Fondazione Musica per Roma, gli eventi della settimana

Gli eventi dal 2 al 9 agosto
Spazio agli eventi della Fondazione Musica per in scena dal 2 al 9 agosto alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz.
Domenica 2 agosto ore 21
I concerti nel Parco
Omar Sosa Trio
Parco della Casa del Jazz
Lunedì 3 agosto ore 21
Summertime 2026
Enzo Avitabile
Acoustic World
Parco della Casa del Jazz
Martedì 4 agosto ore 21
Summertime 2026
Cory Henry
Parco della Casa del Jazz
Mercoledì 5 agosto ore 21
Summertime 2026
Jalen Ngonda
Parco della Casa del Jazz
Giovedì 6 agosto ore 21
Summertime 2026
Matteo Mancuso
Route96 Tour
Parco della Casa del Jazz
Venerdì 7 agosto ore 21
Summertime 2026
Peppe Servillo & Solis String Quartet + Medit Orchestra di ritmi moderni diretta da Angelo Valori
Te voglio bene assaje
Parco della Casa del Jazz