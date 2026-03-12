Teatro Parioli Costanzo, LIFE IS LIFE – Episodio 4

Life Is Life, 19 | 29 marzo 2026

Teatro Parioli Costanzo, Roma | Stagione Teatrale 2025–2026

19 | 29 marzo 2026

Life Is Life – La serie a teatro in quattro episodi

LIFE IS LIFE – Episodio 4

Un progetto di Massimiliano Bruno Scritto da Massimiliano Bruno con Sara Baccarini, Emilia Bruno, Filippo Gentile Daniele Locci e Maurizio Lops Regia di Maurizio Lops

con Sara Baccarini, Gabriele Bax, Carlotta De Cesaris, Maria Chiara Di Mitri, Daniele Locci, Filippo Maria Macchiusi, Marianna Menga, Chiara Mercurio, Dafne Montalbano, Cecile Ngoug, Alessandro Nistri, Marco Todisco, Chiara Tron

Musiche Roberto Procaccini Costumi Monica Rosini Scenografia Alessandro Chiti Direzione Palco Andrea Cecchini Direzione Musicale Carlotta Tommasi Sound Design Raniero Terribili Disegno Luci Mirco Maria Coletti Organizzazione Carmela Angelini Produzione Esecutiva Enzo Gentile Produzione Nuovo Teatro Parioli

…continua dall’episodio 3

Con Life Is Life, il Teatro Parioli Costanzo prosegue la stagione teatrale 2025–26 sotto la direzione artistica di Massimiliano Bruno, confermando la vocazione del Parioli come luogo di incontro tra tradizione e innovazione, teatro popolare e nuova drammaturgia. Dopo il successo dei primi tre capitoli, il progetto giunge ora al quarto e ultimo episodio – in scena dal 19 al 29 marzo – che conclude questo esperimento teatrale inedito: una serie in quattro puntate scritta da Massimiliano Bruno insieme a Sara Baccarini, Emilia Bruno, Filippo Gentile e Daniele Locci e prodotta dal Nuovo Teatro Parioli.

Distribuiti da novembre a marzo, i quattro episodi hanno portato sul palcoscenico un formato narrativo insolito per la scena: una serialità teatrale, composta da capitoli autonomi ma interconnessi, interpretati ogni volta da una compagnia di giovani attrici e attori.

Al centro della storia c’è Ofelia, un’aliena precipitata sulla Terra che, per comprendere gli esseri umani, si iscrive a un’accademia di recitazione. Attraverso il teatro — luogo in cui si finge per essere sinceri — scopre le contraddizioni, le fragilità e la tenerezza della nostra specie. Dietro la leggerezza della commedia emergono temi universali: la solitudine, il bisogno di essere compresi, la ricerca di identità e il desiderio di appartenenza.

Con questo ultimo episodio si compie dunque il percorso di Life Is Life: un racconto seriale pensato per il palcoscenico che ha trasformato la stagione del Parioli in un appuntamento da seguire nel tempo, episodio dopo episodio, restituendo al teatro il piacere dell’attesa e della condivisione.

Sinossi

L’ora della verità è arrivata. Myra e Celestino non complottano più: agiscono. Il loro piano audace è pronto. Ma nessuno può immaginarsi cosa hanno davvero in mente. Mentre l’anno accademico scivola verso il finale, Elena si prepara a dare alla luce più di un semplice bambino: un futuro da riscrivere per lei. Lorenzo, invece, è davanti al suo bivio più grande, restare e affrontare tutto oppure fuggire per sempre. Come ha fatto suo padre, tanti anni fa. Intanto, l’Accademia sta per crollare sotto il peso del debito di Anna. Lo spettacolo di fine anno è l’ultima carta da giocare, l’atto finale prima che il sipario cali per sempre. Tra paura, ambizione e sogni che rischiano di annientarsi, gli allievi si preparano all’esibizione che celebra il loro anno all’accademia Frezzolini. Karola e Vittorio invece tentano una missione impossibile: far convivere due universi che non parlano la stessa lingua. E mentre la scuola trema di aspettative, un amore inaspettato sboccia all’improvviso proprio mentre ritorna, come un colpo di scena, un volto che nessuno credeva di rivedere. C’è chi chiude un ciclo, chi ne apre uno nuovo e chi continuerà imperterrito sulla sua via. E poi c’è lei, Ofelia, la nostra protagonista: precipitata sulla Terra, smarrita, brillante e ora innamorata che si ritrova a fare i conti con le sue domande cosmiche. È stato un bene schiantarsi qui? Come farà a tornare su Urano? E soprattutto, ha finalmente capito che razza di pianeta è questo?

Life is life è una commedia brillante, ironica e surreale che fa ridere tanto e pensare ancora di più. Tra situazioni paradossali e personaggi indimenticabili, lo spettacolo usa l’umorismo per affrontare temi enormi come il sesso, la religione, il ruolo della donna, la solitudine e il bisogno disperato di essere capiti. Una favola comica e aliena che ride dell’umanità…ma con infinita tenerezza!