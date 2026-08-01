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Fondazione Musica per Roma, gli eventi della settimana

Redazione Roma
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Gli eventi dal 2 al 9 agosto

Spazio agli eventi della Fondazione Musica per in scena dal 2 al 9 agosto alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz.

 

Domenica 2 agosto ore 21
I concerti nel Parco
Omar Sosa Trio
Parco della Casa del Jazz

Lunedì 3 agosto ore 21
Summertime 2026
Enzo Avitabile
Acoustic World
Parco della Casa del Jazz

Martedì 4 agosto ore 21
Summertime 2026
Cory Henry
Parco della Casa del Jazz

Mercoledì 5 agosto ore 21
Summertime 2026
Jalen Ngonda
Parco della Casa del Jazz

Giovedì 6 agosto ore 21
Summertime 2026
Matteo Mancuso
Route96 Tour
Parco della Casa del Jazz

Venerdì 7 agosto ore 21
Summertime 2026
Peppe Servillo & Solis String Quartet + Medit Orchestra di ritmi moderni diretta da Angelo Valori
Te voglio bene assaje
Parco della Casa del Jazz

sotto l’Angelo di Castello, Il combattimento di Tancredi e Clorinda
Teatro Tor Bella Monaca, gli spettacoli in scena dal 4 all’8 gennaio
Officina Pasolini: lezioni in E-learning ed eventi con tanti ospiti in diretta social
Moby Dick
L’albergo dei poveri
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