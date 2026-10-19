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Centrale Preneste Teatro, Menù del giorno

Redazione Roma
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Sabato 24 ottobre alle 21.00

A Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 – Roma) per la rassegna YOU. The YOUng City, sabato 24 ottobre alle 21.00, va in scena “Menù del giorno” della Compagnia Bellavita. Il lavoro è di e con Andrea Farnetani e Antonio Tremani, loro è anche la costruzione degli oggetti di scena.

Spettacolo di giocoleria comica dalla tipica atmosfera di una trattoria italiana. “Menù del giorno” è un vero e proprio menù visuale: numeri di abilità e scenette si susseguono come le portate di un pasto, per incuriosire e nutrire di emozioni il pubblico. Manipolazione di corde, bottiglie, piatti, trucchi incredibili con cucchiai, bicchieri, uova, una esplosiva e virtuosa coreografia “latina” da 1 a 5 palloni da calcio e un finale a prova di nervi di “spinning” di piatti, creeranno nello spettatore un impasto ben lavorato di sentimenti misti, dall’allegria alla tensione. Pensato per intrattenere e divertire, adatto a tutti, in cui la giocoleria è la protagonista, ma lo sono, anche e soprattutto, il clown, la leggerezza e l’amicizia.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ oppure via mail scrivendo a info@ruotalibera.eu o ingresso diretto il giorno dello spettacolo previa disponibilità dei posti.
YOU. The YOUng City con la direzione artistica di Tiziana Lucattini prosegue fino al 28 novembre con tanti appuntamenti tutti a ingresso gratuito.
Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2026 promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, in collaborazione con SIAE.

Sabato 24 ottobre alle 21.00
“Menù del giorno” della Compagnia Bellavita
di e con Andrea Farnetani e Antonio Tremani
costruzione degli oggetti di scena: Andrea Farnetani e Antonio Tremani
foto di locandina: Francesco Talarico

YOU. The Young city – Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma
Percorso sostenibile: Autobus: 81 – 112 – 213 – 312 – 409 – 545 Tram: 5 – 14 – 19 Fermata Giussano – Metro C (Pigneto/Malatesta)
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria
Informazioni: 06 27801063 lun / ven 10.00 – 17.00 – info@ruotalibera.eu – www.centraleprenesteteatro.it
Prenotazioni: https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o info@ruotalibera.eu
FB: www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro
IG: www.instagram.com/centralepreneste/

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