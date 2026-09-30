Auditorium Parco della Musica di Roma, Enrico Ravi e Stefano Bollani in concerto

In concerto il 23 dicembre, ore 20.00 Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Santa Cecilia di Roma

Più che un semplice concerto, una rappresentazione sonora del profondo e duraturo legame fra due icone della scena musicale internazionale, o meglio: “la coppia più bella del jazz”, com’è stata definita, parafrasando una famosa canzone italiana degli anni ‘60.

Il 23 dicembre alle ore 20.00 nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, saliranno sul palco Stefano Bollani e Enrico Rava.

“Enrico l’ho conosciuto nel 1996 e da allora abbiamo inciso insieme 15 dischi. È stato il mio mentore e grazie a lui ho conosciuto i palchi più prestigiosi del mondo tenendo migliaia di concerti con le formazioni più disparate, dal duo all’orchestra sinfonica”, ha ricordato in alcune occasioni Stefano Bollani.

Quello tra questi due giganti del jazz è un dialogo che – nonostante la molteplicità e l’eterogeneità di progetti di entrambi – non si è mai interrotto. Un dialogo che trae la propria linfa vitale da fonti diverse: dagli standard del jazz, ovviamente, ma anche dalla musica brasiliana, dalla canzone italiana e da brani originali, in un gioco continuo di suggestioni e rimandi. L’intesa e la creatività del momento fanno il resto come può sperimentare direttamente il pubblico che si troverà davanti a un’intesa magica e palpabile, che nasce dalla combinazione perfetta fra la vena poetica e melodica di Rava e il pianismo estroverso, spesso giocoso, ma sempre elegante e colto, di Bollani.

Biglietti disponibili su Ticketone.