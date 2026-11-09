Santa Cecilia, Kirill Petrenko torna sul podio

Il direttore alla guida dell'Orchestra per un programma interamente dedicato al repertorio tedesco. Con lui il tenore Benjamin Bernheim, 12, 13 , 14 novembre a Roma

L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sarà guidata da Kirill Petrenko nei concerti di giovedì 12 novembre alle ore 19.30, venerdì 13 novembre alle ore 20 e sabato 14 novembre alle ore 18 nella Sala Santa Cecilia (Auditorium Parco della Musica). Ad affiancare il direttore ci sarà il tenore Benjamin Bernheim

. Il concerto esplorerà tre diverse stagioni della storia musicale tedesca e si svolge con il patrocinio dell’Ambasciata tedesca.

La serata si aprirà con la Sinfonia Mathis der Maler (“Mattia il pittore”) di Paul Hindemith, composizione strutturata in tre movimenti e tratta dall’omonima opera incentrata sulla figura del pittore cinquecentesco Matthias Grünewald. La sinfonia indaga il dramma etico dell’artista di fronte ai tumulti della società. Eseguita per la prima volta nel 1934 con enorme successo dai Berliner Philharmoniker diretti da Wilhelm Furtwängler, la partitura riflette infatti le profonde inquietudini degli artisti negli anni Trenta, al punto che l’opera teatrale da cui è tratta subì la censura del regime nazista e fu vietata da Hitler in persona.

A seguire, il tenore Benjamin Bernheim interpreterà una selezione di Orchesterlieder di Richard Strauss, nello specifico i Lieder Verführung op. 33 n. 1, Heimliche Aufforderung op. 27 n. 3, Morgen op. 27 n. 4 e Cäcilie op. 27 n. 2. Queste pagine, intrise di profonda temperie tardoromantica, sono intimamente legate alla figura della moglie del compositore, il soprano Pauline de Ahna. Molti di questi Lieder nacquero infatti come dono di nozze alla vigilia del loro matrimonio, cementando un’unione artistica e di vita e confermando il Lied come forma espressiva che accompagnò Strauss senza interruzioni dall’infanzia sino agli ultimi giorni di vita.

La chiusura del programma è affidata alla Sinfonia n. 3 “Renana” di Robert Schumann, pagina che descrive in note i paesaggi e il folclore della regione attraversata dal fiume Reno. Al centro della composizione spicca il celebre e suggestivo movimento ispirato a una visita alla Cattedrale di Colonia: qui, l’imponenza degli spazi gotici e la solennità dei riti religiosi rivivono in un toccante misticismo musicale, costruito su un austero stile contrappuntistico.

Considerato tra i massimi direttori d’orchestra del nostro tempo, Kirill Petrenko ricopre dal 2019 l’incarico di Direttore principale e artistico dei Berliner Philharmoniker. Petrenko vanta una prestigiosa carriera internazionale che lo ha visto dirigere alcune delle più importanti istituzioni teatrali, come la Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera, dove è stato Generalmusikdirektor.

Dalla stagione 2019/20 Kirill Petrenko è il Direttore principale e Direttore artistico dei Berliner Philharmoniker. Nato a Omsk, in Siberia, ha ricevuto la sua formazione musicale prima nella sua città natale e poi in Austria. La sua carriera di direttore è iniziata con incarichi di rilievo al Teatro di Stato di Meiningen e alla Komische Oper di Berlino. Dal 2013 al 2020 Petrenko è stato Generalmusikdirektor della Staatsoper di Monaco di Baviera. Inoltre è stato ospite dei più importanti teatri d’opera del mondo, dalla Staatsoper di Vienna al Covent Garden di Londra, dall’Opéra di Parigi fino al Metropolitan di New York e al Festival di Bayreuth.

Ha diretto le più celebri orchestre sinfoniche di Vienna, Monaco, Dresda, Parigi, Amsterdam, Londra, Roma, Chicago, Cleveland e Israele. Dal suo debutto sul podio dei Berliner nel 2006, ha sviluppato numerosi temi programmatici nel suo lavoro con l’orchestra, concentrandosi in particolare sul repertorio classico-romantico che la caratterizza, esemplificato da un’emblematica esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven in occasione del suo insediamento. Grande anche il suo interesse per alcuni compositori oggi ingiustamente trascurati come Josef Suk e Karl Amadeus Hartmann.

Per quanto riguarda il teatro musicale, recentemente con i Berliner ha ottenuto grandi consensi con l’esecuzione di Elektra e della Donna senz’ombra di Richard Strauss.

Con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha debuttato nel novembre del 2010, mentre la sua ultima presenza sul podio ceciliano risale al giugno del 2025.

Il tenore francese Benjamin Bernheim è regolarmente ospite dei più prestigiosi teatri d’opera del mondo, tra cui l’Opéra national de Paris, il Metropolitan di New York, la Wiener Staatsoper, il Teatro alla Scala di Milano e il Covent Garden di Londra, dove interpreta i principali ruoli del repertorio romantico, con una particolare predilezione per quelli francesi. Nel dicembre 2024 ha cantato in occasione della riapertura di Notre-Dame de Paris. In questa stagione Benjamin Bernheim torna all’Opernhaus Zürich nel ruolo di Ruggero (La Rondine di Puccini), alla Staatsoper Unter den Linden di Berlino come Mario Cavaradossi (Tosca), all’Opéra Bastille per Werther di Massenet e alla Bayerische Staatsoper per Carmen. Si esibirà inoltre alla Carnegie Hall con l’Orchestra of St. Luke’s diretta da Louis Langrée, con i Wiener Symphoniker diretti da Matthew Halls al Konzerthaus di Vienna, mentre in recital canterà al Teatro alla Scala, alla Philharmonie de Paris e al Prinzregententheater di Monaco. Artista in esclusiva dell’etichetta Deutsche Grammophon, Bernheim ha pubblicato il suo primo album solista di mélodies, Douce France: Mélodies & Chansons, in seguito alla sua esibizione durante la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024; la sua incisione di Werther con l’Orchestra Les Siecles diretta da Marc Leroy-Catalayud è stata pubblicata da DG nel 2026. All’Accademia di Santa Cecilia ha debuttato nel gennaio del 2021 nell’Elias di Mendelssohn diretto da Sir Antonio Pappano.

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE ORE 19.30, VENERDÌ 13 NOVEMBRE ORE 20, SABATO 14 NOVEMBRE ORE 18

Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Kirill Petrenko

tenore Benjamin Bernheim

Hindemith Sinfonia „Mathis der Maler“

Strauss Quattro Lieder per Orchestra e tenore:

Verführung op. 33 n. 1,

Heimliche Aufforderung op. 27 n. 3,

Morgen op. 27 n. 4,

Cäcilie op. 27 n. 2

Schumann Sinfonia n. 3 “Renana”

Biglietti da 28 a 65 euro

Con il patrocinio dell’Ambasciata tedesca