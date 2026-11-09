Steve Hackett racconta i Genesis

Sabato 21 novembre alle ore 20:00 presso la sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Sabato 21 novembre alle ore 20:00 presso la sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, in viale Pietro de Coubertin 30, a Roma, si terrà un evento speciale, dedicato ad EMERGENCY, con protagonista Steve Hackett.

L’artista, intervistato da Mario Giammetti e Mino Profumo, rievocherà il suo percorso artistico e personale con i Genesis. La serata sarà quindi un’occasione per approfondire diversi aspetti della musica della band, caratterizzata dall’inconfondibile melodia della sua chitarra, ma anche della carriera da solista di Hackett, ancora oggi protagonista di diversi tour in tutto il mondo.

La serata vedrà inoltre la partecipazione musicale di Francesco Gazzara al pianoforte e di Roberto D’Amore e Vincenzo Misceo alla voce.

Steve Hackett parteciperà all’evento a titolo gratuito, a supporto dei valori e delle attività dell’organizzazione umanitaria. Il 70% dell’incasso della serata, al netto di tutte le spese, sarà destinato a EMERGENCY.

Per acquistare i biglietti: www.auditorium.com/it/ticket-one/?eid=46222/

EMERGENCY – LIFE SUPPORT FOR CIVILIAN WAR VICTIMS – ONG ENTE DEL TERZO SETTORE

è un’organizzazione internazionale nata in Italia nel 1994 per offrire cure

medico-chirurgiche alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà e,

allo stesso tempo, per promuovere una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

Tra il 1994 e il 2026 in tutte le strutture sanitarie di EMERGENCY sono state curate gratuitamente

più di 14 milioni di persone.

Il lavoro di EMERGENCY è possibile grazie al contributo di privati cittadini,

aziende, fondazioni, enti internazionali e alcuni dei governi dei Paesi

dove lavoriamo, che hanno deciso di sostenere il nostro intervento.

Per sostenere il lavoro di EMERGENCY e offrire cure gratuite e di qualità a chi ne ha bisogno:

https://sostieni.emergency.it/