La compagnia delle Seggiole i prossimi appuntamenti

La stagione prende voce Memoria, arte e teatro tra Santo Spirito, l’Antella e le storie in divisa Una stagione di spettacoli 2026

Ci sono luoghi che custodiscono la memoria.

E spettacoli che la trasformano in emozione. Tra febbraio e marzo 2026 la Compagnia delle Seggiole attraversa la Basilica e il Chiostro di Santo Spirito con NOI FUMMO e …CHE NEL MONDO NON SE NE TROVA UNA SIMILE…, torna al Teatro della Pergola con IN SUA MOVENZA È FERMO – XX edizione, celebra l’Antella e porta in scena l’ironia brillante di RI-SPOGLIATI!!! tra palcoscenico e cena spettacolo. Viaggi teatrali, prime assolute, racconti civili e spettacoli brillanti: storie diverse, un’unica voce. Quella del teatro che ascolta i luoghi, li attraversa e li restituisce vivi davanti ai nostri occhi.

Voci dell’Umanesimo a Santo Spirito I prossimi appuntamenti della rassegna inserita nei Convegni 2026 promossi dalla Comunità Agostiniana. Due viaggi teatrali tra memoria, arte e pensiero umanistico nel cuore di Santo Spirito.

NOI FUMMO – Vite illustri e meno illustri dal Chiostro dei Morti 22 febbraio 2026

Ore 16.00 e 17.00 Un album illustrato di vite: epigrafi che tornano parola, storie dimenticate che riemergono nel Chiostro dei Morti di Santo Spirito. Non un viaggio agli inferi, ma una ermeneutica della vita, nello spirito più autentico dell’Umanesimo. € 15 – Spettacolo + visita al Chiostro Info Biglietti TicketOne

…CHE NEL MONDO NON SE NE TROVA UNA SIMILE… 1 marzo 2026

Ore 16.00 e 17.00 Torna il viaggio teatrale nella Basilica di Santo Spirito. Guidati da Brunelleschi, Michelangelo e Martin Lutero, gli spettatori attraversano uno dei capolavori del Rinascimento fiorentino, tra arte, spiritualità e pensiero umanistico. Intero € 20 – Ridotto € 17 Info Biglietti TicketOne

170 anni del Cimitero Monumentale dell’Antella Uno spettacolo in prima assoluta Per i 170 anni del Cimitero Monumentale dell’Antella (1856–2026), la Compagnia delle Seggiole presenta uno storytelling teatrale in prima assoluta nel Cappellone della Misericordia. Un racconto corale in cui il Cimitero prende voce e si racconta in prima persona, guidato dalla figura del pievano Giuseppe Scappini. Liberamente ispirato al volume di Franco Mariani Il Cimitero Monumentale della Misericordia dell’Antella (2024), lo spettacolo è scritto da Fiammetta Perugi e diretto da Sabrina Tinalli. Sabato 28 marzo 2026 – ore 21.00

Domenica 29 marzo 2026 – ore 17.00

Lunedì 30 marzo 2026 – ore 21.00 (serata riservata alla Misericordia) Biglietto unico: € 15,00

Posti limitati – si consiglia l’acquisto anticipato. Acquista il biglietto su TicketOne

In sua movenza è fermo – XX edizione Domenica 22 febbraio 2026

Teatro della Pergola – Firenze

Ore 10.00 / 11.00 / 12.00 Il viaggio teatrale per antonomasia della Pergola. Un percorso negli spazi segreti del teatro, tra macchine sceniche, sotterranei e personaggi che hanno fatto la storia del palcoscenico fiorentino. XX anno di repliche, oltre 400 appuntamenti e migliaia di spettatori. Intero € 15 | Ridotto € 12 Info Acquista su VivaTicket

Le divise raccontano Ricordi in divisa Uno spettacolo teatrale dedicato alla memoria di chi ha indossato una divisa al servizio della comunità. Attraverso testimonianze, parole e musica, la scena restituisce volti, emozioni e frammenti di vita che appartengono alla storia civile del nostro territorio. Un racconto intenso e rispettoso che intreccia memoria personale e memoria collettiva, trasformando il ricordo in esperienza condivisa. Info e dettagli Acquista il biglietto

RI-SPOGLIATI!!! – Teatro Boito Venerdì 6 marzo – ore 21.15

Teatro A. Boito – Greve in Chianti Uno spettacolo brillante tra letture, situazioni “radiofoniche” e canzoni dal vivo per raccontare con ironia l’amore e le relazioni. Un gioco teatrale tra parola e musica che negli anni è diventato uno dei più amati del repertorio. Biglietto unico: € 7

Acquistabile direttamente in biglietteria la sera dello spettacolo. Scopri lo spettacolo

RI-SPOGLIATI!!! – Cena Spettacolo Sabato 7 marzo 2026 – ore 20.00

Ristorante Retrò – Firenze Dopo il sold out dello scorso anno torna lo spettacolo più brillante della Compagnia, in una formula speciale: cena completa + spettacolo. Ironia, dialoghi taglienti e musica dal vivo per una serata da vivere e condividere. Cena + spettacolo: € 40

Prenotazione obbligatoria: 350 533 1918 Info e prenotazioni

Volentieri segnaliamo: un teatro che si reinventa Su richiesta degli organizzatori, condividiamo una proposta teatrale innovativa promossa dal Teatro Reims, con la regia di Antonio Susini. Un format seriale dal vivo, come le serie TV… ma a teatro.

MIMER – Una fame di un altro mondo Anni ’80. Una compagnia teatrale bloccata dalla neve in un teatro di montagna isolato. Una rappresentazione che diventa terribilmente reale quando un antico predatore alieno mutaforma inizia a mietere vittime. Suspense, black comedy e horror si fondono in uno spettacolo a puntate con scenografie digitali su ledwall. Un format che reinventa il teatro episodio dopo episodio. Prima puntata a € 5

Offerta valida il 3 marzo 2026 – ore 20:15 / 21:45 Scopri il progetto Progetto promosso dal Teatro Reims – Regia di Antonio Susini.

Il teatro non entra nei luoghi per raccontarli.

Entra per ascoltarli. E per restituirci, per un istante, la voce di ciò che credevamo silenzioso. I posti sono limitati. Prenotazione consigliata.

Per informazioni: 333 2284784

(tutti i giorni dopo le 14:00)