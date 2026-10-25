Flautissimo, la 28ª edizione del Festival tra teatro e musica, parola e suono, memoria e presente

Al Teatro Palladium, Teatro India, Teatro Torlonia e Spazio Diamante fino all'8 dicembre

Il 31 ottobre e il 1° novembre Emmanuel Pahud, Silvia Careddu, Andrea Oliva, Philippe Bernold e Julien Beaudiment tra i protagonisti della 28ª edizione di Flautissimo “Quello che resta tra noi”Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre al Teatro Palladium prende il via la 28ª edizione di Flautissimo con due giornate interamente dedicate alla musica da camera: sei concerti che riuniscono i più importanti flautisti al mondo, insieme a pianisti e arpisti, e dieci masterclass con i solisti ospiti.

Tra i protagonisti Emmanuel Pahud, Silvia Careddu, Andrea Oliva, Philippe Bernold, Julien Beaudiment, Violeta Gil Garcia, Adriana Ferreira, Riccardo Cellacchi, Elizaveta Ivanova, Lorenzo Messina, Mario Bruno e Stella Ingrosso, insieme a Silvia Podrecca all’arpa e ai pianisti Maria Valverde, Marianna Tongiorgi, Francesca Carta, Marco Grisanti, Aeyoung Byun e Sophie Labandibar.

Un programma che attraversa epoche, linguaggi e repertori diversi: da Johann Sebastian Bach, Beethoven, Fauré, Brahms, Clara Schumann, Mendelssohn, Liszt e Schubert a Saint-Saëns, Poulenc e Prokofiev, fino alla musica del Novecento e contemporanea di Tōru Takemitsu, Erkki-Sven Tüür, Michael Jarrell, Yuko Uebayashi, Norma Beecroft e Carmen Petra Basacopol. Accanto alle pagine per flauto e pianoforte, il programma propone brani per flauto solo, per flauto e arpa e per due flauti, costruendo nell’arco delle due giornate un ampio percorso intorno allo strumento che ha dato origine alla storia di Flautissimo.

Si comincia sabato 31 ottobre alle ore 16.30 con Adriana Ferreira al flauto e Silvia Podrecca all’arpa, seguite da Violeta Gil Garcia con Maria Valverde al pianoforte. Alle 18.30 saranno protagonisti Riccardo Cellacchi ed Elizaveta Ivanova, entrambi accompagnati al pianoforte da Francesca Carta. La prima giornata si conclude alle 21.00 con Lorenzo Messina, insieme a Marianna Tongiorgi, e Andrea Oliva con Marco Grisanti.

La musica riprende domenica 1° novembre alle ore 15.00 con Stella Ingrosso e Mario Bruno, entrambi con Marianna Tongiorgi al pianoforte. Alle 17.00 il concerto di Philippe Bernold e Julien Beaudiment, con Sophie Labandibar, mentre alle 19.00 saranno Silvia Careddu ed Emmanuel Pahud, con Aeyoung Byun al pianoforte, a chiudere le due giornate di musica da camera.

Negli stessi giorni si svolgeranno al Teatro Palladium dieci masterclass con i flautisti ospiti, mentre all’Hub culturale Moby Dick torna la mostra di strumenti musicali, che riunisce produttori e artigiani del settore e offre al pubblico la possibilità di conoscere e provare gli strumenti esposti.

“Che cosa resta di una musica quando sfuma l’ultima nota? Un’emozione, un’immagine, un ricordo. Qualcosa che continua a vibrare dentro di noi anche quando il suono è finito. Un concerto è un incontro tra chi suona e chi ascolta, tra ciò che viene espresso e ciò che rimane sospeso. Voci diverse si cercano, si ascoltano, si rispondono, costruiscono insieme un racconto che vive solo nel momento in cui viene condiviso. Una magia. Tutto succede durante, né prima né dopo. Eppure qualcosa rimane e continua a brillare: una frase, una pausa, un brivido. Passa tra chi suona e chi ascolta e, proprio per questo, resta tra noi.” Stefano Cioffi – Direttore Artistico IL FESTIVAL: FLAUTISSIMO 2026 – “QUELLO CHE RESTA TRA NOI”

Dal 31 ottobre all’8 dicembre torna a Roma Flautissimo, il festival diretto da Stefano Cioffi e organizzato dall’Accademia Italiana del Flauto, giunto alla sua 28ª edizione. Nato come rassegna dedicata alla musica classica da camera, Flautissimo negli anni ha ampliato i propri confini intrecciando musica, teatro, letteratura e arti performative.

“Quello che resta tra noi” è il filo rosso dell’edizione 2026: storie di famiglie, amori, separazioni, fantasie, desideri e memoria, raccontate con le parole o affidate alla musica. Gli appuntamenti attraverseranno diversi spazi della città, dal Teatro Palladium al Teatro India, dal Teatro Torlonia allo Spazio Diamante, fino all’Hub culturale Moby Dick. Flautissimo Festival è realizzato con il contributo della Regione Lazio. L’iniziativa è promossa e sostenuta da Roma Capitale, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura ed è organizzata e prodotta dall’Accademia Italiana del Flauto.

