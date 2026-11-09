Luciano Ganci è Gabriele Adorno nella nuova produzione di Simon Boccanegra al Teatro del Maggio

| 15-24 novembre a Firenze

«La grandezza di Giuseppe Verdi e dei suoi librettisti sta anche e soprattutto nel senso teatrale che a volte è davvero fulmineo. In tempi moderni, con la sola trama del Simon Boccanegra avrebbero fatto una serie di decine di puntate tanto intenso ed avvincente, e a tratti quasi incomprensibile, è l’intreccio di questo capolavoro. Non è mai superfluo sottolineare questo genio italiano che nel Simon Boccanegra è prodigo di momenti di rarissima bellezza», commenta Luciano Ganci dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino dove si sta preparando per cantare nel nuovo allestimento di Simon Boccanegra, in scena il 15, 18, 22 e 24 novembre.

Sul podio James Conlon, mentre la regia è affidata ad Àlex Ollé (La Fura dels Baus). La produzione, realizzata in coproduzione con il Palau de les Arts Reina Sofía di Valencia, vedrà Ganci nel ruolo di Gabriele Adorno, personaggio che il tenore descrive come «una delizia da interpretare: un eroe romantico, impetuoso e idealista, guidato dall’amore, dall’onore e dal desiderio di libertà. Tocca l’inferno e chiede al Cielo di preservare la sua amata, trama, attacca, chiede perdono. Le fragilità umane della giovinezza che rendono questo ragazzo un uomo ed infine doge. Questa nuova produzione del Teatro del Maggio sottolinea questi aspetti del personaggio e spero con tutto il cuore di servire lui, il Maestro Verdi e la nostra immensa cultura con tutto me stesso!».