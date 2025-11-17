IUC, Fabio Zeppetella Special Quartet e Pincini/Buttà per Morricone

Il 18 novembre alle 20.30, Musica Pour Parler il 19 novembre ore 11,00 in Aula Magna della Sapienza Università di Roma

Puro concerto jazzistico per l’Istituzione Universitaria dei Concerti, martedì 18 novembre alle 20.30, quello proposto in Aula Magna dal chitarrista Fabio Zeppetella con il suo Special Quartet, un quartetto nato dalla collaborazione tra Zeppetella e la pianista Rita Marcotulli, che firmano tutte le composizioni di questo nuovo progetto. Nei loro brani si possono cogliere influenze di diverse tradizioni musicali, dal jazz alla musica classica alla world music. A completare la formazione grandi interpreti del Jazz italiano come il contrabbassista Ares Tavolazzi (già membro degli Area) e il batterista Roberto Gatto. Melodia, poesia e groove sono i fattori dominanti di questo progetto dove l’energia che si sprigiona dalla pulsazione ci riporta ai valori e alla freschezza del grande jazz.

Per Musica PourParler, le matinée dedicati agli studenti, fuori abbonamento: mercoledì 19 novembre alle 11.00 sempre in Aula Magna Il Grande Maestro! con il violoncellista Luca Pincini e la pianista Gilda Buttà, propone un focus particolare sulla figura di Ennio Morricone, raccontato dal punto di vista di chi ha vissuto e lavorato a stretto contatto per molti anni col compositore. Una prospettiva musicale arricchita con aneddoti e riflessioni personali. Il concerto prevede l’esecuzione di brani originali per violoncello e pianoforte, spaziando dalle indimenticabili colonne sonore alla Musica Assoluta. Gli artisti eseguiranno brani di cui sono dedicatari e ne racconteranno la genesi, offrendo uno sguardo unico sul processo creativo e sulla relazione tra compositore e interprete. Concerto fuori abbonamento. Aperto al pubblico. Costo del biglietto 8 euro.

Per informazioni e biglietteria

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

Biglietti: € 25 – 20 – 15

Under 30 € 8