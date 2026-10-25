Il 27 e 28 ottobre a Roma

Il Teatro Vittoria di Roma ospita, il 27 e il 28 ottobre, Cervantes a Gaza, Passando per Shakespeare scritto ed interpretato da Stefano Reali.

Nel 1571, Miguel de Cervantes era un giovane marinaio della flotta Spagnola in guerra contro gli Arabi. Mutilato di una mano a Lepanto, Cervantes combatté in tutto il Mediterraneo orientale, prima di finire schiavo dei Turchi, ad Algeri. Ed è qui, nei suoi anni di prigionia, che il futuro autore del Don Chisciotte affrontò il problema della tolleranza razziale e religiosa, e cominciò a chiedersi se fosse possibile che etnìe diverse, falciate da secoli di scontri sanguinosi, potessero vivere in pace tra loro.

Nello stesso periodo, a migliaia di miglia di distanza, William Shakespeare, o chiunque firmasse con quel nome i suoi capolavori, si poneva le stesse domande.

I due Grandi Narratori si erano resi conto che il problema non era religioso, ma politico: quando è che i Governi hanno iniziato a mentire ai loro popoli, rendendo impossibile la pace tra etnie diverse?

E quanto, inconsapevolmente, tutti noi stiamo ancora pagando i quattro secoli di propaganda che ci è stata propinata fino ad oggi?

Questo spettacolo è una cavalcata ironica, sorprendente e a tratti drammatica, su una sequenza di Inganni talmente atroci, che è difficile credere che siano effettivamente accaduti. E continuino ad accadere.

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