Roma Film Music Festival, tra le rassegna più amate

Oltre 5 mila presenze per Star Wars, concerti sold out

Sold out le tre repliche di Star Wars in esclusiva nazionale, così come il concerto di Randy Kerber, la leggenda delle colonne sonore di Hollywood che ha suonato per la prima volta in Italia. Tutto esaurito anche l’omaggio dei Calibro 35 a Piero Umiliani, che ha celebrato sul palco successi iconici come l’intramontabile Mah Nà Mah Nà.

Roma Film Music Festival, la manifestazione internazionale dedicata al mondo delle colonne sonore, chiude la sua quinta edizione con numeri importanti, confermandosi una realtà amata e consolidata.

Nella Capitale dal 16 al 22 marzo, la rassegna ha registrato un’affluenza costante non solo per i concerti e il cine-concerto, ma anche per la mostra immersiva dedicata a Umiliani e il live di Gegè Munari, che ha acceso il Forum Theatre con una serata di grande energia. Positivo anche l’interesse per i Film Music Talks, il ciclo di incontri gratuiti curato da Massimo Privitera e Marco Patrignani, che ha permesso ad appassionati e professionisti di confrontarsi con i grandi nomi della musica per il cinema.

Siamo molto soddisfatti di questi risultati. “Il festival che mancava”, così è stato definito alla sua nascita, è oggi una realtà riconosciuta e apprezzata: dichiara Marco Patrignani, ideatore e fondatore del Festival, presidente dell’Orchestra Italiana del Cinema e patron degli storici Forum Studios. Siamo felici di aver accolto ospiti internazionali e una “stella” come Randy Kerber che ha scelto la nostra realtà per suonare per la prima volta in Italia. L’alta affluenza di pubblico conferma la forza e l’attrattività della nostra proposta. Questa quinta edizione segna un ulteriore passo in avanti e ci accredita come punto di riferimento internazionale per la musica dedicata al cinema.

Roma Film Music Festival ha assegnato il Premio alla Carriera del nuovo IMAIE ai Calibro 35 mentre Agata Grabowiecka, direttrice artistica del Krakow Film Music Festival con cui il festival è gemellato, è stata nominata Ambasciatrice del Roma Film Music Festival 2026. A Randy Kerber è andato invece il riconoscimento come Best Film Music Performer, suggellato dalla scultura firmata dall’artista Dante Mortet.

La settimana di esclusive, grandi eventi, incontri e dibattiti si è conclusa con il cine-concerto di Star Wars – Il ritorno dello Jedi sonorizzato dall’Orchestra Italiana del Cinema, che ha incantato oltre 5mila persone nelle tre repliche.

Stormtrooper, imperiali, ribelli e mandaloriani della 501st Italica Garrison, la Rebel Legion Italian Base, Ori’ Cetar Clan e Galactic Academy hanno trasformato il foyer in una base galattica e conquistato il pubblico tra sorrisi, fotografie e duelli di spade laser.

Il VI episodio della saga si sposta ora a Milano per lo Star Wars Day: al Teatro Lirico Giorgio Gaber e con la direzione d’orchestra del Maestro Benjiamin Pope sabato 2 maggio (ore 21) e domenica 3 maggio (ore 15 e 19,30) si riaccende l’epica lotta tra l’Alleanza Ribelle e l’Impero Galattico accompagnata dalle orchestrazioni monumentali di John Williams.

Roma Film Music Festival è supportato del main sponsor Unipol e del media partner RDS 100% Grandi Successi, con il patrocinio del Ministero della Cultura e di Roma Capitale Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. Hospitality partner è Raddison Blue Ghr Roma, Mobility Partner Mooney Go, Festival Partner è NUOVO IMAIE, Food Partner Magnolia Eventi. Web Media Partner Colonnesonore.net e Soundtrackfest.com. La rassegna è gemellata con il Krakow Film Music Festival e il Fimucité di Tenerife, ancora una volta uniti in un costante scambio culturale e artistico.

STAR WARS IL RITORNO DELLO JEDI IN CONCERTO

Teatro Lirico Giorgio Gaber – Milano

Sabato 2 maggio (ore 21) e domenica 3 maggio (ore 15 e ore 19,30)

BIGLIETTI: https://www.ticketone.it/artist/star-wars-return-jedi-concert/

ROMA FILM MUSIC FESTIVAL

www.romafmf.com – https://www.orchestraitalianadelcinema.it/