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DARIO FO HA CENTO ANNI a cura di Marco Lucchesi con il Corso di Perfezionamento del Teatro di Roma

Redazione Roma
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25 ottobre 2026 Teatro India

A cento anni dalla nascita del Premio Nobel per la Letteratura, il Teatro di Roma rende omaggio al grande drammaturgo e intellettuale con DARIO FO HA CENTO ANNI. Storie di tigri ed altre storie, spettacolo a cura di Marco Lucchesi in scena al Teatro India domenica 25 ottobre (ore 20:30).

L’appuntamento vede protagonisti le attrici e gli attori del Corso di Perfezionamento del Teatro di Roma — Tommaso Linzalone, Ruben Mulet Porena, Francesco Providenti, Manuel Rossi e con Corinna Andreutti e Daniele Arfè – per dare vita a una drammaturgia scenica incentrata sui temi del meraviglioso e del mostruoso: un’indagine teorica e visiva capace di appagare e al contempo allertare lo sguardo dello spettatore.

«Un autore, uno spettacolo, alcuni libri possono cambiare il mondo e lasciandosi andare ad un pensiero sgangherato e utopico: come sarebbe il mondo se Dario Fo fosse ancora in vita e continuasse a narrarci i suoi mondi diversi? Cosa vedremmo, che ancora non abbiamo visto, di questo universo provvisorio lacerato e arricchito da contraddizioni planetarie che si ostinano a raccontare la nostra storia di esseri umani? — si chiede il regista Marco Lucchesi – E come individuare, presuntuosamente, quindi con la presunzione irrazionale degli Dei, i possibili dispositivi scenici che ci permettono di condividere il sogno e l’incubo di una visione a volte soavemente giullaresca come quella di Dario Fo?» si chiede Marco Lucchesi.

Drammaturgo, maestro di satira, intellettuale e figura di spicco dell’avanguardia del Secondo Novecento, Dario Fo ha rivoluzionato il teatro mondiale mettendosi al servizio degli ultimi. Più che da uno stile statico, la sua opera è unificata da uno sguardo irriverente, libero e appassionato nei confronti della vita degli umili: un’eredità viva che la nuova generazione di attori del Teatro di Roma riporta oggi sul palcoscenico per interrogare il nostro presente.

Fondazione Teatro di Roma _www.teatrodiroma.net
Teatro India _ Lungotevere Vittorio Gassman, 1 (già Lungotevere dei Papareschi) – Roma
Biglietteria: tel. +39 06 877 522 10 – biglietteriaindia@teatrodiroma.net _

Orari spettacolo: 25 ottobre ore 20:30 I durata 75 minuti I ingresso libero con prenotazione su eventbrite

DARIO FO HA CENTO ANNI – Storie di tigri ed altre storie

a cura di Marco Lucchesi
con le attrici e gli attori del Corso di Perfezionamento del Teatro di Roma
Tommaso Linzalone, Ruben Mulet Porena, Francesco Providenti, Manuel Rossi
e con Corinna Andreutti, Daniele Arfè
costumi Rosi Giordano
musiche dal vivo eseguite dal M° Simone Maggio

Fioriture drammaturgiche
Corinna Andreutti
Tommaso Linzalone
Francesco Providenti
Manuel Rossi

Progetto Speciale MiC 2026 di Teatro Due Roma
in collaborazione con Fondazione Teatro di Roma e Fondazione Treccani

ingresso libero con prenotazione su eventbrite

 

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