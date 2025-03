Accademia Filarmonica Romana, Momix

Fra grandi classici e novità per Roma, tornano al Teatro Olimpico dall’1 al 13 aprile, i MOMIX, ospiti dell’Accademia Filarmonica Romana.

Tornano nella capitale, al Teatro Olimpico dall’1 al 13 aprile, i MOMIX, la leggendaria compagnia americana fondata da Moses Pendleton, legata da un sodalizio artistico con l’Accademia Filarmonica Romana da ben quarantuno anni.

Con il desiderio di leggerezza e spensieratezza, peculiarità della compagnia, e uno sguardo sempre teso al futuro, i MOMIX affrontano le sfide della gravità, le acrobazie dei suoi incredibili ballerini e il trasformismo dei suoi personaggi che evocano sensazioni e colori sempre nuovi con gli occhi di un bambino un po’ cresciuto, Moses Pendleton, carismatico direttore artistico e creatore di innumerevoli spettacoli di successo.

Nello spettacolo in scena all’Olimpico, ospiti della stagione dell’Accademia Filarmonica Romana, i MOMIX alternano recenti coreografie, con una novità per Roma, ai più significativi estratti dei grandi classici che hanno segnato la loro storia, restituiti alle luci del palcoscenico con una nuova e viva intensità e con quel pizzico di irrinunciabile ironia. Nove i danzatori illusionisti che ritroveremo sul palco (Lyvia Baldner, Blake Bellanger, Jared Bogart, Nathaniel Davis, Adrienne Elion, Aurelie Garcia, Amanda Hulen, Morgan Hulen e Piper Jo Whit), per dare vita a uno spettacolo dinamico e surreale creato da Pendleton, affiancato dalla moglie Cynthia Quinn.

In apertura alcuni estratti di Bothanica, spettacolo che nato nel 2009, mostra tutta la passione per la natura di Pendleton. “Mi sono ispirato per prima cosa a Vivaldi e al suo ciclo delle Quattro Stagioni”, racconta il coreografo che arricchisce il panorama sonoro dello spettacolo con numerose diverse fonti sonore, oltre al classico Vivaldi. Uno spettacolo che incarna l’essenza dei MOMIX: “si vede un fiore in un uccello, un essere umano in una roccia, una donna in un uomo. Bisogna usare la fantasia, l’immaginazione, la creatività. Nei nostri spettacoli cerchiamo di provocare quella che io chiamo ‘optical confusion’: un modo per eccitare i nervi del cervello e stimolare la creatività” prosegue Pendleton. In programma anche Table Talk la storica coreografia – sulla scena solo un tavolo e un danzatore – un mix di eccezionale bravura, tecnica, illusionismo e fantasia, e Baths of Caracalla, omaggio a Roma da MOMIX ReMIX. E ancora Sun Flower Moon spettacolo ispirato al paesaggio lunare e alle sue particolari atmosfere, e diverse coreografie dallo spettacolo nato per festeggiare i 25 e 35 anni della compagnia. Torna per la seconda volta a Roma Red Dogs recente coreografia che nella capitale ha debuttato nel 2023: il lavoro prende spunto dai Balloon Dogs dell’artista statunitense Jeff Koons e vede sulla scena enormi cani rossi gonfiabili su cui Moses Pendleton realizza una coreografia originale e divertente. Infine, novità per Roma, è Floating: sulle sonorità trance degli Shpongle, due coppie realizzano effetti a specchio in sensuali sculture che si muovono al rallentatore come flottando nell’aria.

Una festa fra Momix e il suo pubblico, che si rinnova ad ogni loro apparizione, un binomio perfetto che da sempre diverte, emoziona, si prende anche un po’ in giro e continua a incantare da quasi tre generazioni.

