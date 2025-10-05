Teatro Roma, la stagione 2025/2026

La. nuova stagione proposta da Pietro Longhi
Il Teatro Roma nasce nel 2009 dalla passione e l’entusiasmo di Pietro Longhi. Sin dalla prima volta in
cui i riflettori hanno illuminato il suo palco, dal primo applauso, il primo sipario aperto, un amore infinito
vibra nei suoi locali. Il Teatro accoglie i suoi ospiti offrendo sorrisi e buonumore nel foyer e presso il
botteghino, per poi condurli verso la Sala attraverso la sua iconica scalinata. Ivi si respira un’atmosfera
accogliente, quasi magica. Si tratta infatti del cuore pulsante del Teatro: è qui che le storie prendono vita,
illuminando il palcoscenico di emozioni e meraviglia.
Negli anni si sono susseguite stagioni animate da numerosissimi spettacoli, a volte commoventi, spesso
esilaranti, ma sempre portati in scena con immensa passione e talento da parte di compagnie che
condividono il nostro amore per l’arte ed il Teatro.
Ad alimentare la gioia e l’entusiasmo che ci caratterizzano è sempre stato il nostro pubblico: il Teatro
Roma non è solo luogo di spettacolo e performance. È la casa di rapporti bellissimi, di momenti speciali
e di ricordi indelebili scritti con la partecipazione decisiva di tutti coloro che scelgono di dedicare anche
solo una serata a quella meraviglia che è il Teatro, con tutti i suoi segreti e le sue storie.
Con la nuova stagione che sta per avere inizio vogliamo invitare tutti gli appassionati di arte e cultura,
tutti coloro che credono nella bellezza della recitazione, coloro che non hanno mai smesso di sognare,
chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo splendido mondo e chiunque condivida con noi questa
passione a vivere un meraviglioso viaggio tra emozioni, racconti e performance memorabili.
Tra sonore risate e momenti di delicata introspezione vi promettiamo una stagione colma di colpi di
scena, emozioni, sorprese e commoventi rivelazioni… nella quale non mancheranno l’inimitabile vena
comica di Antonello Costa, la raffinata e toccante arte di Agnese Fallongo e Tiziano Caputo e la
naturalezza e la simpatia che contraddistinguono attori di fama riconosciuta come Enzo Casertano,
Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi, Claudia Ferri e tantissimi altri brillanti talenti dello spettacolo!
Con una stagione estremamente varia e ricca di artisti di grande talento, non vediamo l’ora di spalancare
le porte del Teatro Roma per accogliervi tutti.
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 06.78.50.626 – WhatsApp 324.54.98.051 – ilteatroroma@gmail.com – www.ilteatroroma.it
Di seguito la stagione in dettaglio:
In scena al Teatro Roma dall’8 al 12 ottobre 2025
“NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE”
di e con Melania Giglio – Regia Marco Carniti
In scena al Teatro Roma dal 16 al 26 ottobre 2025
“BELIEVE IT”
di Roberta Skerl – Regia Vanessa Gasbarri
In scena al Teatro Roma dal 06 al 16 novembre 2025
“TI SCOCCIA SE TI CHIAMO AMORE?”
scritto e diretto da Luca Giacomozzi
In scena al Teatro Roma dal 04 al 14 dicembre 2025
“UN PONTE PER DUE”
di Antonello Costa e Paolo Caiazzo – Regia Paolo Caiazzo
In scena al Teatro Roma il 31 dicembre 2025 – SPECIALE CAPODANNO
“PONY DI BATTAGLIA”
Il meglio del meglio del quasi meglio
di A. Costa – Regia Antonello Costa
In scena al Teatro Roma dal 9 al 11 gennaio 2026
“TUTTO QUELLO CHE CE VIENE IN
MENTE”
Praticamente il peggio di Luciano Lembo e Alberto Laurenti
Produzione Faroma
In scena al Teatro Roma dal 22 gennaio al 01 febbraio 2026
“AMLETO IN SALSA PICCANTE”
di Aldo Nicolaj – Regia Vanessa Gasbarri
In scena al Teatro Roma dal 5 al 15 febbraio 2026
“AMORE TI VOGLIO LASCIARE”
di Alessandra Merico e Enzo Casertano
In scena al Teatro Roma dal 19 al 22 febbraio 2026
“TUTTI GLI AMORI PORTANO A ROMA”
di Valter Delle Donne e Marco Capretti
In scena al Teatro Roma dal 26 febbraio al 8 marzo 2026
“HO IMPARATO A SOGNARE”
scritto e diretto da Luca Giacomozz
In scena al Teatro Roma dal 12 al 29 marzo 2026
“GIOCHIAMO AL VARIETA’”
di A. Costa – Regia Antonello Costa
TIZIA VA ALLA GUERRA”
La suora, la sposa e la puttana
di Agnese Fallongo – Regia Adriano Evangelisti
coordinamento artistico Raffaele Latagliato
In scena al Teatro Roma dal 7 al 17 maggio 2026
“MORTA ZIA LA CASA È MIA”
di Gianni Quinto – Regia Marco Simeoli