I LUOGHI DEL FESTIVAL

TEATRO PALLADIUM: Piazza Bartolomeo Romano, 8, 00154 Roma | Metro B, Garbatella. Bus 671, 715, 716, 669, N716

MOBY DICK HUB CULTURALE Via Edgardo Ferrati, 3a, 00154 Roma | Accanto al Teatro Palladium

BIGLIETTI ON LINE Per il Teatro Palladium boxol.it



Info generali: www.flautissimo.it tel. 06/44 70 32 90

email produzione@accademiaitalianadelflauto.it Ufficio stampa: Fabiana Manuelli: stampa@fabianamanuelli.it

PROGRAMMA FLAUTISSIMO 2026 – MUSICA DA CAMERA

Sabato 31 ottobre

Ore 16:30

Adriana Ferreira, flauto; Silvia Podrecca, arpa

Marguerite Roesgen-Champion (1894–1976): Danse rituelle – per flauto e arpa

Norma Beecroft (1934–2024): Homage to Debussy – per flauto e arpa

Carmen Petra Basacopol (1926–2023): Fantasy – per flauto e arpa

Yuko Uebayashi (1958): Sonate Flore – per flauto e arpa I. Moderato – Allegretto

Violeta Gil Garcia, flauto; Maria Valverde, pianoforte

Philippe Gaubert (1879–1941): Ballade – per flauto e pianoforte

Joachim Andersen (1847–1909): Deuxième morceau de concert – per flauto e pianoforte

Violeta Gil Garcia (1996): Camino – per flauto solo

Ore 18:30

Riccardo Cellacchi, flauto; Francesca Carta, pianoforte

Gabriel Fauré (1845–1924): Fantaisie, op. 79 – per flauto e pianoforte

Philippe Gaubert (1879–1941): Sonatine – per flauto e pianoforte

Michael Jarrell (1958): Le point est la source de tout… (Épitome II) – per flauto solo

Elizaveta Ivanova, flauto; Francesca Carta, pianoforte

Johann Nepomuk Hummel (1778–1837): Sonata in re maggiore, op. 50 – per flauto e pianoforte

I. Allegro con brio | II. Andante | III. Rondo pastorale

Ludwig van Beethoven (1770–1827): Adagio assai in fa maggiore, WoO 33 n. 1 – per flauto e pianoforte

Ore 21:00

Lorenzo Messina, flauto; Marianna Tongiorgi, pianoforte

Carl Reinecke (1824–1910): Sonata “Undine”, op. 167 – per flauto e pianoforte

I. Allegro | II. Intermezzo | III. Andante | IV. Finale. Allegro assai

Clara Schumann (1819–1896): Tre romanze, op. 22 – per flauto e pianoforte

I. Andante molto | II. Allegretto. Mit zartem Vortrage | III. Leidenschaftlich schnell

Andrea Oliva, flauto; Marco Grisanti, pianoforte

Georges Hüe (1858–1948): Fantaisie – per flauto e pianoforte

Johannes Brahms (1833–1897): Sonata n. 1 in fa minore, op. 120 n. 1 – per flauto e pianoforte

I. Allegro appassionato | II. Andante un poco adagio | III. Allegretto grazioso |IV. Vivace

Domenica 1° novembre

Ore 15:00

Stella Ingrosso, flauto; Marianna Tongiorgi, pianoforte

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847): Romanze senza parole – per flauto e pianoforte

Op. 38 n. 2 in sol minore | Op. 30 n. 4 in re minore

Carl Reinecke (1824–1910): Ballade, op. 288 – per flauto e pianoforte

Rudolf Tillmetz (1847–1915): Nocturne, op. 11 – per flauto e pianoforte

Camille Saint-Saëns (1835–1921): Introduzione e rondò capriccioso, op. 28 – per flauto e pianoforte

Mario Bruno, flauto; Marianna Tongiorgi, pianoforte

Franz Liszt (1811–1886): Tre sonetti del Petrarca, S. 270a – per flauto e pianoforte I. Pace non trovo

Franz Schubert (1797–1828): Introduzione e variazioni su “Trockne Blumen”, D 802, op. post. 160 – per flauto e pianoforte

Franz Liszt (1811–1886): Tre sonetti del Petrarca, S. 270a – per flauto e pianoforte III. I’ vidi in terra angelici costumi

Ore 17:00

Philippe Bernold, flauto; Julien Beaudiment, flauto; Sophie Labandibar, pianoforte

(Philippe Bernold: André Caplet, Albert Roussel, Francis Poulenc; Julien Beaudiment: Carl Frühling, Sergej Prokofiev)

Carl Frühling (1868–1937): Fantaisie, op. 55 – per flauto e pianoforte

André Caplet (1878–1925): Rêverie et Petite valse – per flauto e pianoforte

Albert Roussel (1869–1937): Joueurs de flûte, op. 27

I. Pan | II. Tityre | III. Krishna | IV. Monsieur de la Péjaudie

Francis Poulenc (1899–1963): Sonata – per flauto e pianoforte

I. Allegretto malincolico | II. Cantilena | III. Presto giocoso

Sergej Prokofiev (1891–1953): Romeo and Juliet Suite – per flauto e pianoforte

Ore 19:00

Silvia Careddu, flauto; Emmanuel Pahud, flauto; Aeyoung Byun, pianoforte

(Silvia Careddu: Tōru Takemitsu; Emmanuel Pahud: Erkki-Sven Tüür)

Johann Sebastian Bach (1685–1750): Trio Sonata in sol maggiore, BWV 1039 – per due flauti e basso continuo

Erkki-Sven Tüür (1959): Lux stellarum – per flauto solo

Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784): Duetto in fa maggiore, F. 57 – per due flauti

Tōru Takemitsu (1930–1996): Voice – per flauto solo

Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788): Trio Sonata in mi maggiore, Wq. 162, H. 580 – per due flauti e basso continuo

Franz Doppler (1821–1883): Duettino hongrois, op. 36 – per due flauti e pianoforte