artistico e progettuale italiano, questo ciclo di incontri vuole offrire nuove chiavi di lettura del presente, stimolare visioni e rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini. Anche quest’anno, il nostro obiettivo è contribuire a costruire uno spazio di dialogo aperto, capace di avvicinare le giovani generazioni e le varie tipologie di pubblico alla complessità e alla ricchezza della creatività contemporanea, rendendola parte integrante del nostro vivere quotidiano e del futuro del Paese”.

“La creatività contemporanea – dichiara Francesco De Sanctis, Presidente della Fondazione De Sanctis – è il linguaggio della cultura del presente e ciascuno dei protagonisti di questa seconda edizione condividerà la sua visione unica e il suo percorso irripetibile. Per lasciare un’impronta nel discorso culturale di oggi e condividere idee, progetti e strumenti”.

“Questo ciclo di incontri – afferma Raffaele Ranucci, Amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma – conferma la vocazione dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone come luogo di confronto e di divulgazione, capace di accogliere i grandi protagonisti del nostro tempo e di metterli in dialogo con il pubblico. La presenza di figure illustri e rappresentative di tutte le arti arricchisce ulteriormente la nostra programmazione e testimonia l’impegno della Fondazione Musica per Roma nel rendere accessibile la cultura nelle sue forme più vive e innovative. Soprattutto il nostro impegno è verso le giovani generazioni che in Auditorium possono scoprire e ritrovare i loro artisti preferiti, ma anche approcciarsi ai linguaggi del contemporaneo attraverso le lezioni di creatività. È in questa prospettiva che ci impegniamo ogni giorno, con la convinzione che la cultura sia un bene comune da coltivare e condividere”.

Programma

Martedì 23 settembre 2025, ore 19.30 – Incontro con Pietrangelo Buttafuoco

Giovedì 9 ottobre 2025, ore 19.30 – Incontro con Carlo Ratti

Lunedì 3 novembre 2025, ore 19.30 – Incontro con Maurizio Marinella

Lunedì 24 novembre 2025, ore 19.30 – Incontro con Olivo Barbieri

Domenica 30 novembre 2025, ore 19.30 – Incontro con Vincenzo Castaldo

Informazioni di servizio

Biglietti acquistabili su Ticket One – Lezioni di Creatività Contemporanea

Info: creativitacontemporanea.cultura.gov.it, fondazionedesanctis.it, auditorium.com