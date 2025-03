Accademia di Santa Cecilia, Open Day Education e JuniOrchestra in concerto

Domenica 30 marzo un open day all'auditorium Parco della Musica di Roma

L’Accademia di Santa Cecilia apre le sue porte per una full immersion musicale dedicata a bambini, bambine, ragazzi e famiglie che vorranno trascorrere una giornata all’insegna della musica e del divertimento, immersi nel verde del parco dell’Auditorium. Una festa per tutti, che si terrà domenica 30 marzo, al Parco della Musica Ennio Morricone con un Open Day dalle 9.30 alle 17.30. Sarà per i cittadini romani un’occasione imperdibile per immergersi nella musica, con laboratori e lezioni aperte a ingresso gratuito.

L’Auditorium si trasforma in una vera e propria piccola città musicale, aprendo le porte di tutti i suoi spazi, dalla Cavea con il concerto della banda (ore 9.45 e 11.30), allo Spazio Risonanze con laboratori interattivi di coro e ritmica dai 4 anni in su (a partire dalle ore 10), fino alla Sala Coro e la grande Sala Santa Cecilia, con concerti, prove aperte e lezioni interattive. L’evento è a cura del settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Domenica 30 marzo ore 9.45

Auditorium Parco della Musica

Cavea

Concerto Banda Cecilia – ore 9.45; 11.30

Spazio Risonanze

Proviamo gli strumenti (Laboratorio interattivo – da 4 anni) – ore 10:00; 11:00; 12.00

Silenzio si suona! (Laboratorio ritmico interattivo – da 4 anni) – ore 10:30; 11:30

Silenzio si canta! (Laboratorio corale interattivo – da 6 anni) – ore 12:30

Concerto Chorus – ore 13.00

Sala Coro

Concerto Banda Cecilia – ore 10:30

Non è mai troppo tardi (Lezione interattiva di solfeggio/lettura musicale – adulti) – ore 11:00; 12:00

Come si ascolta la musica (Lezione interattiva sull’ascolto musicale – da 12 anni) – ore 11:30

Concerto Orchextra – ore 12:30

Sala Santa Cecilia

Lezioni Concerto: prove aperte

Laboratorio Corale 1 – ore 10:30

Cantoria – ore 11:00

Coro Voci Bianche – ore 11:30

_________________

La quindicesima edizione dell’annuale “Concerto per il Policlinico” avrà luogo domenica 30 marzo alle ore 18.00 in Sala Santa Cecilia (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone) e, come da tradizione, saranno i musicisti delle diverse compagini a suonare per i bambini, bambine, ragazze e ragazzi, ospiti della Clinica Pediatrica del Policlinico Umberto I, alla quale verranno devoluti i proventi del concerto. Il concerto è un’ottima occasione di visibilità, grazie al quale nel corso degli anni anche altre prestigiose istituzioni hanno donato ulteriori risorse, con le quali è stato possibile realizzare un nuovo e moderno Reparto di Terapia Intensiva Pediatrica, inaugurato nel dicembre 2015 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La JuniOrchestra – affidata fin dalla sua fondazione alla direzione di Simone Genuini e seguita durante le lezioni anche da insegnanti di grande esperienza come i Professori dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia – è stata la prima orchestra di bambini e ragazzi creata nell’ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane ed è composta da quattro orchestre che coinvolgono ragazzi di età compresa tra i 5 e i 21 anni, per un totale di più di quattrocento giovani musicisti.

Il concerto si aprirà con una selezione di brani di Simone Genuini, interpretati dalla JuniOrchestra Kids 1 (età 6-9 anni). Quindi il testimone passerà alla JuniOrchestra Kids 2 (7-11 anni) che suonerà il celebre Autunno dalle Quattro stagioni di Antonio Vivaldi, seguito dal Valzer n. 2 di Šostakovič e da un tema musicale popolare, Kozanis. Quindi sarà la volta della JuniOrchestra Teen (11-14 anni) che suonerà una selezione dallo Schiaccianoci di Čajkovskij, incorniciato da musiche di generi diversi, fra cui il Tango pour Claude di Richard Galliano. L’ultima parte del concerto vedrà sul palcoscenico i ragazzi più grandi, ovvero la JuniOrchetsra Young (14-21 anni), che eseguiranno musiche di Glinka e Čajkovski. Per il gran finale, che vedrà riuniti tutti i ragazzi sul palcoscenico della Sala Santa Cecilia, risuonerà il celebre Can-can di Offenbach.

JuniOrchestra

La JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è la prima Orchestra di bambini e ragazzi creata nell’ambito delle Fondazioni lirico‑sinfoniche italiane, diventata poco tempo una delle compagini giovanili più interessanti nel panorama italiano. È attualmente composta da più di 400 strumentisti, suddivisi in quattro gruppi a seconda della fascia d’età e delle abilità acquisite. I 110 ragazzi della JuniOrchestra Young eseguono musiche del grande repertorio sinfonico e cameristico da Rossini a Mozart, Vivaldi, Čajkovskij, Bartók, Puccini, Beethoven e molti altri, in versione originale. Sotto la responsabilità di Gregorio Mazzarese, seguita con professionalità e competenza da Simone Genuini, direttore dalla sua fondazione, e dai Professori dell’Orchestra dell’Accademia, la JuniOrchestra ha avuto l’onore di essere diretta da Antonio Pappano, oltre che da Mario Brunello, Steven Mercurio, Yoel Levi, Fabio Biondi, Salvatore Accardo, Nicola Piovani e Giovanni Sollima. Insignita di prestigiosi Premi, quali il Premio Anima (2009), il Praemium Imperiale (2013) e il Premio Internazionale Guido d’Arezzo (2017), la JuniOrchestra è impegnata in produzioni della Stagione “Tutti a Santa Cecilia”, prende parte a concerti e spettacoli, tiene il tradizionale concerto di Natale alla Camera dei Deputati, ha suonato alla presenza del Presidente della Repubblica, ma soprattutto è impegnata in numerose esibizioni a scopi sociali quali il Concerto a favore dell’Unità Pediatrica del Policlinico Umberto I. Nel novembre 2016 ha partecipato alla trasmissione televisiva Rai “L’importante è avere un piano” condotta da Stefano Bollani, suonando con il duo Igudesman & Joo. Nel settembre 2017 ha preso parte al Celebrity Fight Night, insieme ad artisti italiani e internazionali quali Andrea Bocelli, Sharon Stone, Antonio Banderas, Elton John, Steve Tyler, Renato Zero e i 2Cellos.

Domenica 10 marzo ore 18

JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Sala Santa Cecilia

Simone Genuini direttore

JUNIORCHESTRA KIDS 1

Simone Genuini Un grande respiro

Viaggio in Treno

Piazza grande

JUNIORCHESTRA KIDS 2

Antonio Vivaldi Le quattro stagioni: L’autunno*

Dmitrij Šostakovič Walzer n. 2*

Tema popolare Kozanis*

JUNIORCHESTRA TEEN

Tilman Susato Moresca*

Pëtr Il’ič Čajkovskij Lo Schiaccianoci (Selezione: Danza araba; Trepak )*

Richard Galliano Tango pour Claude*

JUNIORCHESTRA YOUNG

Michail Glinka Ruslan e Ludmilla: Ouverture

Pëtr Il’ič Čajkovskij Capriccio italiano op. 45

TUTTI INSIEME

Jacques Offenbach Orfeo all’Inferno: Galop*

*elaborazione e orchestrazione di Simone Genuini