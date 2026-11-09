Centrale Preneste Teatro, Qui vivremo bene di Luigi Vittoria

Venerdì 13 novembre alle 21.00

A Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 – Roma) per la rassegna YOU. The YOUng City, venerdì 13 novembre alle 21.00, va in scena “Qui vivremo bene” di Luigi Vittoria, con Elisa Grilli e Tommaso Russi. Lo spettacolo, è una co-produzione Dopolavoro Stadera e Argot Produzioni. Progetto vincitore del festival OVER 2025 e del bando Live e promozione nazionale e internazionale, nell’ambito del programma Siae Per Chi Crea 2026. Con il sostegno di Pim Off, Teatro Argot, NEST Teatro e Cubo Teatro.

“Qui vivremo bene” è una drammaturgia che si interroga sull’emergenza abitativa nelle grandi città, utilizzando come pretesto gli arresti e gli sgomberi avvenuti nel 2018 nel quartiere milanese del Giambellino. Il progetto è nato da una serie di interviste a due attivisti del Comitato Abitanti Giambellino, una realtà eterogenea composta da militanti e famiglie del quartiere che vivevano in occupazione. Alle vicende di questo Comitato, si affianca un’indagine sulla malagestione delle case popolari.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ oppure via mail scrivendo a info@ruotalibera.eu o ingresso diretto il giorno dello spettacolo previa disponibilità dei posti.

YOU. The YOUng City con la direzione artistica di Tiziana Lucattini prosegue fino al 28 novembre con tanti appuntamenti tutti a ingresso gratuito.

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2026 promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, in collaborazione con SIAE.

Venerdì 13 novembre alle 21.00

“Qui vivremo bene” di Luigi Vittoria

con Elisa Grilli e Tommaso Russi

Una co-produzione Dopolavoro Stadera e Argot Produzioni

Disegno luci: Chiara Senesi e Desideria Angeloni

Foto e video: Anna Minor

YOU. The Young city – Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Percorso sostenibile: Autobus: 81 – 112 – 213 – 312 – 409 – 545 Tram: 5 – 14 – 19 Fermata Giussano – Metro C (Pigneto/Malatesta)

INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria

Informazioni: 06 27801063 lun / ven 10.00 – 17.00 – info@ruotalibera.eu – www.centraleprenesteteatro.it

Prenotazioni: https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o info@ruotalibera.eu

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