Teatro del Lido, Sketches of the world con Antonio Forcione

Sabato 14 febbraio ore 19 @Teatro del Lido

Sketches of the world è il concerto di Antonio Forcione live al Teatro del Lido sabato 14 febbraio alle 19, un viaggio musicale personale, attraverso luoghi e culture che hanno ispirato le sue composizioni attraverso culture, ritmi e panorami sonori che hanno ispirato le sue composizioni, dal Mediterraneo all’Africa, da Cuba all’Europa. Ogni brano è una “cartolina sonora”: dalle notti flamenche in Andalusia al ritmo pulsante di Cuba, dai battiti ancestrali dell’Africa alle danze ipnotiche del Sud Italia. Un concerto intimo e sincero, un omaggio vibrante alle melodie, ai ritmi e alle persone che hanno arricchito il linguaggio musicale di Antonio Forcione. La straordinaria carriera di Forcione lo ha visto condividere il palco con leggende come Charlie Haden, Dominic Miller, Angélique Kidjo, Sarah Jane Morris, Trilok Gurtu e Diego el Cigala, conquistando il plauso internazionale come vero innovatore della chitarra acustica.

Il Teatro del Lido di Ostia è parte del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria con il coordinamento gestionale di Zètema Progetto Cultura.

sabato 14 febbraio ore 19
Antonio Forcione in
SKETCHES OF THE WORLD
interprete Antonio Forcione chitarra acustica
acquista i biglietti online: https://www.vivaticket.com/it/ticket/sketches-of-the-world/291288

