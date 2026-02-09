Centrale Preneste Teatro, Belle Toaste

Domenica 15 febbraio 2026 alle 16.30

Per la rassegna Infanzie in gioco a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 – Roma) va in scena la nuova produzione di Ruotalibera Teatro: Belle Toaste a cura di Valentina Greco e Ygramul Teatro. L’appuntamento è domenica 15 febbraio alle 16.30, sul palco ci sono Cinzia Antifona e Valentina Greco con la regia di Vania Castelfranchi.

Lo spettacolo è ispirato al racconto “La battaglia del burro” di Dr. Seuss, uno tra i più geniali scrittori per l’infanzia del Novecento. In Belle Toaste il pane imburrato diventa metafora giocosa e pretesto per raccontare ai bambini, e non solo a loro, la spaventosa realtà della guerra fra popoli. Le due protagoniste sono Ziga e Zaga che abitano in due paesi confinanti divisi da un grosso muro costruito tanto tempo fa. I due popoli, infatti, si detestano da quando hanno scoperto che gli uni sono soliti imburrare le fette di pane sopra, gli altri invece le imburrano sotto. Da allora si sono dichiarati guerra per incompatibilità di merende, a colpi di marmellate e panini conditi di diffidenza, paura e disgusto reciproco. Ziga e Zaga si ritrovano un giorno presso il muro, curiose e spaventate, e lì scopriranno quanto strampalata e illogica può essere la battaglia in nome del burro.

Adatto dai 3 ai 10 anni. Il costo del biglietto è di 7 euro.

Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Ruotalibera Teatro

Belle Toaste

Ideato e scritto da Valentina Greco / Ygramul Teatro

Regia Vania Castelfranchi

Con Cinzia Antifona e Valentina Greco

Voce fuori campo Gabriele Tacchi

Scene Francesco Persico

Costumi Valentina Conti

Disegno luci David Barittoni

Tecnica di sala Chiara Saiella

Foto Eugenio Persico

Una produzione Ruotalibera Teatro

Centrale Preneste Teatro

Via Alberto da Giussano, 58 – Roma (Pigneto/Malatesta)

Biglietto unico: 7.00 €

Informazioni: 0627801063 lun/ven 10.00–17.00

info@ruotalibera.eu -www.centraleprenesteteatro.it

FB www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

IG www.instagram.com/centralepreneste/