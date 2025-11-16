Al Teatro Brancaccio di Roma fino al 23 novembre 2025

Uno spettacolo esteticamente visionario e filologicamente coerente, un’esperienza emotiva.

Dopo il grande successo de “La Divina Commedia Opera Musical” e “Van Gogh Cafè Opera Musical”, la Mic International Company porta in scena Frida Opera Musical, viaggio straordinario nella vita e nelle opere di Frida Kahlo, prima produzione di teatro musicale realizzata in partnership con il Messico, in collaborazione con il Museo Frida Kahlo “Casa Azul” e il Museo Diego Rivera Anahuacalli di Città del Messico e con il Patrocinio dell’Ambasciata del Messico in Italia.

Andrea Ortis ha scritto la drammaturgia insieme a Gianmario Pagano, e ne cura la regia, dopo uno studio accurato di documenti, note biografiche, opere pittoriche di Kalho e Rivera nel Messico postrivoluzionario.

Un grande affresco, anzi un murale, per rappresentare la vita di un’artista che alla vita si è aggrappata con tutta la forza della sua passione, esorcizzando le sofferenze del passato e confidando nelle prospettive del futuro. Un inno alla vita e alla libertà, la storia di un’anima ribelle in un’epoca in tumulto attraverso il dolore, l’amore, l’arte e la passione politica.

Dalla vita, la pittrice messicana è stata penalizzata all’atto della nascita, aggravata dagli esiti dell’incidente che le spezzò la colonna vertebrale insieme a una gamba, un piede, una spalla, l’osso pelvico oltre a trapassarla da parte a parte. I 32 interventi chirurgici e anni di immobilità non la fiaccarono, anzi ne acuirono il talento artistico che lei orientò verso la raffigurazione realistica e poi iperrealistica, della sua condizione, dipingendo se stessa in quanto “soggetto che conosco meglio”.

Introdotta sulla scena politica e culturale messicana dall’illustre pittore Diego Rivera colpito dal suo stile anticonvenzionale, lo sposò, vivendo insieme a lui anni travagliati, segnati dai tradimenti di lui e dagli amori collaterali di lei vissuti con figure della cultura nazionale e straniera.

Durante l’immobilità realizza quasi ossessivamente molti autoritratti, in cui concentra elementi realistici, visionari e folkloristici, grondanti dolore fisico e psichico anche per la maternità negata.

Una donna controcorrente che ha posto l’amore per il marito e per la politica al centro dell’esistenza, attribuendosi tutti i ruoli che la vita le consentì o le negò: figlia, moglie, madre, amante, amica, rivoluzionaria, artista.

Tutto ciò emerge attraverso la potenza del teatro musicale. In un tripudio di colori, luci, danze e costumi messicani, si susseguono i quadri rappresentanti momenti della parabola drammatica e anticonformista della donna, e della società messicana: ricoveri ospedalieri, matrimonio, maternità sognata, tradimenti coniugali, attivismo politico, militanza femminile verso l’emancipazione, fermenti ideologici, arte murale, i viaggi in Europa e gli incontri con figure chiave come Zapata, Trotsky, Breton, Tina Modotti. Affiora tutta l’eccezionalità di un’esistenza che ha urlato la propria sofferenza dipingendo quadri che stordiscono e hanno segnato l’espressione artistica messicana della prima metà del Novecento.

Elemento focale della messinscena è Catrina, figura della cultura popolare messicana, icona della morte che si intreccia alla vita, simbolo del “Día de los Muertos” (Giorno dei Morti) resa celebre proprio da Diego Rivera. Catrina ammonisce la giovane Frida che “per ogni sua lacrima di gioia ce ne saranno mille di dolore”. Affamata di vita, la ragazza è più forte delle sue sventure e affronta tutte le fasi, fino all’aborto spontaneo che l’abbatte profondamente. Da quel momento Catrina diventa una figura consolatoria, come una voce narrante che cadenza i vari momenti, che cammina fianco a fianco e con la quale può discutere e confrontarsi, e anche commuoversi.

Drusilla Foer dona a Catrina l’eleganza di costumi sontuosi, leggerezza ironica e afflato suadente, a tratti ambigua ma sempre affettuosa e complice mentre riflette sulle scelte di vita e sugli effetti che ne derivano. Presenza scenica incantevole ed empatica, emana grazia, sentimento, accudimento.

Federica Butera aderisce fisiognomicamente e caratterialmente a Frida: determinata, appassionata, sofferente, tormentata, abbigliata con vestiti messicani coloratissimi e fiori tra i capelli, conforme all’eredità iconografica che la Kalho ci ha consegnato con i suoi autoritratti. Canta, recita, soffre, ama, autentica e misurata eppur sanguigna e impetuosa.

Diego Rivera, il famoso pittore marito di Frida licenzioso e innamorato, è interpretato da Andrea Ortis, che ha ideato una visionaria regia che fonde musica, danza, dramma, recitazione.

Le scenografie di Gabriele Moreschi sono potentemente evocative: le maschere Maya, la Casa Azul di Frida a Coyoacán, i campi coltivati, la rivoluzione, l’ospedale, la New York degli affari, la Parigi del surrealismo di Magritte, fortemente connotate dalle luci di Valerio Tiberi, variabili dal giallo dei campi al rosso della rivoluzione al bianco dell’ospedale. Un potente flash seguito dal buio sottolinea le due maggiori disgrazie di Frida: l’incidente col bus e il tradimento di Diego con la sorella Cristina. Le videoproiezioni di Virginio Levrio sul velatino contribuiscono a moltiplicare le ambientazioni. I costumi di Erika Carretta esaltano i tradizionali abiti messicani.

Le musiche e le liriche di Vincenzo Incenzo seguono la cronologia della vita con suoni mariachi, brani originali ispirati al swing americano, pop, techno. I brani sono in italiano, tranne il motivo popolare messicano Cielito lindo e Adoro.

Bravi tutti i performer, instancabili nell’arco delle tre ore di spettacolo a eseguire le coreografie di Marco Bebbu: Antonello Angiolillo, Floriana Monici, Valeria Belleudi, Riccardo Maccaferri, Debora Boccuni, Arianna Talè, Federica De Riggi, Antonio Sorrentino, Elisabetta Dugatto, Giulia Maffei, Rebecca Erroi, Enrico Cava, Jacopo Siccardi Omar Barole, Matteo Ammoscato, Carmine Olivazzi, Damiano Spitaleri, Raffaele Iorio, Leonardo Mazzarotto, Gioele Mazza, Samuel Perinotto.

Tania Turnaturi