Le notti bianche di Dostoevskij al Teatro di Villa Torlonia

In prima nazionale fino al 7 giugno

Nel cuore della Pietroburgo imperiale immaginata da Fëdor Dostoevskij prende vita Notti Bianche, il racconto breve pubblicato nel 1848, oggi sorprendentemente riscoperto dalle nuove generazioni attraverso TikTok e Instagram; un destino curioso per un’opera intima e malinconica, che continua a parlare con straordinaria attualità di solitudine, desiderio e autoinganno.

«Sono solo» dice il narratore senza nome interpretato da Paolo Cresta, un uomo che ha avuto così poche interazioni con il mondo da non avere una storia vera da raccontare. Alla ricerca di un contatto umano, vaga per le strade di Pietroburgo riconoscendo volti familiari ma senza essere riconosciuto da nessuno.

Incontra per caso una giovane donna di nome Nasten’ka (Francesca Piccolo), e crede di essersi innamorato perdutamente. Lei, d’altro canto, sebbene soffocata da una nonna possessiva che la tiene metaforicamente «appuntata al suo vestito con uno spillo», è altrettanto determinata nei suoi desideri: vive nell’attesa ostinata dell’uomo amato, tornato da Mosca ma scomparso nel silenzio.

I personaggi si muovono dentro una dimensione emotiva estrema, segnata da slanci melodrammatici, goffaggini sentimentali e illusioni romantiche, che li rende alquanto stravaganti.

Eppure, proprio in questo equilibrio tra tenerezza e ridicolo, emerge tutta la forza del testo dostoevskiano. Il mancato compimento dell’amore non genera soltanto commozione ma rivela anche un’ironia sottile; uno dei piaceri dell’opera di Dostoevskij è la spruzzata di umorismo che attraversa l’opera senza mai spegnerne l’incanto.

Nell’interpretazione di Paolo Cresta il protagonista appare sinceramente disperato nel proprio bisogno di essere visto e amato. Una fragilità che, esasperata nei toni e nella gestualità, assume talvolta contorni grotteschi, fino a sfiorare una dimensione forzosamente farsesca. Il personaggio sembra incarnare quella che oggi definiremmo “sindrome del personaggio principale”: la tendenza a vivere la propria esistenza come una narrazione romanzata, continuamente sospesa tra realtà e rappresentazione.

Francesca Piccolo restituisce una Nasten’ka energica e accattivante, sostenuta da un efficace lavoro mimico che dà corpo alle inquietudini del personaggio. Suggestiva la scenografia firmata da Francesca Tunno, capace di tradurre visivamente i turbamenti interiori della protagonista attraverso ombre cinesi, movimenti coreografici e raffinati giochi di luce che evocano una dimensione quasi onirica. Gli stessi costumi, curati dalla Tunno, contribuiscono a costruire un universo sospeso nel tempo, in equilibrio tra fedeltà ottocentesca e sensibilità contemporanea.

La produzione del Teatro di Roma presentata, in prima nazionale – nell’adattamento e nella regia di Lucia Rocco – sul palcoscenico di un teatro di corte neoclassico, trova così la propria misura ideale in una messa in scena elegante e misurata, perfetta per una sera d’estate.

Notti bianche resta così un racconto di sogni e illusioni, ma anche una riflessione sulla forza dell’immaginazione e sulle sue inevitabili ferite. In questa versione teatrale, la dimensione onirica diventa esperienza immersiva, capace di parlare ancora oggi a chiunque abbia conosciuto, almeno una volta, la vertigine dell’attesa e il dolore dell’amore immaginato.

Roberta Daniele