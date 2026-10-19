Teatro De’Servi, Niente progetti per il futuro

Dal 22 al 25 ottobre a Roma

Approda al Teatro de’ Servi, dal 22 al 25 ottobre, NIENTE PROGETTI PER IL FUTURO, spettacolo scritto da Francesco Ferdinando Brandi con la regia di Max Pisu.

Un gioco teatrale comico e surreale, vincitore del Premio Flaiano 2009, che cerca di raccontare con i toni della leggerezza e del paradosso una società in crisi, dove i valori dell’uomo appaiono lisi e sfilacciati sullo sfondo di un progressivo impoverimento spirituale. Due uomini, Tobia (Matteo Pisu) ed Ivan (Lorenzo Cordara), si incontrano di notte su un ponte della periferia di una grande città. Li accomuna la singolare circostanza che nello stesso momento hanno pensato di compiere il medesimo gesto: suicidarsi gettandosi dal ponte. Tobia è un vip della tv, opinionista-tuttologo caduto in disgrazia per aver involontariamente offeso un alto papavero della televisione. Dopo aver visto la sua popolarità definitivamente annientata, decide di farla finita. Ma proprio nel fatidico istante in cui sta per lanciarsi dal ponte, appare Ivan, garagista, uomo semplice ma di una piacevole concretezza che decide di levarsi la vita dopo aver scoperto il tradimento della moglie. Dall’incontro-scontro di questi due personaggi provenienti da mondi così lontani, con prospettive così diverse, nasce il dramma o la commedia, secondo la personale lettura degli avvenimenti. Uno spettacolo brillante, ma allo stesso tempo riflessivo, dove lo spettatore sarà continuamente sorpreso da colpi di scena trovandosi lui stesso a pensare chi dei due protagonisti dovrà buttarsi per primo.

INFORMAZIONI GENERALI

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22 | 00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

tel. 06.6795130 | info@teatroservi.it

Orari spettacoli:

da giovedì a sabato ore 21

domenica ore 17.30

Biglietti: 25 euro