Fondata nel 1980 e conosciuta nel mondo intero per i suoi spettacoli di grande inventiva e bellezza, MOMIX è una compagnia di ballerini-illusionisti diretta da Moses Pendleton. La sua fama è legata alla capacità di evocare un mondo di immagini surreali facendo interagire corpi umani, costumi, attrezzi, giochi di luce. La compagnia ha spesso realizzato progetti speciali e televisivi. L’ultimo spettacolo nato in casa Momix è Alice, che ha debuttato per la Filarmonica Romana al Teatro Olimpico nel febbraio 2019 con una successiva tournée di straordinario successo nei più importanti teatri italiani e in tutto il mondo. Oltre alle annuali apparizioni al Joyce Theatre di New York infatti, la compagnia effettua regolarmente tournée in Europa, Americhe, Australia ed Estremo Oriente.

Spettacoli dal martedì al venerdì ore 20.30, sabato ore 16.30 e 20.30, domenica ore 17.30

Biglietti: da 37,50 a 54 euro (prevendita inclusa), riduzione giovani 3-12 anni da 26 a 33,50 euro). Telefono botteghino Teatro Olimpico 349-2378200, email biglietti@teatroolimpico.it . Il botteghino è aperto e risponde tutti i giorni dalle 10 alle 19 orario continuato. Acquisto biglietti su teatroolimpico.it / filarmonicaromana.org

Info: filarmonicaromana.org, tel. 342 9550100, promozione@filarmonicaromana.org / filarmonicaromana.org

MOMIX

La compagnia prende il nome da un assolo ideato da Pendleton per i Giochi Olimpici invernali di Lake Placid nel 1980. Dopo MOMIX Classics, che li ha imposti all’attenzione del pubblico internazionale, seguono Passion (1992), Baseball (1994), Super MOMIX (1996), Opus Cactus (2001), Sun Flower Moon (2005). Nella produzione degli ultimi anni rientrano Bothanica (2009), MOMIX reMIX (2010) una selezione dei momenti più significativi dei 30 anni della compagnia, Alchemy (2013), W MOMIX Forever (2015) per i 35 anni della compagnia. Alice (2019) è l’ultima creazione in casa MOMIX che ha debuttato in prima mondiale a Roma per la stagione dell’Accademia Filarmonica Romana ed è stata scelta dalla compagnia per festeggiare con una tournée internazionale i 40 anni di attività. Oltre alle annuali apparizioni al Joyce Theatre di New York, la compagnia si esibisce in tutto il mondo. Dalla sua sede a Washington, nel Connecticut, MOMIX ha visto nascere inoltre performance per il cinema e la televisione, nonché spot per importanti brand e aziende internazionali come Hanes, Target, Mercedes-Benz, Fiat e Pirelli. Grazie alla partecipazione alla serie Dance in America della PBS, le collaborazioni con la francese Antenne2 e con la Rai, il repertorio della compagnia è stato trasmesso in oltre 55 paesi.

MOSES PENDLETON

Regista e coreografo, è nato e cresciuto in una fattoria nel Vermont. Campione di sci di fondo dello Stato del Vermont nel 1967, si è laureato in letteratura inglese al Dartmouth College nel 1971 e, nello stesso anno, ha fondato con Jonathan Wolken il Pilobolus Dance Theatre, geniale combinazione di acrobatismo e fantasia. Nel 1979 è coreografo e interprete nell’Integrale Erik Satie all’Opéra di Parigi e nel 1980 fonda i MOMIX per cui crea tutti gli spettacoli. Collabora con Joffrey Ballet, Teatro alla Scala, Deutsche Oper di Berlino, Ballet de Nancy, Festival di Spoleto negli USA, Teatro Vorbühne di Zurigo, Opera di Monaco di Baviera. Nel 1982 produce il premiato documentario Moses Pendleton Presents Moses Pendleton (ABC Arts), nel 1984 partecipa con Julian Lennon a Too Late for Goodbyes diretto da Sam Peckinpah, e nel 1991 al film FXII. Ha diretto numerosi specials per il canale francese Antenne2 e per la Rai. Appassionato fotografo, alcune sue foto sono state esposte a Londra, Milano, Aspen, Roma, Firenze. Nel 1999 riceve il Premio Positano per la coreografia; è Guggenheim Fellow dal 1977. Nel 2012 viene nominato Accademico della Filarmonica Romana. Nel 2021 riceve la laurea honoris causa in Dottore delle arti dalla Dartmouth College.

