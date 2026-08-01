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NOTTURNO AL MUSEO

Redazione
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Contest fotografico del GAMB. Cattura la luce, racconta il museo

GAMB – Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello

NOTTURNO AL MUSEO
Contest fotografico del GAMB. Cattura la luce, racconta il museo

Mandaci i tuoi scatti del 4 e del 10 agosto 2026

 

Le aperture serali del GAMB regalano un’atmosfera speciale: la luce cambia, gli spazi si trasformano e le opere raccontano nuove emozioni.

Per questo il GAMB invita tutti i visitatori a partecipare al contest fotografico Notturno al Museo dedicato agli scatti realizzati durante le aperture serali della Galleria dell’Accademia di Firenze e del Museo delle Cappelle Medicee.

Un invito a osservare il museo con uno sguardo nuovo e a catturare, attraverso la fotografia, un dettaglio, un’emozione o un’atmosfera speciale vissuta durante la visita.

 

Partecipare è semplice, il contest è aperto a tutti:

 

  • Vieni nei nostri Musei nelle aperture serali, qui le nostre proposte (link ai siti);
  • Realizza una fotografia [scatta una foto] che racconti la magia della tua visita, cosa hai sentito?
  • Invia il tuo scatto all’indirizzo [ga-afi-mn-bar.comunicazione@cultura.gov.it] dal 4 al 31 agosto, indicando nome, cognome e il museo in cui è stata realizzata la fotografia.

Una giuria nominata dal GAMB selezionerà le sette fotografie più significative per qualità, originalità e capacità di restituire l’atmosfera unica delle aperture serali.

Ricordiamo le prossime aperture serali: martedì 4 agosto, Galleria dell’Accademia di Firenze (fino alle 23.00) e Museo delle Cappelle Medicee (orario serale); lunedì 10 agosto, Museo delle Cappelle Medicee, Notte di San Lorenzo (19.15–23.00)

Gli scatti selezionati saranno pubblicati sui canali social del GAMB con il credito dell’autore.

Lasciati ispirare dalla luce della sera, scopri un nuovo volto del museo e raccontalo attraverso il tuo sguardo.

GAMB – Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello

Tel : +39 055 0987100 | +39 055 0649440

Mail : ga-afi.mn-bar@cultura.gov.it

Webwww.galleriaaccademiafirenze.it | www.bargellomusei.it

IG: @galleriaaccademiafirenze | @bargellomuseums
FB: @galleriadellaaccademia | @bargellomuseums

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