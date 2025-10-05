Teatro Roma, la stagione 2025/2026

La. nuova stagione proposta da Pietro Longhi

Il Teatro Roma nasce nel 2009 dalla passione e l’entusiasmo di Pietro Longhi. Sin dalla prima volta in

cui i riflettori hanno illuminato il suo palco, dal primo applauso, il primo sipario aperto, un amore infinito

vibra nei suoi locali. Il Teatro accoglie i suoi ospiti offrendo sorrisi e buonumore nel foyer e presso il

botteghino, per poi condurli verso la Sala attraverso la sua iconica scalinata. Ivi si respira un’atmosfera

accogliente, quasi magica. Si tratta infatti del cuore pulsante del Teatro: è qui che le storie prendono vita,

illuminando il palcoscenico di emozioni e meraviglia.

Negli anni si sono susseguite stagioni animate da numerosissimi spettacoli, a volte commoventi, spesso

esilaranti, ma sempre portati in scena con immensa passione e talento da parte di compagnie che

condividono il nostro amore per l’arte ed il Teatro.

Ad alimentare la gioia e l’entusiasmo che ci caratterizzano è sempre stato il nostro pubblico: il Teatro

Roma non è solo luogo di spettacolo e performance. È la casa di rapporti bellissimi, di momenti speciali

e di ricordi indelebili scritti con la partecipazione decisiva di tutti coloro che scelgono di dedicare anche

solo una serata a quella meraviglia che è il Teatro, con tutti i suoi segreti e le sue storie.

Con la nuova stagione che sta per avere inizio vogliamo invitare tutti gli appassionati di arte e cultura,

tutti coloro che credono nella bellezza della recitazione, coloro che non hanno mai smesso di sognare,

chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo splendido mondo e chiunque condivida con noi questa

passione a vivere un meraviglioso viaggio tra emozioni, racconti e performance memorabili.

Tra sonore risate e momenti di delicata introspezione vi promettiamo una stagione colma di colpi di

scena, emozioni, sorprese e commoventi rivelazioni… nella quale non mancheranno l’inimitabile vena

comica di Antonello Costa, la raffinata e toccante arte di Agnese Fallongo e Tiziano Caputo e la

naturalezza e la simpatia che contraddistinguono attori di fama riconosciuta come Enzo Casertano,

Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi, Claudia Ferri e tantissimi altri brillanti talenti dello spettacolo!

Con una stagione estremamente varia e ricca di artisti di grande talento, non vediamo l’ora di spalancare

le porte del Teatro Roma per accogliervi tutti.

Per informazioni e prenotazioni:

Tel. 06.78.50.626 – WhatsApp 324.54.98.051 – ilteatroroma@gmail.com – www.ilteatroroma.it

Di seguito la stagione in dettaglio:

In scena al Teatro Roma dall’8 al 12 ottobre 2025

“NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE”

di e con Melania Giglio – Regia Marco Carniti

In scena al Teatro Roma dal 16 al 26 ottobre 2025

“BELIEVE IT”

di Roberta Skerl – Regia Vanessa Gasbarri

In scena al Teatro Roma dal 06 al 16 novembre 2025

“TI SCOCCIA SE TI CHIAMO AMORE?”

scritto e diretto da Luca Giacomozzi

In scena al Teatro Roma dal 04 al 14 dicembre 2025

“UN PONTE PER DUE”

di Antonello Costa e Paolo Caiazzo – Regia Paolo Caiazzo

In scena al Teatro Roma il 31 dicembre 2025 – SPECIALE CAPODANNO

“PONY DI BATTAGLIA”

Il meglio del meglio del quasi meglio

di A. Costa – Regia Antonello Costa

In scena al Teatro Roma dal 9 al 11 gennaio 2026

“TUTTO QUELLO CHE CE VIENE IN

MENTE”

Praticamente il peggio di Luciano Lembo e Alberto Laurenti

Produzione Faroma

In scena al Teatro Roma dal 22 gennaio al 01 febbraio 2026

“AMLETO IN SALSA PICCANTE”

di Aldo Nicolaj – Regia Vanessa Gasbarri

In scena al Teatro Roma dal 5 al 15 febbraio 2026

“AMORE TI VOGLIO LASCIARE”

di Alessandra Merico e Enzo Casertano

In scena al Teatro Roma dal 19 al 22 febbraio 2026

“TUTTI GLI AMORI PORTANO A ROMA”

di Valter Delle Donne e Marco Capretti

In scena al Teatro Roma dal 26 febbraio al 8 marzo 2026

“HO IMPARATO A SOGNARE”

scritto e diretto da Luca Giacomozz

In scena al Teatro Roma dal 12 al 29 marzo 2026

“GIOCHIAMO AL VARIETA’”

di A. Costa – Regia Antonello Costa

TIZIA VA ALLA GUERRA”

La suora, la sposa e la puttana

di Agnese Fallongo – Regia Adriano Evangelisti

coordinamento artistico Raffaele Latagliato

In scena al Teatro Roma dal 7 al 17 maggio 2026

“MORTA ZIA LA CASA È MIA”

di Gianni Quinto – Regia Marco Simeoli