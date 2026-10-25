Teatro Manzoni, Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti in Buongiorno Ministro!

Da giovedì 29 ottobre a domenica 15 novembre

Una coppia travolgente è in arrivo al Teatro Manzoni di Roma. Da giovedì 29 ottobre a domenica 15 novembre Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti saranno protagonisti della commedia BUONGIORNO, MINISTRO!, scritta da Jordi Galcerán, una delle penne più geniali della drammaturgia spagnola e impreziosita dalle splendide musiche di Nicola Piovani. Con Iacchetti e Proietti sul palco Ermenegildo Marciante, Gigi Palla e Loredana Piedimonte, per la regia di Ferdinando Ceriani. Traduzione di Pino Tierno ed Ilaria Panichi.

Mix di comicità grottesca e imprevedibile, talvolta romantica, mai volgare, Buongiorno, Ministro! è una commedia senza freni, che non risparmia al pubblico una successione quasi senza sosta di esilaranti gag e battute pirotecniche, rese ancora più divertenti da un cast di tutto riguardo che vede nei suoi protagonisti, Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, due mattatori irresistibili.

Un ministro, coinvolto in uno scandalo di corruzione che gli ha rovinato la vita e la carriera politica, sta per compiere l’estremo gesto con un colpo di pistola, ma viene salvato da una venditrice porta a porta che lo travolge con la sua energia e la sua umanità, aiutandolo a ritrovare il coraggio di affrontare i problemi. Sembra l’inizio di una commedia romantica e a lieto fine, ma gli imprevisti sono dietro l’angolo per colpa della sgangherata famiglia della donna (un marito malavitoso, la prostituta che frequenta, un padre paralizzato sulla sedia a rotelle) che creerà una spirale di situazioni sempre più imbarazzanti, incredibili ed esilaranti.

Sulla scia di una trama che può ricordare alla lontana il film cult Un pesce di nome Wanda, i colpi di scena si susseguono fino ad arrivare ad un finale sorprendente e imprevedibile che lascerà il pubblico a bocca aperta.

Durata spettacolo: 110 minuti, atto unico

Per info e prenotazioni: Tel. 06.3223634 WhatsApp 327.8959298

prenotazioni@teatromanzoniroma.it www.teatromanzoniroma.it

Via Monte Zebio, 14 – Roma

Orari spettacolo

giovedì 29 ottobre ore 21:00

venerdì 30 ottobre ore 21:00

sabato 31 ottobre ore 17:30 e 21:00

domenica 1 novembre ore 17:30

martedì 3 novembre ore 21:00

mercoledì 4 novembre ore 21:00

giovedì 5 novembre ore 21:00

venerdì 6 novembre ore 21:00

sabato 7 novembre ore 17:30 e 21:00

domenica 8 novembre ore 17:30

martedì 10 novembre ore 19:00

mercoledì 11 novembre ore 21:00

giovedì 12 novembre ore 17:30

venerdì 13 novembre ore 21:00

sabato 14 novembre ore 17:30 e 21:00

domenica 15 novembre ore 17:30