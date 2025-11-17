IL CORPO DANZANTE: omaggio a Pier Paolo Pasolini. Un progetto di Mandala Dance Company a cura di Paola Sorressa

Roma, 24–29 novembre 2025 – WDA Accademia Europea di Danza, via della Magliana 63/E

Dal 24 al 29 novembre 2025, Roma accoglie IL CORPO DANZANTE: omaggio a Pier Paolo Pasolini, un articolato progetto ideato e promosso dalla Mandala Dance Company, diretta da Paola Sorressa, che intreccia danza, arti visive e una profonda riflessione intorno alla poetica del corpo pasoliniano.L’iniziativa, ospitata presso la WDA Accademia Europea di Danza (via della Magliana 63/E), si sviluppa in tre momenti complementari – una mostra-installazione, un ciclo di laboratori e una giornata di spettacoli di coreografi emergenti e affermati – per restituire attraverso diversi linguaggi la complessità del pensiero e dell’immaginario di Pier Paolo Pasolini.

Dal 24 al 29 novembre, dalle ore 11:00 alle 19:00, sarà visitabile la mostra/installazione La visione del corpo. Pasolini tra immagine e gesto, a cura della curatrice e critico d’arte Marina Sonzini. Un percorso immersivo tra opere fotografiche, pittoriche e grafiche che indaga il corpo come strumento poetico, politico e sensoriale nella visione pasoliniana. L’ingresso è gratuito. Negli stessi giorni, dalle ore 10.00 alle 17.00, si terrà Il corpo pensante. Laboratori di creazione pasoliniana, un laboratorio di danza contemporanea condotto da Paola Sorressa e Joseph Fontano. L’esperienza laboratoriale esplora la danza come espressione del pensiero attraverso una dimensione fisica, ispirandosi ai principi di Pasolini sulla corporeità come linguaggio di verità e resistenza. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria all’indirizzo: info@mandaladancecompany.com.

Il progetto culminerà sabato 29 novembre con Il corpo danzante. Performance e creazioni, una giornata interamente dedicata alla performance finale di restituzione dell’attività laboratoriale. Alle ore 15:30 si terrà una performance site specific negli spazi dell’Accademia, seguita alle ore 20:30 dallo spettacolo finale in cui il tema del corpo pasoliniano prenderà forma attraverso le creazioni di coreografi emergenti e affermati. Seguirà una tavola rotonda con i protagonisti del progetto.

In scena Mandala Dance Company, Lost Movement, Scenario Pubblico e i danzatori dell’AED con la partecipazione di Luca Di Paolo. Le coreografie saranno di Paola Sorressa, Joseph Fontano, Debora Renzi, Giovanni Careccia e Camilla Montesi. Anche per questo evento, l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria: info@mandaladancecompany.com.

IL CORPO DANZANTE: omaggio a Pier Paolo Pasolini non è soltanto un tributo a Pier Paolo Pasolini, ma un atto di riflessione collettiva sul corpo come luogo di verità, memoria e ribellione. Attraverso il linguaggio universale della danza contemporanea e il dialogo con le arti visive, Mandala Dance Company invita il pubblico a immergersi in un’esperienza estetica e poetica che rende vivo e attuale il pensiero di uno dei più lucidi interpreti del nostro tempo.

Per info e prenotazioni scrivere a info@mandaladancecompany.com o chiamare il numero 3475938218. Maggiori informazioni sul sito: https://www. mandaladancecompany.com/

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno promosso da Roma Capitale -Assessorato alla Cultura in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

PROGRAMMA

La visione del corpo. Pasolini tra immagine e gesto

Dal 24 al 29 novembre

h 11:00/19:00 »

MOSTRA/INSTALLAZIONE

Mostra di opere (fotografiche, pittoriche e grafiche)

a cura di Marina Sonzini

Ingresso GRATUITO

Il corpo pensante. Laboratori di creazione pasoliniana

h 10:00/17:00 » Laboratorio di danza contemporanea:

Ingresso GRATUITO CON PRENOTAZIONE: info@mandaladancecompany.com

Il corpo danzante. Performance e creazioni

29 nov 2025

» h 15:30 » performance site specific

» h 20:30 » spettacolo finale con tavola rotonda

Ingresso GRATUITO CON PRENOTAZIONE: info@mandaladancecompany.com

COME ARRIVARE

In bicicletta/monopattino – attraverso la pista ciclabile del Tevere

Dalla metro B San Paolo prendere il n° 128 direzione Crocco e scendere alla fermata Magliana/Santa Passera

Da Termini prendere il 170 e scendere al piazzale della radio. Cambiare con il 780 o 781 e scendere a Magliana/Santa Passera

Da Tiburtina prendere il treno regionale direzione Fiumicino. Scendere alla Stazione Villa Bonelli (dopo la stazione di Trastevere) da lì 300 m a piedi

Da Fiumicino Aeroporto prendere il treno regionale per Tiburtina, scendere alla stazione Villa Bonelli