Teatro Sala Umberto, Promenades per i concerti di Domenica Classica

Il 15 marzo ore 11 con musiche di Ian Clarke, Mel Bonis, Bohuslav Martinů, Dmitri Shostakovich, Nino Rota

Domenica 15 marzo alle ore 11

un nuovo appuntamento della rassegna Domenica Classica, sotto la direzione artistica di Lorenzo Porta del Lungo, pianista e compositore, a cura dell’Associazione Suono e Immagine, che si terrà presso il Teatro Sala Umberto di Roma.

Il concerto, intitolato “Promenades“, propone un itinerario sonoro che attraversa linguaggi e sensibilità eterogenee, valorizzate dall’organico composto da Claudia Bucchini (flauto), Domenico Masiello (violino) e Désirée Scuccuglia (pianoforte).

L’apertura è affidata a Maya di Ian Clarke (nato nel 1964), un brano che fonde tecnica contemporanea e lirismo evocativo. Segue la raffinata Suite en trio Op. 59 di Mel Bonis (1858-1937), caratterizzata da atmosfere impressioniste ed eleganti dialoghi strumentali.
Il percorso prosegue con la vivacità neoclassica delle Promenades di Bohuslav Martinů (1890–1959) e con i Cinque pezzi di Dmitri Shostakovich (1906-1975), qui presentati in una versione per flauto, violino e pianoforte che ne esalta la forza comunicativa e l’ironia. Il programma si concluderà con il Trio di Nino Rota (1911-1979), una pagina elegante e di immediata bellezza. Il brano resta sospeso tra classicità, melodie cantabili e quelle raffinate atmosfere cinematografiche che hanno reso celebre l’autore.
Si tratta di un finale luminoso capace di unire grazia, nostalgia e una profonda raffinatezza armonica.

Gli appuntamenti di Domenica Classica, la rassegna di matinée musicali (ore 11.00) dedicate alla musica classica e cameristica, si concluderanno domenica 3 maggio con un recital pianistico di Lorenzo Porta del Lungo, direttore artistico della rassegna.

PROGRAMMA

Ian Clarke (nato nel 1964)
Maya

Mel Bonis (1858 – 1937)
Suite en Trio for Flute, Violin and Piano, Op. 59
Serenade, Pastorale, Scherzo

Bohuslav Martinů (1890 – 1959)
Promenades, H.274
Poco allegro, adagio, scherzando, poco allegro

Dmitri Shostakovich (1906 – 1975)
5 pezzi per due violini e pianoforte
(trascr. per flauto violino e pianoforte)

Nino Rota (1911 – 1979)
Trio per flauto, violino e pianoforte

INFO
I biglietti, senza costi di prevendita, hanno i seguenti prezzi:
Platea intero € 22,00, ridotto € 18,00
Galleria intero € 15,00, ridotto € 12,00.
Le riduzioni si applicano agli Over 65 e ai soci CRAL.

Botteghino Teatro Sala Umberto tel. 06-6794753
Visita: www.teatrosalaumberto.com
Associazione Suono e Immagine: www.associazionesuonoeimmagine.it
Contatto: ass.suonoeimmagine@gmail.com

