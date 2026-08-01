ConcertoFeaturedGrosseto

concerto all’alba per Orbetello Piano Festival

Redazione
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MARTEDÌ 4 AGOSTO ALLE ORE 6.00
FILIPPO BRUNELLESCHI E I SEGRETI DELLA SUA CUPOLA
Teatro Nazionale, “Un romano a Marte” di Vittorio Montalti in prima assoluta
Opera al Circo Massimo, “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la nuova stagione 2018/2019
IUC, prosegue la campagna abbonamenti della stagione 2023/2024
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